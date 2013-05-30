Владимир Миклушевский посетил Национальную ассамблею Республики Корея

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки посетил Национальную Ассамблею Республики Корея и встретился с ее председателем господином Кан Чан Хи.

Господин Кан Чан Хи отметил, что эта не первая его встреча с главой Приморья, которая проходит в теплой обстановке.

«Я рад приветствовать вас в Республике Корея. Насколько я знаю, в рамках визита вы намерены решить сразу несколько задач – принять участие в презентации инвестиционных возможностей Приморья, а также провести ряд встреч с бизнесменами», - отметил председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея.

Владимир Миклушевский в свою очередь поблагодарил председателя Национальной Ассамблеи за теплый прием. Он сообщил, что для презентации возможностей Приморья он приехал с делегацией специалистов, которые вместе с ним расскажут о перспективах развития региона, в том числе о возможностях для малого и среднего бизнеса на территории края.

«У нас очень серьезные намерения и я надеюсь, что это взаимно. Относительно инвестиций в Приморье, мы готовы создавать соответствующие налоговые режимы, административные льготы для тех компаний, которые придут и будут успешно развиваться на приморской земле», - заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона подчеркнул, что все мероприятия по созданию комфортных условий для бизнеса полностью совпадают со стратегией развития региона, озвученной Президентом РФ Владимиром Путиным.

После встречи председатель вместе с Владимиром Миклушевским осмотрели зал заседаний Национальной Ассамблеи. Губернатору рассказали о порядке проведения заседаний и выступления депутатов. Владимир Миклушевский отметил, что один из принципов его работы – сотрудничество с депутатами краевого парламента.

ZRPRESS.RU, Владивосток.