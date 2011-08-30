Спасти полковника, или Легитимность власти

Стихийные народные выступления, прокатившиеся по странам арабского мира, напугали наших политиков. Да и демократическая Европа сполна вкусила от насилия толпы – Греция, Франция, Великобритания и даже Швеция с ее социальным раем оказались не защищены.

Западная пресса пишет, что резко увеличилось число коллективных протестов в Китае и достигло более 100 тыс. в год (кстати, против чиновников, а не КПК). Россия с ее конфликтами, и не только национальными, может быть подвержена вспышками бунтов. И эти тенденции невольно заставляют задуматься: что происходит с нами?

За заботами об экономике, бизнесе и деньгах, на мой взгляд, мы рискуем прозевать поворот в истории развитии страны. Несомненно, что общий фон явного отсутствия экономических успехов послужил почвой для пробуждения убаюканного политической риторикой и материальными благами населения. Попытки искусственно выстроить партийную систему не имеют ничего общего с реальной легитимностью власти.

Современная власть в России повторяет свои традиционные черты исторически отживших ложных идеологий и методов государственного управления. Власть в России всегда была персонифицированной и ассоциировалась с определенным носителем – царем, императором, генсеком, президентом или премьером. Народное представительство в России возникало для укрепления власти, а не для ее ограничения. У нас в истории попросту не было традиции народного представительства во власти. Однако в условиях мировой победы либерализма, недоверие власти к способности народа на честный политический выбор, дает лишь прогрессирующую рецессию легитимности. А пустоты политического пространства неизбежно заполняются дрянью.

Возникают совершенно новые взгляды, и возвышаются позиции ранее неизвестных людей. Общество начинаю разрывать множество противоречивых мнений, усугубляя ощущение людей неопределённостью базовых основ жизни. Опасность ощущается всеми и в какой-то момент человек становится подвержен панике. А если это происходит в общественных местах, то из социальных отношений образуется толпа, масса которой руководствуется исключительно животными мотивами поведения, поскольку разумные коммуникативные отношения требуют какого-то количества времени для восприятия и переработки информации, которого в условиях толпы критически недостаёт.

Борьба с экстремизмом нацелена как раз на пресечение образования толпы. Контроль политического пространства преследует те же цели - нейтрализацию официальной организующей деятельности непримиримой оппозиции и радикальных элементов, способных собрать в одном месте значительное количество людей. Поскольку это неизбежно будет выливаться в хулиганские погромы, как это мы наблюдаем повсюду в мире. Поэтому любая власть с разной степенью жесткости будет пресекать такой ход развития событий. И особенно та власть, которой приходится быть начеку в условиях падающей популярности.

Как же предупредить нарождающуюся стихию, победить, по сути, нарастающее в обществе чувство страха, самосохранения? Что делать с общественным мнением? Как его отвлечь от ужасающих дум о неопределённости? О бесконечности, в которой человек, его сознание, его проблемы утопают и растворяются в ничтожно малой сущности, где из личности он превращается в маленького человека. Его самооценка начинает третироваться всепоглощающей громадой мироздания, которому нет до него никакого дела.

От желания взбунтоваться он находит выход в… отрешении от политической жизни, дающей почву для неприятных ощущений. Он погружается с головой в бытовые проблемы. И в современных условиях избытка товарного предложения и услуг, он растворяется в консьюмеризме. Он пожирает предложения постиндустриальной экономики, чавкая и со вкусом поглощая эту пищу, пока не наестся… Или вдруг с удивлением не обнаружит в кормушке привычной еды. И тогда с яростью станет оглядываться на мир. Станет выискивать жертву, виновную в его неудовлетворенном голоде. И тут уж один шаг, чтобы превратиться в толпу таких же, изголодавшихся по новым ощущениям. В толпу варваров, похоронивших множество великих империй, светлых идей и завоеваний разума. Как избежать такого развития событий?

Надо победить. Вариантов немного, когда внешние условия сковывают манёвр. Образ внешнего врага всегда сплачивал народ. Но миру сейчас до России совершенно нет дела. Европейская проблема диверсификации рисков обеспечения газом и аналогичная задача Японии и Китая решены. Решена и ядерная проблема США. Из России до Америки уже ничто не долетит. И паника грузинской войны тому подтверждение. Бороться за державу и бороться за модернизацию - это совершенно разные вещи. Любые попытки России изменить существующее положение дел в свою пользу сегодня обречены на провал. Переговоры ведут, когда есть проблемы и нужда в тебе. А когда нужды нет, то либо не обращают внимания, либо указывают, что делать.

Бороться за модернизацию? Вроде бы надо. В проржавевшей экономике нарастает ворох проблем. Стране демонстрировать уже нечего, кроме неувядающих мышц, здоровья и бодрости духа национального лидера. Следует отвлечь общество, например, страшилками о пожарах (или акулах), происках террористов и поголовной педофилии. И повести народ на борьбу за здоровый образ жизни. Пусть озаботятся не тем, как жить и на что есть, пить и курить, а где. И главное, неустанно и тщательно преподносить ценность стабильности как успех суверенной демократии. Настолько суверенной, насколько это мог позволить себе СССР в 70-х годах прошлого века. Пока взгляд советского человека, как уверяли нового типа людей, не упёрся в пустые полки магазинов.

Но тогда были пушки и танки, способные достичь Америки и сокрушить Европу, которые страна Советов имела возможность время от времени демонстрировать на внешних полях сражений. Тогда была мощь сталинской тоталитарной индустриализации, подстёгиваемая со стороны США гонкой холодной войны. Тогда была жива и превознесена до божественных высот интернациональная идея социального равенства. Тогда не то, что сейчас. Тогда переломился исторический тренд восхождения России на мировой Олимп державного величия. Тогда покатилась Российская империя в страну «ЭРэФию». И скукожилась в остров суверенной демократии. Большой, но никому не нужной Родины. Счастья вам люди и удачи! Спасайте полковника. Он ещё молод и полон сил. Любите Россию и живите с миром. И мы победим!

Мы - те, кто ненавидит ложь. Кто хочет жить не по кривде «Единой России», а по правде. Не по куршавельской правде Прохорова, а по законам своей страны. По конституции, гарантирующей нам равенство всех перед законом. По кодексам, гарантирующим неотвратимость наказания за ложь и обман. За использование власти против интересов человека. Мы те, кто ценит и борется за свою свободу. Кто знает «брат, вся сила в правде».

А правда, заключается в том, что увидел человек себя со своей единственной и неповторимой жизнью. И обнажилась правда материального бытия власти, которую информационные технологии донесли до каждого. Правда, в которой человек стал центром вселенной, вокруг которого и вращается весь остальной мир, с его государствами и правителями, чиновниками, товарами и услугами. Мир, в котором ничего лучше демократии пока не придумали. Мир, в котором суверенные демократии всегда будут стремиться к либеральной оси диктатуры закона с плюрализмом мнений и толерантностью отношений. Где, чтобы победить, не надо идти на фронт, а надо делать правду, говорить правду и думать правдиво. А фронт - это всегда опасность обмана, для победы над правдой. И спасёт ли полковник?

Александр ЗЫРЯНОВ, предприниматель.