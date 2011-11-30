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В Приморском крае кандидату от эсеров угрожают убийством
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Кандидат от «Справедливой России» по 20-му одномандатному округу (Дальнегорский городской округ, Чугуевский и Тернейский районы Приморского края) Лада ГЛЫБИНА 29 ноября написала заявление в полицию Дальнегорска об угрозе убийства со стороны неизвестных лиц, а также обратилась в прокуратуру Дальнегорска с заявлением о незаконных действиях местной полиции, накануне изъявшей у справедливороссов в Дальнегорске остатки агитационных материалов.
Что же случилось в Дальнегорске?.. По словам Лады Глыбинной, с которой мы связались по телефону, 28 ноября агитаторы «Справедливой России» распространяли агитационные материалы возле торгового комплекса «Фреш». Лада Глыбина тоже была там и сама раздавала издание. Вдруг возле агитаторов остановилась серая машина с тонированными стеклами. И молодой человек в машине, опустив стекло, зло сказал: «Какого х.. вы здесь делаете, уходите, а то мы вам все головы оторвем». И вырвал у одного из агитаторов - Сергея КИРДЕЕВА - пачку газет.
Через полчаса агитаторы вернулись в гостиницу «Восток». Серая машина следила за ними. Через 10 минут, рассказывает Лада, к ней в номер явился шеф криминальной полиции Дальнегорска с нарядом полиции. Он заявил, что некий аноним сделал звонок в полицию, что Глыбина якобы незаконно распространяет агитационную литературу. Глыбина ответила, что она – законно зарегистрированный кандидат и вправе распространять то, что считает нужным. Полиция взяла с нее письменное объяснение и уехала.
Лада посчитала, что инцидент на этом закончен. Однако через полчаса кандидата на территории «Русского радио» в Дальнегорске снова разыскал тот же самый наряд полиции: полицейские объявили, что намерены конфисковать весь оставшийся тираж агитационной продукции. И часть тиража, остававшегося в машине эсеров, полицейские изъяли. Так, изъят зарегистрированный в избиркоме информационный бюллетень «Выбираем справедливость» - пачка из 400 экземпляров. На вопрос, что случилось, полицейские ответили, что Чугуевская территориальная избирательная комиссия вынесла запрет на распространение агитационных материалов «СР». Причины не пояснили. Среди «запрещенной» литературы - буклет Светланы ГОРЯЧЕВОЙ, федеральная газета «СР». Все материалы были зарегистрированы в избиркомах, часть – в Москве, часть - в крае.
История имела продолжение. В ночь с 28 на 29 ноября неизвестными были сняты номера с машины эсеров, находившейся на охраняемой стоянке. Лада Глыбина заявляет, что ее жизни угрожает реальная опасность. 29 ноября она посетила прокуратуру Дальнегорска, где написала заявление о незаконных действиях местной полиции. Ей ответили, что заявление рассмотрят в 10-дневный срок. Тогда Глыбина отнесла в полицию Дальнегорска заявление об угрозе убийства со стороны неизвестных. Заявление приняли и зарегистрировали. Лада призвала коллег-журналистов Приморья поддержать ее и проявить журналистскую солидарность. Это мы и делаем, в рамках закона.
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