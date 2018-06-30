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Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
На конференции приморских единороссов присутствовал необычный гость
34-я внеочередная конференция приморского отделения "Единой России" состоялась в субботу, 30 июня, во Владивостоке. Партийцы выдвинули кандидатов на сентябрьские выборы и утвердили программу, с которой партия пойдет на выборы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В работе конференции участвовали 202 делегата. Подведя итоги прошедших в марте президентских выборов, приморские единороссы приняли решения по Единому дню голосования. Так, кандидатом на пост губернатора Приморского края официально выдвинут Андрей ТАРАСЕНКО, исполняющий обязанности главы региона с октября 2017 года. По результатам тайного голосования кандидатуру Тарасенко поддержали 165 делегатов.
Также конференция выдвинула кандидатов в депутаты Законодательного Собрания по 4-му и 6-му округам. "Единую Россию" в них представят соответственно Александр ЩЕРБАКОВ и Юлия МАРЧЕНКО. Что касается кандидатов в депутаты дум 12 муниципалитетов, где в сентябре также пройдут выборы, то их выдвинут местные отделения партии.
На конференции приморской "ЕР" присутствовал экс-глава МЧС России Владимир ПУЧКОВ. Андрей Тарасенко представил его как человека, который станет сенатором от Приморья в случае победы врио главы края на выборах. Сам Пучков заявил, что для него было бы большой честью представлять в СФ Приморский край. Кроме того, в тройку претендентов на пост сенатора также вошли вице-адмирал Андрей КОНЕВ и экс-депутат Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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