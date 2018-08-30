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Выбрать удобный избирательный участок 9 сентября жители Приморья могут через УИКи
Участковые избирательные комиссии (УИК) края в среду, 29 августа, приступили к приему заявлений от избирателей, желающих проголосовать на выборах Губернатора Приморья по месту пребывания, а не регистрации.
Как сообщили в краевой Избирательной комиссии, такая возможность особенно важна для тех, кто в день выборов, 9 сентября, будет находиться вне населенного пункта, указанного по прописке.
Причина может быть любая: командировка, учеба или проживание не по прописке, подтверждать эти данные не потребуется», – отметили в ведомстве.
Подать заявление можно не только в ближайшей участковой избирательной комиссии, но и в любом МФЦ или на Едином портале госуслуг. Для этого при себе необходимо иметь только паспорт.
Важно помнить, что заявления принимаются до 5 сентября включительно.
Подобрать удобный участок можно с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК РФ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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