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В Приморье ищут деньги на новую дорогу

30 Октября 2012, 15:46 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития Натальей Ханженковой.

Начиная встречу глава региона рассказал о приоритетных направлениях социально-экономического развития региона.

«На территории Приморского края реализуются два проекта, имеющие большой мультипликативный эффект. Это автомобилестроение и туризм. В часе лета от края проживает порядка 400 миллионов человек, мы планируем привлекать около 10 миллионов туристов в год. Туризм мощный мультипликатор, он даст толчок к развитию других отраслей – транспорт, сервис, сельское хозяйство. Еще одно важнейшее направление – развитие газо- и нефтехимии. Кроме того, мы в дальнейшем планируем развивать дорожною инфраструктуру и сегодня мы приглашаем инвесторов поддержать очень важный для края проект по строительству автомобильной дороги Владивосток - Находка», - заявил Владимир Миклушевский.

Наталья Ханженкова сообщила, что банк уже инвестировал в Приморский край около 40 миллиардов рублей. В настоящий момент рассматривается возможность финансирования проекта по развитию Восточной ТЭЦ.

«Банк нацелен на реализацию проектов, направленных на развитие рыночной экономики в регионе. Проект Восточная ТЭЦ направлен не только на развитие энергетики, но и грамотное тарифообразование. Интересны банку и проекты дорожной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства. Большой опыт мы имеем в реализации проектов по модернизации автомобильного производства», - подчеркнула управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития.

Наталья Ханженкова отметила, что большой потенциал банк видит в реализации проектов по развитию системы ЖКХ, в частности программы по энергоэффективности и энергоресурсосбережению.

«Мы готовы финансировать такие проекты. Сегодня нам интересна их реализация, например, в школах или объектах здравоохранения», - добавила она.

По ее словам, банк готов поделиться с администрацией Приморского края и предложениями по улучшению инвестиционного климата в регионе.

«Мы завершили исследование, направленное на изучение бизнес-климата, которое проводилось в 37 регионах России. В ближайшее время будут известны результаты, которыми мы готовы поделиться», - сообщила Наталья Ханженкова.

Владимир Миклушевский отметил, что улучшение инвестиционного климата является одной из важнейших задач региона, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Нам важно знать мнение бизнеса и этот вопрос находится под моим личным контролем. Сейчас я собираю предложения приморцев на эту тему в своем блоге», - подчеркнул глава региона.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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