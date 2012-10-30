Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье ищут деньги на новую дорогу
ВЛАДИВОСТОК, 30 октября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития Натальей Ханженковой.
Начиная встречу глава региона рассказал о приоритетных направлениях социально-экономического развития региона.
«На территории Приморского края реализуются два проекта, имеющие большой мультипликативный эффект. Это автомобилестроение и туризм. В часе лета от края проживает порядка 400 миллионов человек, мы планируем привлекать около 10 миллионов туристов в год. Туризм мощный мультипликатор, он даст толчок к развитию других отраслей – транспорт, сервис, сельское хозяйство. Еще одно важнейшее направление – развитие газо- и нефтехимии. Кроме того, мы в дальнейшем планируем развивать дорожною инфраструктуру и сегодня мы приглашаем инвесторов поддержать очень важный для края проект по строительству автомобильной дороги Владивосток - Находка», - заявил Владимир Миклушевский.
Наталья Ханженкова сообщила, что банк уже инвестировал в Приморский край около 40 миллиардов рублей. В настоящий момент рассматривается возможность финансирования проекта по развитию Восточной ТЭЦ.
«Банк нацелен на реализацию проектов, направленных на развитие рыночной экономики в регионе. Проект Восточная ТЭЦ направлен не только на развитие энергетики, но и грамотное тарифообразование. Интересны банку и проекты дорожной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства. Большой опыт мы имеем в реализации проектов по модернизации автомобильного производства», - подчеркнула управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития.
Наталья Ханженкова отметила, что большой потенциал банк видит в реализации проектов по развитию системы ЖКХ, в частности программы по энергоэффективности и энергоресурсосбережению.
«Мы готовы финансировать такие проекты. Сегодня нам интересна их реализация, например, в школах или объектах здравоохранения», - добавила она.
По ее словам, банк готов поделиться с администрацией Приморского края и предложениями по улучшению инвестиционного климата в регионе.
«Мы завершили исследование, направленное на изучение бизнес-климата, которое проводилось в 37 регионах России. В ближайшее время будут известны результаты, которыми мы готовы поделиться», - сообщила Наталья Ханженкова.
Владимир Миклушевский отметил, что улучшение инвестиционного климата является одной из важнейших задач региона, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Нам важно знать мнение бизнеса и этот вопрос находится под моим личным контролем. Сейчас я собираю предложения приморцев на эту тему в своем блоге», - подчеркнул глава региона.
Новости тематики
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Лесная биржа задаст новые стандарты
- Помогают тем, кто умеет работать сам
- Июньский импульс
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- Оценку поставит время
- Приморье ударно поработало на ПМЭФ
- Две стороны одной медали
Новости раздела
- Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"
- Довыборы в Заксобрание Приморья: одни хотят повысить статус, другие – вернуться
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о выдвижении кандидатом в губернаторы
- Капитан Тарасенко списал часть экипажа на берег
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Лесная биржа задаст новые стандарты
- Помогают тем, кто умеет работать сам
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой