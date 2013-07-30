Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье единороссы могут потерять Хасанский район
Сохранение должности оказалось для главы Хасанского района важнее, чем партийная принадлежность. Не получив поддержки от «единороссов» на праймериз, Александр НАРЫЖНЫЙ решил попытать счастья на выборах от партии «Справедливой России».
Изначально Александр Нарыжный, который возглавляет самый южный район Приморья с 2008 года, намеревался продлить свое пребывание у власти вместе с «родной» партией. Однако события стали развиваться по-другому. Краевая администрация и региональное отделение «ЕР» сделали ставку на председателя районной думы Сергея ОВЧИННИКОВА. На прошедших в мае праймериз Овчинников значительно опередил нынешнего главу района, а позднее был выдвинут «Единой Россией» на пост руководителя территории. Нарыжный такого отношения к себе со стороны однопартийцев не потерпел и вышел из «Единой России», а позднее пошел на выборы от «Справедливой России».
Наблюдатели, хорошо знакомые с ситуацией в районе, полагают, что Нарыжному вполне по силам одержать победу на выборах. Во-первых, кандидата от «полуоппозиционной» партии готов поддержать местный бизнес, в интересах которого – сохранение нынешнего статус-кво в районе. Кроме того, у нынешнего главы хорошие электоральные позиции. На днях на одном из новостных порталов края были опубликованы данные социсследований, проведенных в районе в июле. По выкладкам социологов, рейтинг Нарыжного среди тех жителей района, кто точно пойдет на выборы, на 10% выше, чем у Сергея Овчинникова. А это значит, что в сентябре может быть создан прецедент, когда глава одной и той же территории дважды избирался на пост под разными партийными «марками».
Игорь ЕГОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- От Хасана до Тернея ищут партии трофеи
- Лишь один самовыдвиженец собрал подписи на довыборах в Заксобрание Приморья
- В Приморье фильтруют политбазар
- Кандидаты в губернаторы хранили интригу до последнего
- Андрей Тарасенко вновь пришел в избирком
- Дума Находки упрочила контроль над мэрией
- Зражевский не бросил Партизанск
- Живут на одну зарплату
- За губернатора и депутатов в Приморье проголосуют по-разному
- В Кавалерово выберут депутатов районной Думы
Новости раздела
- XII Международный экологический форум "Природа без границ" пройдет в Приморье 18-19 октября
- 9 сентября приморцы смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке
- Приморский край получит поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Более 20 миллиардов рублей направят в бюджеты муниципалитетов Приморья
- 10 пожарных машин отправлено на север Приморья
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- От Хасана до Тернея ищут партии трофеи
- Лишь один самовыдвиженец собрал подписи на довыборах в Заксобрание Приморья
- В Приморье фильтруют политбазар
- Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"