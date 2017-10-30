Владивосток оставили без Межонова

Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин МЕЖОНОВ возвращается в краевую администрацию. Управлявший городом с апреля чиновник принял предложение врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО стать его заместителем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как уточнил Андрей Тарасенко в ходе встречи с депутатами Думы Владивостока, Константин Межонов в качестве вице-губернатора будет курировать вопросы образования, науки и культуры.

"Город он не забудет", - пообещал врио губернатора.

В свою очередь, Константин Межонов поблагодарил администрацию и депутатов за совместную работу. А также извинился перед жителями за неудобства, которые были связаны с масштабным ремонтом дорог.

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото: пресс-служба администрации Владивостока