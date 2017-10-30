Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток оставили без Межонова
Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин МЕЖОНОВ возвращается в краевую администрацию. Управлявший городом с апреля чиновник принял предложение врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО стать его заместителем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как уточнил Андрей Тарасенко в ходе встречи с депутатами Думы Владивостока, Константин Межонов в качестве вице-губернатора будет курировать вопросы образования, науки и культуры.
"Город он не забудет", - пообещал врио губернатора.
В свою очередь, Константин Межонов поблагодарил администрацию и депутатов за совместную работу. А также извинился перед жителями за неудобства, которые были связаны с масштабным ремонтом дорог.
Александр САЛКОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Новости тематики
- Владивосток оставили без Межонова
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Новым вице-губернатором Приморья стала женщина
- Высокоотставленное лицо
- Новый глава Приморья: Я приехал домой
- Владимир Миклушевский: "Новый губернатор Приморья столкнется с теми же проблемами, что и я"
- Владимир Миклушевский: Мы хорошо продвинулись в декриминализации Приморья
- Нового губернатора жители Приморья выберут только через год
- Трутневу предрекли премьерство
- Администрация Приморья пополнилась новым вице-губернатором
Новости раздела
- Владивосток оставили без Межонова
- В Приморье оргвыводы делаются на стройке
- Политика закрытых дверей
- Директора пошли на "выход"
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Василий Усольцев: Мы ремонтируем наиболее востребованные участки
- Новым вице-губернатором Приморья стала женщина
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- "Это любопытное назначение"
- Высокоотставленное лицо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Китайцы могут обвалить доллар
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года