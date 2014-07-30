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В Находке конкурсная комиссия определила список кандидатов на пост сити-менеджера
В Находкинском городском округе завершается процесс перехода на систему сити-менеджмента, при которой фактический руководитель территории назначается по конкурсу специальной комиссией.
В среду, 23 июля, сформированная в Находке конкурсная комиссия определила список кандидатов на пост сити-менеджера. Формальную конкуренцию временно исполняющему обязанности главы администрации Олегу КОЛЯДИНУ составит его заместитель Александр БЕЛОВ.
Как сообщает официальный сайт думы НГО, заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Находки провел председатель комиссии, начальник департамента внутренней политики Приморского края Георгий ПОЛИЩУК. В работе комиссии также приняли участие глава городского округа Михаил ПИЛИПЕНКО, первый заместитель председателя думы Михаил ВАСЁВ, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗСПК Галуст АХОЯН, а также другие члены комиссии.
Члены комиссии утвердили список граждан, подавших необходимые документы и допущенных к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации. Интриги не получилось: на конкурс поступило всего две заявки – от врио главы администрации НГО Олега Колядина и его зама Александра Белова.
Оба чиновника допущены комиссией ко второму этапу конкурса, который состоялся 28 июля. Кандидатов ждала встреча с членами конкурсной комиссии и ответы на заданные вопросы. На момент подписания номера в печать результаты конкурса еще были неизвестны. Впрочем, вряд ли кто-то в Находке сомневается, что пост главы администрации, который обладает реальными управленческими полномочиями, достанется Олегу Колядину, работавшему в качестве мэра НГО с 2004 по 2014 годы. Предполагается, что контракт с сити-менеджером будет заключаться на срок полномочий думы города, но не менее чем на два года.
Напомним, что изменения в устав НГО, отменяющие прямые выборы мэра, были приняты в июне 2014 года. Пост главы города занял председатель думы НГО Михаил Пилипенко, а временным главой администрации стал Олег Колядин.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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