Парламент Приморья продолжит контролировать исполнение важных для региона законов

Каждый закон, принимаемый Законодательным Собранием, должен улучшать жизнь приморцев уже сегодня. Такова главная мысль, которую озвучил в своем докладе о деятельности парламента в 2016 году председатель ЗС ПК Александр РОЛИК.

Именно с доклада о работе депутатского корпуса началось майское заседание ЗС, а всего в повестку очередной сессии вошло почти 40 вопросов, в том числе масштабная корректировка краевого бюджета.

Старт удался

Рассказывая о стартовом отрезке работы шестого созыва ЗС ПК и приоритетах на будущее, председатель краевого парламента отметил, что избранным в сентябре 2016 года депутатам пришлось сразу же включиться в работу: парламентарии рассмотрели ряд вопросов, связанных с помощью приморцам, пострадавшим от последствий тайфуна «Лайонрок», а также обманутым дольщикам Партизанска. Следующей важной задачей стало принятие бюджета Приморского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов - социальную направленность бюджета удалось сохранить, несмотря на непростую ситуацию в экономике.

Безусловным приоритетом работы депутатского корпуса, подчеркнул Александр Ролик, был и остается контроль за воплощением в жизнь инициатив Президента России Владимира ПУТИНА, озвученных в «майских указах» и в посланиях Федеральному Собранию, а также за исполнением 18 государственных программ Приморского края. Важным направлением деятельности Законодательного Собрания является обеспечение исполнения трех важнейших для развития Приморья федеральных законов - «О Свободном порте Владивосток», «О территориях опережающего развития» и «О дальневосточном гектаре». Информация об их реализации регулярно заслушивается на заседаниях профильных комитетов краевого парламента.

В своем докладе Александр Ролик отметил возросший уровень взаимодействия краевого парламента с федеральным. Улучшению координации работы между депутатами поспособствовал тот факт, что практически все представители региона в Федеральном Собрании имеют опыт работы в ЗС Приморья.

- Законодательное Собрание Приморского края становится хорошей кузницей кадров для федерального уровня. Мы постоянно встречаемся с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации во время их поездок в регион, обсуждаем важные для края вопросы, требующие поддержки на федеральном уровне, - напомнил председатель ЗС ПК. - Примером эффективной совместной работы являются поправки в Лесной кодекс РФ, вводящие такое понятие, как «валежник». Кроме того, мы вместе вышли с предложением о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, касающихся порядка расчета ОДН за коммунальные услуги.

В завершении доклада Александр Ролик призвал всех коллег преодолевать межпартийные разногласия, искать взаимоприемлемые компромиссы, быть тактичными и уважительными друг к другу.

- Важно, чтобы каждая наша инициатива, каждый принятый нами закон делал жизнь людей лучше уже сейчас, а их будущее - надежно защищенным. Как председатель Законодательного Собрания я вижу свой долг в укреплении этого взаимного понимания между депутатами разных фракций, - подытожил председатель ЗС.

Расходы, необходимые приморцам

В ходе майского заседания депутатам предстояло рассмотреть оправки к главному финансовому документу Приморья на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Проект корректировки депутатам представил первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ. По его словам, общая сумма доходов бюджета-2017 увеличивается на 2,35 млрд рублей - в основном за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Расходная часть вырастет на 2,8 млрд рублей. С учетом изменений параметры краевого бюджета на 2017 год составят: по доходам - 89,9 млрд рублей, по расходам - 98,9 млрд рублей, дефицит - чуть более 9 млрд рублей.

- Корректировка предполагает значительно увеличение расходов на национальную экономику и сельское хозяйство, ЖКХ. Увеличиваются расходы и на социальную сферу - образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, - отметил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

Среди прочего, дополнительные средства пойдут на приобретение дорогостоящего медоборудования для медицинских учреждений края, строительство детских садов и школ, завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, защиту населенных пунктов Приморья от наводнений. Поправки в бюджет-2017 были поддержаны депутатским корпусом сразу в трех чтениях.

Кроме того, на майском заседании депутаты Законодательного Собрания продолжили работу по совершенствованию антикоррупционного законодательства, обязав граждан, претендующих на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

- Региональное законодательство приводится в соответствие с блоком федеральных законов о противодействии коррупции. Теперь сведения о доходах и имуществе претендентов на должность главы местной администрации будут направляться для проверки в правоохранительные органы. Если по итогам проверки будет выявлено нарушение закона, губернатор края сможет обратиться в прокуратуру или суд, - объяснил суть поправок председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.

Артем СТРОГИН.