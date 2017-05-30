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Людей с криминальным прошлым не пустят во власть

30 Мая 2017, 18:00 | Приморье

Генеральный секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей НЕВЕРОВ на днях выступил с заявлением, которое напрямую касается и предвыборной ситуации в Приморском крае:

«28 мая состоится предварительное голосование по определению кандидатов «Единой России» на региональных выборах. Требования к участникам предварительного голосования включают в себя не только формальности в виде документов, но и морально-этическую составляющую.

К сожалению, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов, которые в 90-е годы, пользуясь беззаконием и общим хаосом, через коррупционные схемы смогли легализовать свои бизнесы и заново нарисовать себе новый, чистый имидж. Менталитет этих людей сформировался во времена вседозволенности, когда любую проблему, любой вопрос можно было решить взяткой или угрозами. Они и сегодня не утратили этих рефлексов.

Из нескольких регионов России в преддверии выборов мы получаем сигналы, что выходцы из 90-х годов, которых чаще знают не по имени, а по криминальным кличкам, пытаются провести своих людей в разные органы власти.

Я напоминаю слова Президента Владимира Владимировича ПУТИНА, основателя партии «Единая Россия», который подчеркнул, что одним из приоритетов сегодняшней России должна стать атмосфера тотальной нетерпимости к коррупции и криминалу.

И мы будем делать все для того, чтобы такая атмосфера была создана во всех регионах России, вне зависимости от того, на каком расстоянии от Москвы они находятся».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: единая россия 



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