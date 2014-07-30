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Олег Колядин возглавит Находку в новом качестве

30 Июля 2014, 15:58 | Приморье

Глава администрации Находкинского городского округа Олег КОЛЯДИН избавился от приставки «врио». Политик, возглавляющий город с 2004 года, теперь будет руководить им в качестве наемного сити-менеджера. Решение о заключении с Олегом Колядиным контракта было принято единогласно на заседании думы НГО в среду, 30 июля. Таким образом, переход еще одного крупного приморского города на систему сити-менеджмента завершился.

Как ранее сообщал «ЗР», «выборы» первого в истории Находки сити-менеджера обошлись без конкуренции. После внесения поправок в устав НГО, отменяющих прямые выборы главы города и вводящие институт сити-менеджмента, был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. К 23 июля на рассмотрение конкурсной комиссии поступило всего два заявления – от Олега Колядина, который с конца июня является временным главой администрации НГО, и его заместителя Александра Белова. Комиссия приняла решение утвердить обоих претендентов в качестве кандидатов на пост главы администрации.

Окончательное решение по поводу замещения поста главы администрации было принято в среду, 30 июля, на заседании думы НГО. За наделение Олега Колядина полномочиями сити-менеджера муниципальные депутаты проголосовали единогласно.  

Таким образом, Олег Колядин, который возглавлял Находку с 2004 года, сохранит за собой основные властные полномочия и в ближайшие годы. Контракт с сити-менеджером заключается на срок полномочий думы, но не менее чем на два года. Учитывая, что дума НГО была избрана в марте 2012 года, контракт Олега Колядина истечет в 2016 или 2017 году. Среди прочего он будет отвечать за ЖКХ, транспорт, экономику, исполнение бюджета и управлять муниципальной собственностью. Добавим, что Олег Колядин в перспективе может пойти на повышение: вместе со Светланой ГОРЯЧЕВОЙ и Виктором ПИНСКИМ также включен кандидатом в губернаторы Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ в список из трех потенциальных сенаторов. К слову, временный глава региона сегодня специально приехал в Находку, чтобы поздравить «старого нового» главу администрации с избранием и пожелать ему успешной работы на благо жителей Находки. 

Номинальный пост главы Находкинского городского округа, которому при новой схеме достались представительские и церемониальные функции, с 27 июня 2014 года занимает председатель думы НГО Михаил ПИЛИПЕНКО. 

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: сити-менеджер  колядин  Находка 



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