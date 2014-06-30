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Каждый муниципалитет в Приморье получит своего вице-губернатора
Как отметил Владимир Миклушевский, у каждого муниципалитета в Приморье теперь появиться свой куратор в администрации края.
«Я принял решение закрепить за каждым муниципальным районом вице-губернатора. Теперь у каждого муниципалитета появится свой куратор. На мой взгляд, это очень важно для осуществления обратной связи», - подчеркнул глава региона.
Напомним, Владимир Миклушевский вместе с обновленной командой вице-губернатор на этой неделе отправится в «Большой проезд» по Приморью.
Как подчеркнул Владимир Миклушевский, эту поездку он запланировал давно.
«Поеду по краю я не один, а с моей обновленной командой. По сути это будут выездные совещания Администрации Приморского края, посвященные проблемам конкретных муниципальных районов или городских округов. Мы там будем проводить встречи с людьми, с депутатами, коллективами предприятий. Обязательно в присутствии вице-губернаторов», - отметил глава региона.
По словам Владимира Миклушевского, работе в конкретном муниципалитете будет отводиться целый день.
«Так мы сможем максимально понять те проблемы, которые там существуют», - подчеркнул глава Приморья.
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Комментарии
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Владимир19:19, 30.06.2014#
Такие как Василькова??? Избави БОГ от такого "счастья". А других господин Миклушевский врядли подберет!!! Для чего они нужны, чтобы свои грехи и просчеты было на кого списывать!!!и это при том, что сегодня политика направлена на сокращение бюрократического аппарата???
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Эскулап20:05, 30.06.2014#
Миклушевский !!!!! изучи структуру работы края при старом губери. . . какой смысл тогда мэров городов держать. . . во владе тоже будет выцегубер. . . . только что недавно сокращал аппарат чиновников((((( такое ощущение что он нихрена не соображает в своей работе . . . может лучше будешь и дальше заведовать кафедрой????? был у нас номинальный президент Медведев , теперь миклушевский. . . . осталось узнать кто правит балом. . . . . или должность купил?????? вот засада. . . . ((((( пропихнут же же новый срок. . . . .
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"гениально". вопрос 1. на вертолете все полетите или на машине? имейте ввиду не имеете право сл. авто пользоваться. вопрос 2. новость не новая. при Дарькине "закрепление" и так существовало. плагиатом занимаетесь НЕхаев-МИТЬкин