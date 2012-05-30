Депутаты Приморья приняли добровольную отставку Евгения Овечкина

ПРИМОРЬЕ, 30 мая, ZRPRESS. Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на майском заседании единогласно проголосовали за то, чтобы принять отставку Евгения Овечкина на основании его заявления.

37 депутатов проголосовали за то, чтобы принять отставку Евгения Овечкина с поста председателя. Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Константин Межонов сообщил депутатам, что вопрос был рассмотрен на заседании комитета, который рекомендовал депутатам удовлетворить заявление. Напомним, 3 мая 2012 г. Евгений Овечкин написал заявление о добровольном досрочном сложении полномочий председателя Законодательного Собрания Приморского края. В заявлении, в частности, сказано: "Руководствуясь ст. 3 Закона Приморского края "О Законодательном Собрании Приморского края" и ст. 7 Постановления Законодательного Собрания Приморского края "О регламенте Законодательного Собрания Приморского края" добровольно слагаю с себя полномочия председателя Законодательного Собрания Приморского края ". При этом Евгений Овечкин остается действующим депутатом краевого парламента.

В повестку сегодняшнего заседания также включен вопрос об избрании нового председателя Законодательного Собрания, сообщили «ЗР» в пресс-службе ЗС ПК.

«Золотой Рог».