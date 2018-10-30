Комфортный климат для бизнеса

В Приморье отношения бизнеса и власти выходят на новый уровень: если еще недавно стороны только выстраивали прямой диалог, то в настоящее время уже перешли к совместной работе по формированию в крае комфортной деловой среды

Административные процедуры, с которыми сталкивается любой предприниматель или инвестор, должны стать простыми, удобными и быстрыми. Комплексные изменения должны произойти в системе госуслуг, причем на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном.

Задача непростая, тем не менее, процесс уже запущен, и госаппарат впервые максимально готов меняться изнутри, опираясь при этом на конкретные предложения бизнес-сообщества. В интервью Деловой газете «Золотой Рог» вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО рассказал о том, что уже сделано, а также о новых подходах к работе институтов, влияющих на развитие предпринимательства в Приморье.

Мнение предпринимателей важнее рейтинга

- Условным показателем «самочувствия» бизнеса на территории является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Приморье в последние годы занимает позиции в нижней части рейтинга. Как Вы считаете, насколько полно он отражает реальную ситуацию? Какие «узкие места» препятствуют тому, чтобы решить поставленную президентом задачу – вывести Приморье в топ-30 регионов по качеству инвестклимата?

- Рейтинг ради рейтинга - такой задачи точно не стоит. Тем не менее, он отражает независимую оценку бизнеса тех условий для работы, которые созданы в регионе. Ведь можно сколько угодно рассказывать о том, что на территории все хорошо, но если предприниматель, который принял участие в опросе при составлении рейтинга, в действительности не доволен сроками или качеством оказания госуслуг, то его оценка инвестклимата останется негативной. Поэтому мы стремимся к реальным изменениям, четко осознавая, что государство должно выполнять исключительно сервисную функцию и не мешать, а напротив - помогать предпринимателям.

Для этого при администрации Приморского края создано 11 рабочих групп, которые разрабатывают мероприятия для снятия всех видов административных барьеров, каждая по своему направлению: от сокращения контрольно-надзорных проверок до развития логистического комплекса и упрощения процедуры предоставления земельных участков. Над решением проблем работают профильные департаменты администрации Приморья, федеральные ведомства, муниципалитеты, Инвестиционное агентство Приморского края, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае и, конечно, сами предприниматели.

Отдельно хочу поблагодарить за вклад в эту работу Дальневосточное представительство Агентства стратегических инициатив и лично Ольгу КУРИЛОВУ. АСИ, обладая большим опытом и экспертными знаниями, помогает нам не «изобретать велосипед» для решения каждой из проблем, а адаптировать к условиям Приморского края лучшие практики, которые уже запущены и принесли положительный результат в других регионах страны. Заседания таких рабочих групп проводятся ежемесячно, регулярно органы исполнительной власти отчитываются перед экспертами и предпринимателями о выполнении поставленных задач. Кроме того, в Приморье созданы и работают такие площадки, как Инвестиционный совет и Организационный штаб, где проблемы бизнеса и инвесторов рассматриваются на уровне главы региона.

Благодаря этой системной работе, мы принимаем решения о необходимости конкретных изменений законодательства, упрощении административных процедур. Не всегда этот процесс быстрый, но о промежуточных итогах тоже можно говорить. Приведу один из примеров - до конца года планируем изменить краевое законодательство, и благодаря этому сократим сроки техприсоеденения к коммунальным сетям практически в два раза.

Когда мы воплотим в жизнь все запланированные мероприятия, мы изменим ситуацию в Приморье, создадим по-настоящему комфортные условия для того, чтобы предприниматели могли сосредоточиться не на преодолении внешних препятствий и административных барьеров, а на развитии своего дела. Тогда мы автоматически улучшим свои позиции в Национальном рейтинге.

- Предприниматели нередко жалуются на сложности при взаимодействии с исполнительной властью на местах, в том числе и по земельному вопросу. Как Вы можете – и можете ли – повлиять на ситуацию?

- Мне бы хотелось, чтобы таких ситуаций никогда не возникало, а все вопросы решались на местном уровне. Поэтому еще одна задача состоит в том, чтобы в процесс диалога между властью и бизнесом как можно активнее включались главы всех городов и районов Приморья. Несмотря на то, что более 80 процентов экономики края – это четыре крупнейших города, остальные без малого 20 процентов для нас не менее важны. Чтобы привлечь муниципалитеты к работе по улучшению инвестиционного климата, мы «переформатируем» работу Инвестиционного совета: главы будут принимать участие во всех заседаниях в формате селекторного совещания, а для обсуждения конкретных проектов будем приглашать их лично.

Что касается земельного вопроса, то мы непрерывно ведем работу с муниципалитетами, чтобы сформировать понятную и предельно простую процедуру получения земли. В будущем на Инвестиционном портале Приморского края планируем запустить раздел электронных услуг для бизнеса, и первыми там появятся как раз наиболее востребованные опции – оформление земли, получение разрешения на строительство, подключение к электричеству. Безусловно, стратегическое значение имеет решение врио губернатора Олега КОЖЕМЯКО о возвращении на муниципальный уровень полномочий по выделению земельных участков на территории Владивостокской агломерации.

- Завершена ли работа над проектом Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года? Какие отрасли экономики должны стать «локомотивами» для экономики региона?

- Проект стратегии уже прошел общественные слушания, одобрен депутатами Законодательного Собрания Приморского края и в настоящее время направлен на согласование в Министерство экономического развития РФ. Мы планируем, что до конца года документ будет утвержден губернатором.

Хочу обратить особое внимание на то, что Стратегия-2030, в отличие от всех предыдущих документов такого рода, впервые включает в себя расширенный социальный блок. В нем описано, какие изменения должны произойти в сферах медицины, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и других, не менее важных, для того, чтобы качество жизни населения в крае было ничуть не хуже среднероссийского. Наша сверхзадача - создать такие условия, при которых приморцам будет комфортно здесь жить, работать, учиться, творить и отдыхать. Тогда люди перестанут уезжать из региона.

Экономический блок, в свою очередь, определяет вектор развития для всех без исключения отраслей экономики, при этом, конечно же, мы выделяем и приоритеты. Это развитие транспортной инфраструктуры за счет развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», строительства специализированных портов и модернизации действующих портовых мощностей. Планируем формирование мощного нефтехимического и газохимического кластера с учетом перспектив строительства ВНХК и завода минеральных удобрений. К приоритетным направлениям также относится и развитие промышленности, которая обслуживает морскую деятельность – это судостроение и судоремонт. Большое внимание уделяем развитию рыбопромышленного комплекса, и в особенности - марикультурных хозяйств. В числе приоритетов также сельское хозяйство, лесная промышленность, машиностроение и, конечно, туризм.

Обращаю особое внимание на то, что приложением к стратегии является развернутая программа ее реализации, причем по каждому муниципальному образованию. В том числе, есть пошаговый план действий как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе до 2025 года. Проще говоря, мы четко понимаем – в каком из населенных пунктов нужно построить школу и детский сад, отремонтировать поликлинику или построить новую, где требуется возвести спорткомплекс, а где – стадион. Есть понимание – сколько вообще таких объектов планируется, и какое финансирование для этого необходимо. При этом до конца года мы этот план актуализируем с учетом предложений от жителей края, которые они сейчас озвучивают врио губернатора Олегу Кожемяко во время его рабочих поездок. Это позволит нам сформировать новые или скорректировать действующие государственные программы, предусмотрев необходимое финансирование для реализации заявленных планов.

Деньги для качественных проектов

- Вы уже сказали, что в числе главных проблем приморские предприниматели называют сложности с привлечением кредитных ресурсов. Есть ли сегодня у администрации Приморья рычаги для изменения ситуации на этом направлении?

- Это очень тонкий вопрос. Да, со стороны кредитных организаций действуют определенные ограничения. Однако тому есть причины. В основном они связаны с тем, что качество бизнес-планов, которые предоставляются кредитным организациям, далеко от совершенства. Большая часть отказов связана с банальной неготовностью проектов – ни одна кредитная организация добровольно рисковать деньгами не будет. Банки хотят быть уверенными, что те, кто приходит с заявкой на получение денег, знают, как вести бизнес и смогут вернуть заемные средства.

Именно поэтому мы продолжаем развивать краевые институты развития бизнеса в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. К примеру, Центр поддержки предпринимателей должен получить довольно приличное финансирование на 2019 год для проведения бесплатных обучающих мероприятий для владельцев бизнеса. В этом году центр уже провел более 50 бесплатных семинаров и тренингов, при этом в них приняли участие не только руководители действующего бизнеса, но и те, кто только планирует начать свое дело. Темы образовательных программ различны, но есть «Школа предпринимательства» и «Азбука предпринимателя», по итогам которых можно актуализировать существующий или разработать первый качественный бизнес-план.

Помимо этого, у нас в регионе есть институты поддержки, которые помогают уже готовым, проработанным проектам, получать финансирование в необходимом объеме – это Гарантийный фонд Приморского края. Сюда могут обратиться предприниматели, которым не хватает собственного залогового обеспечения при кредитовании. В таких случаях Фонд выступает в роли поручителя и дает гарантию банку, что средства будут возвращены. Только с тачала текущего года такую помощь получили более сотни предпринимателей, а общий объем предоставленных кредитов приближается к 900 млн рублей.

В дополнение к этому планируем в начале 2019 года запустить краевую государственную микрофинансовую организацию для малого бизнеса. Она позволит предпринимателям получать кредиты в размере до 3 млн рублей – это очень востребованная, но абсолютная пустая сейчас «ниша». А ведь малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям зачастую необходимы именно такие суммы на короткий срок – например, для покрытия кассовых разрывов.

- Какова будет процентная политика этой организации? Термин «микрокредитная организация» у людей обычно ассоциируется с различным негативом…

- Это точно не будет ростовщическая компания с грабительскими процентами по займам. Кредитная политика еще прорабатывается, но думаю, что ставка будет в пределах 10%.

В проработке также находится вопрос по увеличению объема финансирования программы Министерства экономического развития по льготному кредитованию малого бизнеса под 6,5%. По предварительным данным, в 2019 году лимиты для Дальнего Востока будут увеличены на 60% и составят почти 35 млрд рублей.

- Какова динамика развития малого и среднего предпринимательства в Приморье?

- На сегодня в Приморье зарегистрировано 88,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, это больше 40% от числа МСП на всем Дальнем Востоке. И, что приятно, малый и средний бизнес у нас в крае растет, несмотря на существующие трудности. Я считаю, что этот сегмент должен быть основным драйвером экономики региона.

Одно из приоритетных направлений для дальнейшего развития – это реализация экспортного потенциала малых и средних предприятий. Мы планируем, что к 2024 году доля МСП в структуре ВРП Приморского края превысит 40%, а доля экспортеров-субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта - 15%. Над этой задачей активно работает Центр развития экспорта Приморского края, в том числе, в настоящее время совместно с Торгово-промышленной палатой прорабатывается вопрос об открытии во Владивостоке специализированной лаборатории, которая позволит сертифицировать экспортируемую продукцию в соответствии с международными стандартами. В ней остро нуждаются компании, которые занимаются экспортом продуктов питания.

Другое направление развития – запуск «малых» сопутствующих производств, которые смогут обеспечивать потребности «больших» компаний. Сейчас в Приморье самое лучшее время для этого. Такой точкой притяжения уже становится верфь «Звезда» в Большом Камне, так как при строительстве судов требуется много дополнительных элементов, начиная от электроприборов, заканчивая предметами быта и мебели – все это может и должно производиться у нас, в Приморье. Помимо этого, дальновидным бизнесменам стоит задуматься о создании предприятий по производству полимерных изделий из пластиков рядом с будущим ВНКХ.

Совет готов услышать советы

- В начале октября врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил усилить работу Инвестиционного совета в плане диалога с бизнесом. Что предполагается сделать для решения этой задачи?

- Сближение позиций органов власти и бизнеса – это большой и комплексный процесс. Совет будет серьезно изменен в плане численности и состава участников. Он должен превратиться в площадку, на которой, с одной стороны, мы сможем «точечно» решать проблемы, возникающие в процессе ведения предпринимательской деятельности, а с другой – искать системные решения, исключающие повторение проблемной ситуации в будущем. До конца 2018 года запланировано три заседания Совета, ближайшее состоится уже 1 ноября, еще два пройдут до конца года – 27 ноября и 11 декабря.

Помимо представителей муниципальных образований, о которых я уже рассказал, к работе Совета будут привлечены также представители контрольно-надзорных органов, федеральных ведомств. Расширится число участников от бизнеса - за счет предпринимательских объединений и госкомпаний, влияющих на экономику Приморского края, а также ресурсоснабжающих организаций. Заседания совета открыты, любой представитель бизнеса может принять в них участие и получить всестороннюю поддержку. В связи с этим, обращаюсь к инвесторам, которые сегодня работают в Приморье: если у вас есть темы и предложения для включения в повестку предстоящих заседаний, направляйте их с помощью формы обратной связи на Инвестиционном портале Приморского края, по электронной почте на адрес ic25@bk.ru или сообщением на WhatsApp по номеру 8952-083-50-96.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что сами предприниматели обозначают в качестве главных препятствий для развития?

- Это проблемы, которые существовали всегда: недоступность кредитных ресурсов, сложности с получением земельных участков, градостроительной документации, разрешений на строительство. Это вопросы, связанные с техническим присоединением к инженерным сетям, о которых я уже сказал. Вопросы актуальные, ведь как правило, объектом предпринимательской деятельности очень часто становится недвижимость. Строительство – это «спутник» практически всех знаковых предпринимательских инициатив.

У тех, кто уже ведет бизнес, возникают сложности при взаимодействии с разрешительными и надзорными органами – прежде всего, с представительствами федеральных органов исполнительной власти. Задача администрации Приморья – наладить взаимодействие между сторонами таким образом, чтобы все действовали в рамках единой концепции развития. В прошлом году полпред Юрий ТРУТНЕВ на совещании в Хабаровске заострял внимание на этой проблеме, и одна из идей, которая там прозвучала, связана с необходимостью переноса центров принятия решений из федерального центра на территорию. Очень надеюсь, что она получит продолжение.

На фото: Вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко: «Задача администрации Приморья - наладить взаимодействие между бизнесом, властью и контролирующими структурами таким образом, чтобы все действовали в рамках единой концепции развития».

Фото Евгения СИДОРОВА

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.