Андрей Тарасенко вновь пришел в избирком

Трое из пяти кандидатов в губернаторы Приморья сдали документы на регистрацию

В понедельник, 30 июля, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сдал документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. До завершения приема документов от претендентов Избирательной комиссией Приморского края остаются считанные часы.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в Избирательной комиссии Приморского края, помимо врио губернатора, подписи муниципальных глав и депутатов в поддержку своего выдвижения, а также другие документы, необходимые для регистрации, к 15.00 понедельника, 30 июля, предоставили Андрей АНДРЕЙЧЕНКО (ЛДПР) и Алексей КОЗИЦКИЙ («Справедливая Россия»).

У двоих оставшихся претендентов на пост главы края – коммуниста Андрея ИЩЕНКО и представителя «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ есть еще несколько часов, чтобы сдать необходимые для регистрации документы в крайизбирком. Прием документов будет завершен в 18.00 по местному времени.