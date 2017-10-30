www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.08 р. 100 JPY: 50.94 р.
EUR: 67.53 р. 10 CNY: 87.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Андрей Тарасенко предложил "устроить людям праздник"

30 Октября 2017, 18:18 | Приморье

Действующий глава Большого Камня Дмитрий Чернявский подписал документы о порядке проведения конкурсных процедур на замещение вакансии главы города. Соответствующий документ подписан на внеочередном заседании Думы городского округа 30 октября, участие в котором принял врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации края.

Глава региона призвал депутатов и власть города к совместной и продуктивной работе друг с другом.

«Сейчас город начинает развиваться: у вас строится крупная судоверфь, появляются новые рабочие места, повышается уровень жизни. Ваша задача – максимально объединиться, не допустить междоусобиц и работать над улучшением жизни города. У вас должна быть одна команда», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Подписав все необходимые документы о порядке проведения конкурсных процедур на вакансию главы города, действующий глава округа Дмитрий Чернявский поблагодарил врио губернатора за проявленное к территории внимание и выразил готовность работать вместе со всеми органами власти.

В ходе заседания депутаты также обсудили с Андреем Тарасенко вопросы, касающиеся строительства и ремонта дорог, участия муниципалитета в Форуме общественных инициатив «Диалог».

Кроме того, глава региона предложил парламентариям инициировать в городе создание детских клубов по модельному кораблестроению.

«Большой Камень – город корабелов. Здесь с детства нужно ребят учить строить корабли, прививать им любовь и интерес к инженерным наукам. Потом можно было бы организовать краевой конкурс по модельному кораблестроению», – отметил врио губернатора.

Андрей Тарасенко также инициировал проведение в Большом Камне выставки парусного флота в следующем году после проведения парусной регаты во Владивостоке. «Устройте людям праздник. Время подготовить причалы у вас еще есть. Пусть горожане посмотрят на красоту и сходят на экскурсию», – предложил глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  тарасенко  строительство  регата  дороги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru