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Тихоокеанцы на учениях в Приморье отрабатывают защиту саммита АТЭС
Несколько корабельных группировок Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг покинули базы и взяли курс на открытое море для участия в двухстороннем командно-штабном учении Восточного военного округа (ВВО). Всего для участия в учениях привлекаются более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 40 самолётов и вертолётов, до 7 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.
"В ходе первого этапа учений в Южном Приморье отрабатываются отдельные различные упражнения, направленные на обеспечение безопасности проведения саммита государств АТЭС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после первого этапа экипажи кораблей выполнят комплекс мероприятий по обеспечению безопасности гражданского судоходства. В их числе - артиллерийские стрельбы по надводным мишеням, поиск подводной лодки условного противника, отражение нападения с воздуха.
"В ходе третьего этапа силами флота будут отработаны мероприятия по обеспечению безопасности нефтедобычи на острове Сахалин. Также запланировано проведение ряда мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оказанию гуманитарной помощи", - сообщил Мартов.
Ранее сообщалось, главная цель учений - проверка готовности сил флота к действиям в составе межвидовых группировок по обеспечению безопасности на Дальнем Востоке. От Тихоокеанского флота участвуют корабли и суда из Приморья, Советской Гавани и Камчатского края. Активно будут применяться морская авиация и береговые войска флота.
Учения, которые продлятся восемь суток, пройдут в районах залива Петра Великого, Татарского пролива и южной части Охотского моря.
Во время маневров тихоокеанцы отработают вопросы взаимодействия между силами флота и объединениями, соединениями Восточного военного округа, пройдет совершенствование выучки экипажей кораблей и судов, техники авиации Тихоокеанского флота, сообщает РИА Новости.
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