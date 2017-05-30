Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Парламент Приморья продолжит контролировать исполнение важных для региона законов
Каждый закон, принимаемый Законодательным Собранием, должен улучшать жизнь приморцев уже сегодня. Такова главная мысль, которую озвучил в своем докладе о деятельности парламента в 2016 году председатель ЗС ПК Александр РОЛИК.
Именно с доклада о работе депутатского корпуса началось майское заседание ЗС, а всего в повестку очередной сессии вошло почти 40 вопросов, в том числе масштабная корректировка краевого бюджета.
Старт удался
Рассказывая о стартовом отрезке работы шестого созыва ЗС ПК и приоритетах на будущее, председатель краевого парламента отметил, что избранным в сентябре 2016 года депутатам пришлось сразу же включиться в работу: парламентарии рассмотрели ряд вопросов, связанных с помощью приморцам, пострадавшим от последствий тайфуна «Лайонрок», а также обманутым дольщикам Партизанска. Следующей важной задачей стало принятие бюджета Приморского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов - социальную направленность бюджета удалось сохранить, несмотря на непростую ситуацию в экономике.
Безусловным приоритетом работы депутатского корпуса, подчеркнул Александр Ролик, был и остается контроль за воплощением в жизнь инициатив Президента России Владимира ПУТИНА, озвученных в «майских указах» и в посланиях Федеральному Собранию, а также за исполнением 18 государственных программ Приморского края. Важным направлением деятельности Законодательного Собрания является обеспечение исполнения трех важнейших для развития Приморья федеральных законов - «О Свободном порте Владивосток», «О территориях опережающего развития» и «О дальневосточном гектаре». Информация об их реализации регулярно заслушивается на заседаниях профильных комитетов краевого парламента.
В своем докладе Александр Ролик отметил возросший уровень взаимодействия краевого парламента с федеральным. Улучшению координации работы между депутатами поспособствовал тот факт, что практически все представители региона в Федеральном Собрании имеют опыт работы в ЗС Приморья.
- Законодательное Собрание Приморского края становится хорошей кузницей кадров для федерального уровня. Мы постоянно встречаемся с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации во время их поездок в регион, обсуждаем важные для края вопросы, требующие поддержки на федеральном уровне, - напомнил председатель ЗС ПК. - Примером эффективной совместной работы являются поправки в Лесной кодекс РФ, вводящие такое понятие, как «валежник». Кроме того, мы вместе вышли с предложением о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, касающихся порядка расчета ОДН за коммунальные услуги.
В завершении доклада Александр Ролик призвал всех коллег преодолевать межпартийные разногласия, искать взаимоприемлемые компромиссы, быть тактичными и уважительными друг к другу.
- Важно, чтобы каждая наша инициатива, каждый принятый нами закон делал жизнь людей лучше уже сейчас, а их будущее - надежно защищенным. Как председатель Законодательного Собрания я вижу свой долг в укреплении этого взаимного понимания между депутатами разных фракций, - подытожил председатель ЗС.
Расходы, необходимые приморцам
В ходе майского заседания депутатам предстояло рассмотреть оправки к главному финансовому документу Приморья на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Проект корректировки депутатам представил первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ. По его словам, общая сумма доходов бюджета-2017 увеличивается на 2,35 млрд рублей - в основном за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Расходная часть вырастет на 2,8 млрд рублей. С учетом изменений параметры краевого бюджета на 2017 год составят: по доходам - 89,9 млрд рублей, по расходам - 98,9 млрд рублей, дефицит - чуть более 9 млрд рублей.
- Корректировка предполагает значительно увеличение расходов на национальную экономику и сельское хозяйство, ЖКХ. Увеличиваются расходы и на социальную сферу - образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, - отметил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.
Среди прочего, дополнительные средства пойдут на приобретение дорогостоящего медоборудования для медицинских учреждений края, строительство детских садов и школ, завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, защиту населенных пунктов Приморья от наводнений. Поправки в бюджет-2017 были поддержаны депутатским корпусом сразу в трех чтениях.
Кроме того, на майском заседании депутаты Законодательного Собрания продолжили работу по совершенствованию антикоррупционного законодательства, обязав граждан, претендующих на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
- Региональное законодательство приводится в соответствие с блоком федеральных законов о противодействии коррупции. Теперь сведения о доходах и имуществе претендентов на должность главы местной администрации будут направляться для проверки в правоохранительные органы. Если по итогам проверки будет выявлено нарушение закона, губернатор края сможет обратиться в прокуратуру или суд, - объяснил суть поправок председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.
Артем СТРОГИН.
Новости тематики
- В рабочем режиме
- Для малого бизнеса формируют рабочую историю
- Эпоха славных дел продолжается
- Эффективная работа для пользы граждан
- Лето - сезон работы над бюджетом
- "Дальний Восток сегодня становится плацдармом"
- Участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке подтвердили 24 страны
- Правила игры для города
- Верховный суд решил не связываться с "делом Пушкарева"
- 75% территории Дальнего Востока находится в "зонах "нельзя"
Новости раздела
- Гордепы будут начинать работу под гимн Владивостока
- В рабочем режиме
- "Электронные урны" уже на подходе к Владивостоку
- Бренд не имеет значения
- Для малого бизнеса формируют рабочую историю
- В Приморье депутатов заставят отпрашиваться по нужде
- Фундамент власти в Приморье решено не рушить
- Партии завершили выдвижение кандидатов в депутаты Думы Владивостока
- Агентство Invest India планирует принять участие в ВЭФ-2017
- Издательская компания "Золотой Рог" уведомляет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Приморский миллиардер передумал самобанкротиться
- Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- Цены на электроэнергию взлетят
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- Владелец приморского казино потирает рулетки
- У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании