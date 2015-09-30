В выборном скандале в Приморье потери понесут все его участники

Интрига вокруг итогов голосования на выборах в думу Спасского района Приморья закручивается все сильнее. На кон поставлена не только перспектива участия сразу трех непарламентских партий в выборах Законодательного Собрания, но и контроль за будущей избирательной кампанией со стороны Белого дома, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Возможная отмена итогов голосования подорвет доверие к выборам в целом и выбьет почву из-под ног малых партий, а признание итогов может стать началом переформатирования всей политической системы края.

Довели до суда

Напомним, что 17 сентября члены ТИК Спасского района подписали протокол с официальными итогами голосования, согласно которому в думу прошли сразу шесть партий: «Единая Россия» (39,34%), «Партия дела» (12,24%), КПРФ (11,73%), «Российская партия пенсионеров за справедливость» (9,55%), «Родина» (8,14%) и «Коммунисты России» (7,66%). «Справедливая Россия» (2,62%) и ЛДПР (4,26%) в думу не прошли, и представитель последней Андрей ФЕДЧУН инициировал обращение в Крайизбирком и суд с требованием пересмотреть утвержденные ТИКом результаты.

Уже 18 сентября свою позицию обозначила Избирательная комиссия Приморского края. Как следует из официального заявления Крайизбиркома, в соответствии с п. 9 ст. 70 ФЗ о выборах признать итоги голосования недействительными может только территориальная избирательная комиссия, и в строго оговоренных случаях. Во-первых, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. Второй вариант - признание недействительными итогов на части избирательных участков, списки избирателей на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа избирателей в округе. Наконец, отмена может произойти по решению суда.

В то же время председатель приморского Крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ акцентировала внимание на том, что 16 сентября ТИК Спасского района просто не работала: помещение комиссии было закрыто и опечатано, а председатель, члены комиссии и сотрудник аппарата отсутствовали по месту нахождения ТИК. Соответственно, у недовольных итогами голосования не было возможности подать свои жалобы и заявления в комиссию. Все материалы выездной проверки, которую члены Крайизбиркома проводили в Спасском районе, в том числе обращения участников выборов о нарушениях избирательного законодательства, были переданы в прокуратуру Приморского края.

Как стало известно, в правоохранительные органы с жалобами, касающимися выборов в районную думу, обратилось около 50 человек. Большинство заявлений касалось подкупа в пользу одной из партий. (Цифра, конечно, значительная, но, даже если допустить, что по всем из них указанные факты подкупа подтвердятся, 50 избирателей составят всего 0,6% от общего числа проголосовавших на выборах в Спасском районе. - Прим. автора).

Позже в истории с подведением итогов голосования появился по-настоящему криминальный эпизод: из опечатанного помещения ТИК Спасского района исчезла документация, касающаяся голосования на «проблемных» участках и арестованная накануне районным судом в рамках рассмотрения иска от ЛДПР. При этом заполненные избирателями бюллетени остались нетронутыми… Здесь нужно сделать оговорку о том, что 12 участков из 40, итоги голосования на которых ставит под сомнение Крайизбирком, вкупе способны составить ту самую четверть избирателей, махинации с голосованием которых являются одним из трех оснований для полной отмены итогов голосования. И, судя по всему, кое-кто с помощью кражи избирательной документации хотел исключить саму возможность проверки и отмены итогов голосования на семи из этих 12 участков (по оставшимся пяти, напомним, результаты голосования ТИК Спасского района отменила 17 сентября. – Прим. автора).

Семеро одного не ждут

Тем временем новая дума Спасского района планирует приступить к работе уже сегодня, 29 сентября. На повестке дня - избрание председателя и формирование постоянных комиссий. Однако работа избранных депутатов может закончиться, если суд все же аннулирует итоги голосования. В этом случае в Спасском районе должны будут пройти новые выборы, где у непарламентских партий вновь будет шанс провести своих кандидатов и получить заветную льготу на выборы в краевой парламент. Правда, некоторые представители непарламентских партий опасаются того, что суды могут затянуться и закончиться в самый неподходящий момент…

- Если бы итоги отменили сейчас и назначили досрочные выборы, было бы неприятно, но зато появилась бы какая-то определенность. Самый опасный сценарий - если рассмотрение иска в судах закончится, к примеру, весной 2016-го отменой итогов. Тогда досрочные выборы в Спасском районе, скорее всего, будут совмещены с выборами в ЗС ПК и, таким образом, непарламентские партии не смогут загодя обеспечить себе «льготу» на этих выборах, - рассказал газете «Золотой Рог» представитель одной из таких партий.

Показательна реакция на происходящее в Спасском районе со стороны парламентских партий. Депутаты ЗС ПК, представляющие «большую четверку», вполне ожидаемо поставили под сомнение итоги Спасских выборов: лишние конкуренты в борьбе за места в краевом парламенте в 2016 году никому не нужны. А лидер приморского отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА высказалась еще жестче: «Я в политике не новичок, видала разное. Но та вакханалия, что творится на этой выборной территории, не поддается никакому описанию. Впереди у нас выборы, и все партии - большие и малые - должны понимать, что избиратель будет голосовать только тогда, когда они будут вести честную конкурентную борьбу».