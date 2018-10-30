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Глава Приморья раскритиковал чиновников за бюрократию

30 Октября 2018, 17:25 | Приморье

Олег Кожемяко - чиновникам: если ситуация не улучшится, то свои места покинут профильные вице-губернаторы и другие руководители рангом пониже

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на совещании с департаментами администрации края выступил с резкой критикой чиновников, которые развели бюрократические процедуры и затянули сроки ввода в эксплуатацию зданий и подключение к сетям. Все это говорит о неэффективном взаимодействии власти с бизнесом. Речь об этом шла на совещании с департаментами администрации края. Надо сказать, что Кожемяко не стал после своего прихода заниматься радикальными кадровыми перестановками, заявив, что он будет взаимодействовать со всеми, кто готов работать на благо края и приморцев, а не откровенно халтурить или думать только о своих интересах. Главу края, видимо, услышали не все.

Вряд ли для кого это будет секретом, но вполне очевидно, что изрядная часть проблем региона связана именно с бюрократическими проволочками, которые можно устранить, только выстроив стабильную и эффективную вертикаль власти, которой, увы, нет в регионе уже долгие годы. Уже первый месяц работу в крае такого опытного и, надо признать, динамичного руководителями, как Кожемяко, выявил, что с работой чиновников в Приморье есть существенные проблемы.

Руководитель региона раскритиковал работу департаментов по улучшению инвестиционного климата.

"По подключению к сетям у нас самый низкий показатель в стране! Вы должны быть проводниками и помощниками для бизнеса, а вместо этого, строите барьеры. Если длительность процедур не будет изменена в ближайшие сроки, ответственные чиновники, от вице-губернатора и до руководителей сетевых хозяйств, покинут свои места", – заявил он, напомнив, что по всем показателям инвестиционной привлекательности Приморье находится на 76 месте из 85.

Аналогичная ситуация – с получением разрешения на строительство, а также сдачей готовых объектов.

"Объект сдается дольше, чем строится. Иногда уходит 14 месяцев на то, чтобы поставить его на учет. Это как понять? Люди не получают свои помещения, город – налогов, строитель не может получить деньги и приступить к другой стройке", – отметил врио губернатора, отметив, что большая часть вопросов здесь относится к департаменту градостроительства Приморья.

Олег Кожемяко поручил разработать упрощенные механизмы работы с представителями бизнеса по каждому из направлений.

Ранее досталось и чиновникам администрации Владивостока, которые не смогли, или не захотели, найти взаимодействие с жителями города. Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко жестко раскритиковал действия властей Владивостока в ситуации со строительством детского сада в районе улицы Постышева, 5. Никто из чиновников города до сих пор не встретился с людьми.

По словам руководителя инициативной группы Дмитрия Козлова, подготовка к строительству детсада продолжается.

«Под вырубку попадает хвойная аллея, перекрывается межквартальный проезд, нет парковочных мест. Наши предложения оставить детсад в старых границах и предложения альтернативных мест для социального объекта по-прежнему не услышаны городскими властями», – рассказал общественник.

Заслушав информацию представителей администрации города и инициативной группы жителей микрорайона, врио Губернатора остался крайне недоволен неразрешенной ситуацией вокруг будущей стройки.

«Вы почему до сих пор не встретились с жителями и продолжаете морочить голову всем? Почему пытаетесь любыми путями реализовать там этот проект?! Там устойчивая парковая зона, зачем там вырубать что-то? Этому микрорайону лет 50, и нет большого роста населения, так для чего строить здесь детсад на 350 мест. У вас проблемы в Снеговой Пади, где на 1,5 тысячи квартир один детсад, туда и поставьте его. Вы зачем воюете с жителями? Ваша задача делать их жизнь комфортнее, а не создавать проблемы, навязывая людям ненужные проекты», – заявил Олег Кожемяко.

Чиновники пообещали врио губернатора, что до конца недели встретятся с жителями и с учетом их пожеланий откорректируют проект.

Олег Кожемяко поручил подготовить план по использованию помещений, в которых можно разместить детские сады.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: владивосток  губернатор  выборы  кожемяко  мэр  город  урна  приморский край 



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