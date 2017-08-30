В Приморье косятся на Кремль

Выборы в крупнейших городах Приморья используются партиями для подготовки к скорой президентской кампании

Намеченные на 10 сентября выборы в Думу Владивостока и представительные органы еще нескольких муниципальных образований станут отправной точкой для следующей избирательной кампании - выборов президента. Хотя официально они будут объявлены в середине декабря, работа партийных структур по выстраиванию полевых сетей заметна уже сейчас, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

А результаты сентябрьского голосования во многом покажут реальный уровень популярности в Приморье не только партий, но и их вероятных кандидатов в президенты.

Кампания ушла во дворы

Уже сейчас можно говорить, что нынешняя кампания по выборам депутатов Думы Владивостока по своему размаху заметно уступает выборам 2012 года. Меньше участвующих в выборах партий и кандидатов, меньше листовок на улицах и газет в почтовых ящиках - внешнюю активность снизили практически все партии. Наблюдатели полагают, что столь вялая агитация может свидетельствовать о том, что главную ставку 10 сентября кандидаты будут делать на «приглашение» людей на участки. Тем более что с ряда округов в последние дни поступают сообщения о заключении сомнительных «договоров на агитацию» и сборе персональных данных избирателей.

Впрочем, многие кандидаты не чураются обходить свой округ лично. В отличие от 2012 года, когда кандидаты от «ЕР» и возглавлявший список партии мэр Игорь ПУШКАРЕВ вели агиткампанию в формате серии встреч с большим количеством людей, нынешним летом, ввиду отсутствия столь же рейтинговых фигур в партсписке, сегодня кандидаты-одномандатники «окучивают» электорат самостоятельно, проводя дворовые встречи на своем округе.

- Приход кандидатов во дворы требует затраты больших ресурсов - прежде всего, времени, для того чтобы собрать людей. Но сам подход, при котором претендент на депутатство вещает не с трибуны, а обсуждает вопросы с жителями округа лично, наверняка будет воспринят избирателями с бОльшим доверием, - политолог Виктор БУРЛАКОВ. - В то же время для эффективного результата на выборах необходима совокупность технологических приемов, и рассчитывать на победу, ограничиваясь только дворовыми встречами, нельзя.

Добавим, что нынешним летом более активно по сравнению с прежними избирательными кампаниями применяются так называемые «кубы» - быстровозводимые конструкции, на «стенах» которых обычно содержится краткая программа кандидата или партии. К слову, работа агитационного «куба» одной из партий даже стала причиной для жалобы в горизбирком Владивостока от оппонентов, усмотревших нарушение положений федерального закона №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Но, как выяснилось, уведомления о проведении пикетов были поданы заблаговременно, а агитмероприятия в подобной форме и были санкционированы администрацией города.

Впереди - март восемнадцатого

Как уже говорилось выше, в ходе нынешней избирательной кампании парламентские партии не могут не учитывать приближение выборов президента страны. Например, для ЛДПР муниципальные выборы во Владивостоке станут хорошей возможностью оценить актуальный рейтинг бессменного лидера партии, Владимира ЖИРИНОВСКОГО, за полгода до президентских выборов. Жириновский, напомним, возглавляет список кандидатов ЛДПР в Думу Владивостока по единому округу.

- Конечно, эта кампания воспринимается нами как начало президентской, ее наработки обязательно будут учтены. ЛДПР уже давно определилась со своим кандидатом на пост главы государства, - рассказал «ЗР» координатор либерал-демократов в Приморье, депутат ГД РФ Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. - В промежутке между выборными кампаниями партия будет заниматься тем же самым, чем и обычно: продолжится работа приемных, дворовые встречи.

По словам Андрейченко, некоторое беспокойство партии доставили «типовые» жалобы оппонентов в ТИКи по поводу агитации в социальных сетях, а также о признании незаконными агитматериалов кандидатов от ЛДПР с логотипом партии: авторы заявлений полагали, что данные АПМ должны были быть оплачены не только из избирательного фонда кандидата, но и из фонда партии. Однако ни в одном из случаев ТИКи не удовлетворили требований о признании агитматериалов незаконными.

У КПРФ 100-процентной определенности с кандидатом на пост главы государства пока нет - помимо участвующего в выборах с 1996 года Геннадия ЗЮГАНОВА, на федеральном уровне обсуждаются и другие кандидатуры, в том числе из регионов. Окончательное решение по этому поводу примет предвыборный съезд КПРФ в декабре. Что касается текущей избирательной кампании, то руководитель краевого отделения КПРФ Анатолий ДОЛГАЧЕВ трактует ее скорее как «последний экзамен» для нынешних властей Приморья: получение коммунистами восьми из 40 мандатов в ЗС ПК в 2016 году, по мнению Долгачева, стало поражением для губернатора.

- На нынешних муниципальных выборах административный нажим на наших кандидатов оказался даже сильнее, чем в ходе избирательной кампании в Заксобрание. Мы принципиально не пошли на сговор с властью, хотя деятели, которые в Приморском крае отвечают за внутреннюю политику, пытались нас на это разговорить, - отметил Долгачев в ходе недавней пресс-конференции.

Навальный не краснеет

Несмотря на заявление председателя Центризбиркома РФ Эллы ПАМФИЛОВОЙ о том, что регистрация Навального кандидатом в президенты возможна только благодаря некоему «чуду», в конце весны - начале лета приморские «навальнисты» начали активную фазу подготовки к президентской кампании своего лидера. Ее зримым выражением стала работа агитационных кубов в местах отдыха граждан, которая сопровождается раздачей печатной продукции. Кроме того, оппозиционным активистам удалось-таки подыскать помещение для своего штаба.

Добавим, что в ходе нынешней избирательной кампании определенные круги пытаются «разыграть карту» чрезмерной лояльности приморского отделения КПРФ к сторонникам Навального. Оправдываться был вынужден даже заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий АФОНИН, побывавший во Владивостоке в середине августа. Он предостерег приморских однопартийцев от участия в акциях сторонников Алексея Навального, добавив , что у коммунистов и Навального совершенно разные программы и цели, а возможный приход к власти «борца с коррупцией» породит в России ситуацию «хуже, чем на Украине». В то же время заместитель Геннадия ЗЮГАНОВА опроверг домыслы о том, что краевое отделение КПРФ содействовало в организации митингов 26 марта и 12 июня, инициированных Навальным по всей России.

- Никакой организации и участия в таких митингах быть не должно. С нашими товарищами был серьезный разговор, но это отдельные коммунисты, которые в своих объяснениях рассказали, что и как, - отметил Афонин, пообещав не делать скоропалительные оргвыводы. - Наша задача в этой избирательной кампании - консолидировать всех коммунистов. Сейчас никто никаких разборок устраивать не будет. Но в послевыборный период мы такие оценки дадим, мы отслеживаем кадровые процессы.

Артем СТРОГИН.