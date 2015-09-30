Во все времена депутаты работали для развития Владивостока и благополучия его жителей - Елена Новицкая

В канун 140-летия появления в столице Приморья первого представительного органа власти на вопросы «Золотого Рога» отвечает председатель Думы города Елена Новицкая

Этой осенью исполняется 140 лет с момента, когда во Владивостоке впервые был созван представительный орган власти - городская Дума. Для города, которому было всего 15 лет от роду, это был большой аванс на будущее, но время показало, что городские депутаты всегда ответственно подходили к своей работе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В преддверии круглой даты корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» встретился с председателем Думы Владивостока Еленой НОВИЦКОЙ, чтобы узнать, чем деятельность современных депутатов отличается от работы их предшественников почти полтора столетия назад.

- Какие задачи стояли перед городскими депутатами 140 лет назад и сейчас? Можно ли говорить о преемственности в работе Думы разных времен?

- Круг вопросов, которые находятся в центре внимания городской думы, за почти полтора века мало изменился. Например, на первом заседании в конце 1875 года Дума Владивостока утвердила смету городских доходов и расходов на будущий год. А сегодня работа над бюджетом Владивостока - наш главный приоритет. Первые городские депутаты уделяли много внимания обустройству тогда еще юного Владивостока, и сегодня вопросы благоустройства - по-прежнему в центре нашего внимания.

За полтора столетия менялись названия представительного органа городской власти, места заседаний Думы, количество депутатов… Но главное оставалось неизменным: во все времена основным вопросом повестки дня Думы Владивостока было развитие города в направлении, указанном самим его названием - «владеть Востоком». В этом плане преемственность в работе городских депутатов, представляющих разные исторические эпохи, была, есть и будет.

- Став спикером Думы Владивостока в 2012 году, Вы провозгласили главным приоритетом в работе Думы открытость для граждан. Как это реализуется на практике? Получают ли депутаты «обратную связь», реакцию избирателей на принятые решения?

- Дума Владивостока нынешнего созыва изначально была нацелена на максимальную открытость своей работы. Я убеждена, что только открытое обсуждение готовящихся решений, проектов МПА с привлечением общественности и экспертов позволяет учесть все мнения по тому или иному вопросу. А значит, итоговое решение будет отвечать интересам максимального числа людей.

Именно поэтому городская Дума активно использует такую форму работы, как круглые столы. В текущем году мы провели круглые столы на темы социально-экономического развития Владивостока и развития туризма, а также по ситуации с закрытием Золотого моста для пешеходов. Состоялся и круглый стол, посвященный 140-летию Думы, который был приурочен к Всероссийскому дню местного самоуправления.

Другой важнейший блок работы - это реакция на обращения избирателей, та самая «обратная связь», о которой вы спросили. Статистика показывает, что год от года количество обращений избирателей в Думу Владивостока растет, причем в 89% случаев мы стали первой инстанцией, куда люди обратились со своими проблемами. Это значит, что горожане видят в депутатах защитников своих интересов, а Думу Владивостока считают реально работающим органом власти.

В 2014 году нам поступило 699 обращений граждан, а за неполные девять месяцев 2015-го - уже 441 обращение. Все большей популярностью пользуется интернет-приемная Думы, через которую в прошлом году поступило 194 обращения. Кроме того, депутаты регулярно проводят приемы граждан на округах и встречи с избирателями.

- Продолжает ли работать программа наказов избирателей? Сколько наказов своим депутатам подали жители Владивостока на 2016 год?

- Думой Владивостока ежегодно формируется перечень наказов избирателей, в числе которых ремонт автомобильных дорог, тротуаров, ливневой канализации, подпорных стен, лестничных маршей, установка светофоров и леерных ограждений, реконструкция скверов, обустройство спортивных площадок и другие мероприятия в сфере благоустройства городских территорий. Программа наказов избирателей давно доказала свою эффективность. Я сторонник того, чтобы не распылять средства по сотням мелких объектов, а комплексно решать проблемы того или иного микрорайона. В качестве примера можно привести район улицы Фадеева, где с советских времен не ремонтировалась ливневая канализация. Два года назад на этот округ было выделено сразу 30 млн руб., что позволило не только отремонтировать ливневку, но и решить ряд других проблем микрорайона.

В перечень на 2015 год вошли 84 наказа, на выполнение которых в городском бюджете предусмотрено 151,3 млн руб. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, администрацией и депутатами принято решение продолжить работу в рамках наказов избирателей и в 2016 году: депутатами и избирателями сформирован перечень из 333 наказов, который сейчас проходит согласование в администрации Владивостока.

Исполнение наказов находится под пристальным вниманием Думы. Каждый депутат вместе со своими избирателями контролирует ход работ в рамках наказов на своем округе, оценивает качество этих работ. По итогам года Дума заслушивает отчет администрации об исполнении наказов избирателей.

- Контролирует ли Дума Владивостока исполнение муниципальных программ? Какие программы инициированы нынешним созывом Думы?

- Да, депутаты регулярно заслушивают отчеты администрации и доклады Контрольно-счетной палаты об исполнении бюджета Владивостока, в том числе - в разрезе целевых программ. Поскольку уже несколько лет бюджет формируется по программно-целевому принципу, мы можем ежегодно оценивать, достигнуты ли целевые показатели программы, и если нужно - внести необходимые корректировки.

Всего во Владивостоке сейчас действует 17 муниципальных программ по самым разным направлениям. Среди них есть и те, которые уже работали ранее, а сейчас продлены. Есть совершенно новые программы, такие как «Доступная среда». Ее основой как раз стали обращения и наказы граждан, о которых мы говорили выше: еще в период избирательной кампании мы получили много просьб и обращений по установке безопасных светофоров, по специальным дорожкам с ориентирами для незрячих людей, по поручням и пандусам, по снижению высоты бордюрного камня. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы не только инвалиды, но и, например, мамы с колясками могли беспрепятственно посещать учреждения и не чувствовали себя в изоляции.

- Расскажите о мерах по поддержке предпринимательства, принятых текущим созывом Думы Владивостока. Что сделано депутатами для улучшения инвестиционного климата в столице Приморья?

- Дума уделяет большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, который является мощным средством экономического развития Владивостока. В городе сегодня успешно реализуется долгосрочная целевая программа по развитию малого и среднего предпринимательства. Благодаря ей по количеству таких предприятий, а также по численности работников, занятых на малых и средних предприятиях, Владивосток занимает первое место в Приморском крае. С 2010 года число зарегистрированных предприятий и организаций увеличилось на 2130. Приоритетными отраслями являются: дошкольное и дополнительное образование детей, обрабатывающее производство, строительство и внутренний туризм.

Важное место в поддержке предпринимательства отводится программе приватизации муниципального имущества. Депутаты утвердили правила, по которым при приватизации добросовестные арендаторы пользуются, в соответствии с Федеральным законом №159, преимущественным правом выкупа арендуемых помещений. Для них предусмотрена рассрочка платежа сроком на пять лет. Это способствует формированию круга эффективных собственников, ориентированных на долгосрочное развитие бизнеса и создание новых рабочих мест. Многие предприниматели уже выкупили помещения, в ремонт которых они до этого вложили немалые средства, и успешно развивают свой бизнес.

Кроме того, Думой Владивостока утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Принимаются меры по устранению административных барьеров: нами были внесены изменения в Устав Владивостока, предусматривающие проведение экспертизы муниципальных правовых актов и проектов МПА на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. Работа в этом направлении обязательно будет продолжена.

- Повлияет ли на «повестку дня» работы Думы Владивостока вступление в силу закона о Свободном порте? Что принесет, на Ваш взгляд, этот законопроект нашему городу?

- Хотя закон о Свободном порте Владивосток в основном регулирует деятельность федеральных структур, со своей стороны Дума Владивостока готова в будущем принять необходимые решения для того, чтобы нормы этого закона заработали в полную силу и на муниципальном уровне. Ведь жители Владивостока возлагают огромные надежды на режим порто-франко, который, я уверена, значительно ускорит социально-экономическое развитие города и повысит уровень жизни населения.

Создание свободного порта вписывается в новую модель социально-экономического развития Дальнего Востока: обеспечение наилучших конкурентоспособных условий предпринимательской деятельности, увеличение объемов производства и экспорта товаров в страны АТР. Широкое применение налоговых и таможенных преференций привлечет в регион множество российских и зарубежных компаний. Развитие больших производств будет стимулировать и развитие среднего и малого бизнеса, а упрощенный визовый режим еще больше увеличит интерес к Владивостоку со стороны зарубежных туристов. Также ожидается, что во Владивостоке появятся иностранные клиники, что приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и расширению спектра медицинских услуг.

По сути, всё, что я перечислила, сформирует совершенно новое качество жизни во Владивостоке. А установленный законом срок в 70 лет, на который Владивосток приобретает статус порто-франко, позволит гражданам, планирующим связать свою жизнь с Приморским краем, быть уверенными не только в своем будущем, но и в будущем своих детей. И это, на мой взгляд, главный плюс закона.

- В гостях у депутатов Думы Владивостока регулярно бывают депутатские делегации из других городов России и соседних азиатских стран, а владивостокские депутаты принимают участие в международных парламентских мероприятиях. Легко ли найти общие темы для разговора с зарубежными и российскими коллегами?

- Да, конечно, ведь основные направления работы городских собраний и в России, и в соседних странах АТР во многом схожи. Кроме практической работы по управлению городским хозяйством, мы обсуждаем вопросы межрегионального взаимодействия, укрепления сотрудничества в области культуры, образования, туризма, развития международных обменов. Я убеждена, что встречи на уровне муниципальных депутатов - это та же «народная дипломатия», и в конечном счете диалог между представительными органами городов способствует укреплению мира и дружбы между странами.

Депутаты Думы Владивостока регулярно участвуют в заседаниях Совета представительных органов местного самоуправления Приморья, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). В ходе этих встреч мы вместе с коллегами из других городов и регионов ищем единые подходы к муниципальному управлению: несмотря на специфику того или иного субъекта РФ, проблемы и задачи, которые стоят перед муниципалитетами, одинаковы. Поэтому регулярный обмен опытом позволяет легче находить оптимальные решения актуальных вопросов местного значения.

Кроме того, мы регулярно встречаемся с коллегами-депутатами из городов-побратимов Владивостока. С некоторыми из них у нас заключены соглашения о сотрудничестве. В ближайшее время планируется подписание такого соглашения между Думой города Владивостока и Муниципальным Собранием города Ниигаты.

- В чем Вы видите главные задачи представительного органа власти в ближайшие годы? Что бы Вы пожелали тем, кто будет работать в Думе Владивостока в следующих созывах?

- Сегодня Дума Владивостока много времени уделяет решению текущих вопросов, связанных с ремонтом дорог, проблемами ЖКХ, благоустройством. Я уверена, что наработки нашего созыва в этих сферах будут востребованы и через пять, и через двадцать лет. Однако мне хочется, чтобы повестка дня следующих созывов Думы Владивостока была более стратегической, чтобы в бюджете Владивостока было достаточно средств для осуществления самых смелых проектов развития города, реализации новых масштабных программ.

Главное, чего я хочу пожелать будущим депутатам: пусть наиболее важным качеством для них останется внимание к нуждам людей! Тогда деятельность Думы Владивостока с каждым новым созывом будет все более эффективной.

На что чаще всего жалуются владивостокцы

- С какими вопросами и проблемами владивостокцы чаще всего обращаются к депутатам?

- По статистике за 2015 год наибольшая доля обращений, или 30%, касается вопросов ЖКХ и благоустройства территорий. Эти вопросы актуальны сегодня для всей страны, и наш город не является каким-то исключением. Поступает большое количество обращений по поводу аварийного жилья и капитального ремонта, жалоб на высокие тарифы на услуги ЖКХ и неудовлетворительную работу управляющих компаний.

На втором месте (16%) стоят вопросы защиты прав граждан, законности и правопорядка. И примерно по 10% всех обращений посвящены вопросам транспортного обслуживания и дорожного хозяйства, вопросам социального обеспечения, вопросам градостроительства и землепользования. Депутаты, взаимодействуя с исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, делают все возможное, чтобы помочь жителям в решении конкретных вопросов. Кроме того, работа с обращениями граждан позволяет нам определить круг вопросов, которые нуждаются в правовом регулировании.

Нередко граждане обращаются по таким «непрофильным» для нас вопросам, как размер пенсии, порядок ее назначения и перерасчета, а также предоставление мер социальной поддержки. Но и в этих случаях мы не оставляем без ответа ни одно обращение: консультируем, разъясняем, направляем запросы и письменные обращения в те органы власти, в полномочия которых входит решение поставленных в обращениях вопросов.