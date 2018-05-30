Плох тот коммунист, который не мечтает стать губернатором

Избирательная кампания по выборам губернатора Приморья обострила противостояние в краевом отделении КПРФ

Владивостокский горком партии поддержал кандидатуру депутата Законодательного Собрания Артема САМСОНОВА для выдвижения на пост главы региона, в то время как необходимым медийным и финансовым ресурсом для ведения полноценной предвыборной кампании обладает его коллега по краевому парламенту, директор строительной компании Андрей ИЩЕНКО.

Еще 5 мая губернаторские амбиции Андрея Ищенко поддержали члены приморского краевого отделения организации «Дети войны», председателем Правления которой он является с мая 2017 года. Неделей позже в ходе отчетно-выборной конференции Владивостокского местного отделения КПРФ на пост губернатора Приморья был номинирован первый секретарь горкома Артем Самсонов. Среди возможных кандидатов также звучала фамилия руководителя краевого отделения Компартии Анатолия ДОЛГАЧЕВА, однако сам политик пока не высказал стремления бороться за главный пост в крае. Как ранее заявлял Деловой газете «Золотой Рог» источник в приморском отделении партии, окончательное решение о выдвижении того или иного претендента примет ЦК КПРФ в Москве, а региональная партконференция в конце июня лишь формализует это решение.

Отметим, что оба основных претендента на выдвижение в губернаторы от «красных» на протяжении последних двух-трех лет стремились нарастить свое влияние внутри партии. Показательными в этом смысле стали выборы в Думу Владивостока в 2017 году, куда прошли и сторонники Андрея Ищенко, и сторонники Артема Самсонова. А накануне сентябрьского голосования соратник Самсонова по оппозиционным митингам прошлых лет Юрий КУЧИН обвинил Ищенко в том, что он голосовал против его выдвижения в гордуму по списку КПРФ.

По мнению экспертов, предстоящие недели станут значимыми для будущей расстановки сил в приморском отделении Компартии.

- Для обоих претендентов речь идет не о победе на губернаторских выборах, а скорее о лидерстве в региональном отделении КПРФ. Хорошо проведенная кампания позволит выдвиженцу в губернаторы - кто бы им ни стал - укрепить свои позиции внутри партии, - убежден политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Если федеральное руководство КПРФ примет решение провести яркую кампанию, создать образ реальной оппозиции, то для этой роли подойдет Артем Самсонов. Он в большей степени публичный политик. С другой стороны, любая избирательная кампания требует вложений, и здесь преимущество явно на стороне Андрея Ищенко.

Отметим, что Избирательный Кодекс Приморского края допускает участие в выборах губернатора только тех кандидатов, которые выдвинуты зарегистрированными Минюстом РФ партиями. Однако любой выдвинутый кандидат должен будет преодолеть муниципальный фильтр, собрав подписи глав и депутатов местного уровня в поддержку своего выдвижения. На практике, учитывая соотношение представителей «Единой России» и остальных партий в муниципальных думах Приморья, собрать необходимое для официальной регистрации количество подписей «своими силами» получается только у кандидата, выдвинутого «партией власти» - так, например, произошло на предыдущих выборах губернатора края в 2014 году.

Для выборов-2018 установлен барьер не менее чем в 142 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) действующих на момент назначения выборов глав муниципальных образований. Причем среди этих 142 человек должно насчитываться не менее 33 депутатов дум городского и районного уровня, а также глав муниципалитетов.

На фото: Для претендентов речь идет не о победе на губернатор- ских выборах, а о лидерстве в региональном отделении КПРФ. Хорошо проведенная кампания позволит выдвиженцу в гу- бернаторы - кто бы им ни стал - укрепить свои позиции внутри партии.