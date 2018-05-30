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Находка: чужие здесь не ходят

30 Мая 2018, 14:40 | Приморье
В понедельник, 28 мая, в Находке должен был состояться первый тур конкурса на замещение должности главы города. К моменту сдачи номера в печать его «персональные» итоги еще не были известны, за исключением одного - глава Спасска-Дальнего Вячеслав КВОН, которого «сватали» на пост мэра Находки, участвовать в конкурсе не стал.
 
Всего документы для участия в конкурсе подали 10 человек, большинство которых - хорошо знакомые находкинцам местные политики. В последний момент «передумал» и.о. градоначальника Борис ГЛАДКИХ, в начале мая заявивший о планах уйти на заслуженный отдых, а в середине месяца получивший звание почетного жителя Находки.
 
В свою очередь, ранее высказавший намерение участвовать в конкурсе Вячеслав Квон, два года назад переброшенный в Спасск-Дальний из Артемовского городского округа, с возможным «антикризисным менеджментом» в Находке решил не экспериментировать. Возможно, что поворотным моментом в истории с несостоявшимся переездом Квона стала его встреча с находкинскими депутатами 10 мая, где речь шла о согласовании политика на должность вице-мэра Находки по социальным вопросам. Сохранить лицо политику позволило принятое 21 мая муниципальными депутатами Спасска обращение к врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, в котором они попросили оставить Вячеслава Квона на текущем месте работы, отметив позитивные изменения в жизни города за последние два года.
 
Напомним, что пост главы Находки стал вакантным в середине апреля, после отставки Андрея ГОРЕЛОВА, руководившего портовым городом с весны 2016 года. После проверки документов 10 кандидатов в мэры на соответствие формальным требованиям конкурсная комиссия в предстоящую пятницу, 1 июня, проведет собеседование с ними в рамках второго тура конкурса. Избрать нового главу города из числа кандидатов, представленных комиссией, предполагается на заседании Думы НГО в начале июня.
 
 
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Теги: конкурс  тарасенко  кадры 



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