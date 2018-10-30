Муниципальный фильтр грозит быстро забиться

На новых выборах губернатора Приморья подписей глав и депутатов на местах хватит не на всех выдвиженцев

Повторные выборы главы Приморья привлекли внимание рекордного количества политиков, в том числе – федерального уровня. Настоящий бум случился среди непарламентских партий и самовыдвиженцев – последним разрешили участвовать в губернаторских выборах впервые с 2001 года. Практически все потенциальные кандидаты уведомили крайизбирком о выдвижении в первый отведенный для этого день, 26 октября – что логично, учитывая сокращенные сроки кампании.

Предвыборные конференции некоторых партий прошли уже в 8 часов утра пятницы, а часом позже Избирательную комиссию Приморского края о своем участии в выборах уведомил и первый самовыдвиженец – врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

- Считаю, что Приморью нужен человек, который может объединить все партии, все политические силы для решения тех проблем, которые есть, которые копились годами в нашем родном крае в образовании, в здравоохранении, социальной сфере, благоустройстве наших городов и поселков, - прокомментировал свое решение Кожемяко.

Напомним, что повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. месяц назад в краевое избирательное законодательство были внесены поправки, разрешающие выдвижение на пост губернатора Приморья не только от политических партий, но и в порядке самовыдвижения. При этом кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать не только подписи 140 муниципальных глав и депутатов («муниципальный фильтр»), но и примерно 7,2 тысяч жителей Приморья. На сбор необходимого количества подписей и передачу их в крайизбирком у всех кандидатов есть время до 18 ноября включительно.

Кроме Олега Кожемяко, 26 октября стало известно о выдвижении на пост губернатора Приморья представителей ряда политических партий и самовыдвиженцев. Самостоятельно, помимо врио губернатора, в выборах будут участвовать депутат ЗС ПК Александр ЩЕРБАКОВ, преподаватель дальневосточного филиала Кузбасского института ФСИН Виктор ВАСИЛЬЕВ (участвовал в губернаторских выборах 2014 года – прим.автора), общественник Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ и бизнесмен Павел МИХАЛЬЧЕНКОВ.

Но основная масса конкурентов – это представители различных партий. Так, приморское отделение ЛДПР уже в третий раз выдвинуло на пост главы региона депутата Госдумы РФ Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, а «Партия роста» доверила участие в выборах главе приморского отделения «Деловой России» Алексею ТИМЧЕНКО. Депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС выдвинулась от партии «Женщины России», а бывший вице-губернатор Приморского края по внутренней политике Игорь СТЕПАНЕНКО – от «Патриотов России». В число «партийных» кандидатов также вошли адвокат Игорь ПОЛЯКОВ («Союз горожан»), бывший советник губернатора Приморья Виктор СТАРИЦИН («Коммунистическая партия социальной справедливости), бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег МИТВОЛЬ, выдвинутый экологической партией «Зеленые», и пенсионер Михаил МАРЧЕНКО («Демократическая партия России»). В воскресенье, 28 октября, о выдвижении крайизбирком уведомил 14-й претендент – представитель «Партии социальных реформ» Станислав ПОЛИЩУК.

Намерение участвовать в выборах главы края высказывал также лидер партии «Коммунисты России», но пока документы в крайизбирком он еще не подавал. Отметим, что в этом году Сурайкин уже участвовал в выборах президента РФ, где запомнился вовсе не результатом, а брошенной в адрес Павла ГРУДИНИНА фразой «я тебе, с..ка, челюсть сейчас сломаю!».

Таким образом, на данный момент из числа парламентских партий своего кандидата выдвинула только ЛДПР. От выдвижения своего кандидата отказалась «Справедливая Россия» - действующий сенатор Светлана ГОРЯЧЕВА войдет в «сенаторскую тройку» Олега Кожемяко. Конференция приморского крайкома КПРФ, возможно, состоится 3 ноября.

Досье "Золотого Рога": Учитывая, что 140 муниципальных подписей – это 7% от общего количества депутатов и глав в городах, районах и поселениях, чисто математически «муниципальный фильтр» могут пройти не более 14 кандидатов. В случае, если все 14 выдвинувшихся на данный момент кандидатов сумеют заручиться необходимой поддержкой, 15-му выдвиженцу подписей не хватит даже теоретически. Справедливости ради стоит отметить, что «муниципальный фильтр» в Приморском крае достаточно низкий по сравнению со многими регионами – согласно российскому законодательству, он может варьироваться от 5% до 10% от количества всех муниципальных глав и депутатов.

Тем временем, как минимум один участник предыдущих выборов губернатора края с дистанции уже сошел. От выдвижения своего кандидата отказалась «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Председатель краевого отделения РППСС Юлия ТОЛМАЧЕВА, на сентябрьских выборах занявшая третье место, стала общественным советником врио губернатора края Олега Кожемяко, сохранив кресло и в Законодательном Собрании. Она отметила, что предложение «консолидировать силы и стать советником» восприняла как возможность напрямую озвучивать проблемы жителей и глубже вникнуть в механизмы работы исполнительной власти.

«В этой ситуации (кризиса власти в Приморье – прим. автора) оценивала свои возможности с точки зрения эффективности, готовности с колес встать у руля краевой администрации. Сейчас нет даже нескольких месяцев на «вхождение в должность». Да, есть силы, желание, определенные знания, но пока нет опыта работы в исполнительной власти, а сейчас именно это во многом будет залогом успешной деятельности на посту губернатора», - так Юлия Толмачева прокомментировала свое решение.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Партия власти» перетрясла свои ряды

С датой партийной конференции определилась «Единая Россия». Так как партия отказалась от выдвижения своего кандидата на повторных выборах губернатора Приморского края, главным на конференции станет вопрос об избрании секретаря регионального отделения. Ожидается, что руководящий пост себе вернет сенатор от Приморья Людмила ТАЛАБАЕВА, которая уже была лидером приморских единороссов с 2012 по 2016 годы.

35-я конференция приморского регионального отделения «Единой России» состоится в эту субботу, 3 ноября. Помимо избрания нового секретаря реготделения, партийцам предстоит переизбрать девять членов регионального политсовета «ЕР» в рамках плановой ежегодной ротации. Отметим, что в преддверии очередной конференции приморские единороссы провели аудит партийных рядов, избавившись от «мертвых душ» - тех, кто поменял место жительства или не участвовал в работе партии, числившись в ней лишь формально. По уточненным данным, реальная численность приморских единороссов в настоящее время составляет 34 тысячи человек.

На фото: В первый же день регистрации настоящий бум случился среди непарламентских партий и самовыдвиженцев – последним разрешили участвовать в губернаторских выборах впервые с 2001 года.

Фото Евгении ПРИЙМАК

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.