www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Каждый муниципалитет в Приморье получит своего вице-губернатора

30 Июня 2014, 16:35 | Приморье

Как отметил Владимир Миклушевский, у каждого муниципалитета в Приморье теперь появиться свой куратор в администрации края.

«Я принял решение закрепить за каждым муниципальным районом вице-губернатора. Теперь у каждого муниципалитета появится свой куратор. На мой взгляд, это очень важно для осуществления обратной связи», - подчеркнул глава региона.

Напомним, Владимир Миклушевский вместе с обновленной командой вице-губернатор на этой неделе отправится в «Большой проезд» по Приморью.

Как подчеркнул Владимир Миклушевский, эту поездку он запланировал давно.

«Поеду по краю я не один, а с моей обновленной командой. По сути это будут выездные совещания Администрации Приморского края, посвященные проблемам конкретных муниципальных районов или городских округов. Мы там будем проводить встречи с людьми, с депутатами, коллективами предприятий. Обязательно в присутствии вице-губернаторов», - отметил глава региона.

По словам Владимира Миклушевского, работе в конкретном муниципалитете будет отводиться целый день.

«Так мы сможем максимально понять те проблемы, которые там существуют», - подчеркнул глава Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток  

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: вице-губернатор  миклушевский  куратор  губернатор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним18:45, 30.06.2014#

    "гениально". вопрос 1. на вертолете все полетите или на машине? имейте ввиду не имеете право сл. авто пользоваться. вопрос 2. новость не новая. при Дарькине "закрепление" и так существовало. плагиатом занимаетесь НЕхаев-МИТЬкин

  • 1-219:03, 30.06.2014#

    Просто добавится незаменимых ЗАХРЕБЕТНИКОВ. Сокращать таких нельзя, кормить (и не слабо)за счет работяг(вымирающая категория) можно.

  • Владимир19:19, 30.06.2014#

    Такие как Василькова??? Избави БОГ от такого "счастья". А других господин Миклушевский врядли подберет!!! Для чего они нужны, чтобы свои грехи и просчеты было на кого списывать!!!и это при том, что сегодня политика направлена на сокращение бюрократического аппарата???

  • Эскулап20:05, 30.06.2014#

    Миклушевский !!!!! изучи структуру работы края при старом губери. . . какой смысл тогда мэров городов держать. . . во владе тоже будет выцегубер. . . . только что недавно сокращал аппарат чиновников((((( такое ощущение что он нихрена не соображает в своей работе . . . может лучше будешь и дальше заведовать кафедрой????? был у нас номинальный президент Медведев , теперь миклушевский. . . . осталось узнать кто правит балом. . . . . или должность купил?????? вот засада. . . . ((((( пропихнут же же новый срок. . . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru