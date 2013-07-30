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В Приморье единороссы могут потерять Хасанский район

30 Июля 2013, 19:55 | Приморье

Сохранение должности оказалось для главы Хасанского района важнее, чем партийная принадлежность. Не получив поддержки от «единороссов» на праймериз, Александр НАРЫЖНЫЙ решил попытать счастья на выборах от партии «Справедливой России».

Изначально Александр Нарыжный, который возглавляет самый южный район Приморья с 2008 года, намеревался продлить свое пребывание у власти вместе с «родной» партией. Однако события стали развиваться по-другому. Краевая администрация и региональное отделение «ЕР» сделали ставку на председателя районной думы Сергея ОВЧИННИКОВА. На прошедших в мае праймериз Овчинников значительно опередил нынешнего главу района, а позднее был выдвинут «Единой Россией» на пост руководителя территории. Нарыжный такого отношения к себе со стороны однопартийцев не потерпел и вышел из «Единой России», а позднее пошел на выборы от «Справедливой России».

Наблюдатели, хорошо знакомые с ситуацией в районе, полагают, что Нарыжному вполне по силам одержать победу на выборах. Во-первых, кандидата от «полуоппозиционной» партии готов поддержать местный бизнес, в интересах которого – сохранение нынешнего статус-кво в районе. Кроме того, у нынешнего главы хорошие электоральные позиции. На днях на одном из новостных порталов края были опубликованы данные социсследований, проведенных в районе в июле. По выкладкам социологов, рейтинг Нарыжного среди тех жителей района, кто точно пойдет на выборы, на 10% выше, чем у Сергея Овчинникова. А это значит, что в сентябре может быть создан прецедент, когда глава одной и той же территории дважды избирался на пост под разными партийными «марками».

Игорь ЕГОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: единая россия  Справедливая Россия  праймериз 



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