Каждый муниципалитет в Приморье получит своего вице-губернатора

Как отметил Владимир Миклушевский, у каждого муниципалитета в Приморье теперь появиться свой куратор в администрации края.

«Я принял решение закрепить за каждым муниципальным районом вице-губернатора. Теперь у каждого муниципалитета появится свой куратор. На мой взгляд, это очень важно для осуществления обратной связи», - подчеркнул глава региона.

Напомним, Владимир Миклушевский вместе с обновленной командой вице-губернатор на этой неделе отправится в «Большой проезд» по Приморью.

Как подчеркнул Владимир Миклушевский, эту поездку он запланировал давно.

«Поеду по краю я не один, а с моей обновленной командой. По сути это будут выездные совещания Администрации Приморского края, посвященные проблемам конкретных муниципальных районов или городских округов. Мы там будем проводить встречи с людьми, с депутатами, коллективами предприятий. Обязательно в присутствии вице-губернаторов», - отметил глава региона.

По словам Владимира Миклушевского, работе в конкретном муниципалитете будет отводиться целый день.

«Так мы сможем максимально понять те проблемы, которые там существуют», - подчеркнул глава Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток