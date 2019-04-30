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Администрация Владивостока все-таки потеснит "Приморский водоканал"
В истории с размещением сотрудников мэрии Владивостока, обеспечивающих деятельность по предоставлению земельных участков, удалось достичь временного компромисса. Администрация города отказалась от требований уже к 1 мая «выселить» КГУП «Приморский водоканал» из арендуемых у муниципалитета помещений в здании на Некрасовской, 122. При этом краевое предприятие освободит часть кабинетов на втором этаже, а сотрудников КГУП «уплотнили» еще до майских праздников.
Напомним, что во исполнение краевого закона с 1 мая 2019 года полномочия по распоряжению неразграниченной землей во Владивостоке передаются городской администрации. Один из главных организационных вопросов – это размещение значительного количества сотрудников, которые займутся обработкой заявлений о предоставлении земли. Расширение штата ожидает не только управление муниципальной собственности, но и правовое управление, а также управление по работе с обращениями граждан. Общее количество новых штатных единиц составит 115 человек.
О возможном размещении части земельщиков в здании «Примводоканала» (ул. Некрасовская, 122) специалистов, обеспечивающих деятельность по предоставлению земельных участков, еще в начале апреля заявлял глава города Олег ГУМЕНЮК. 24 апреля во время брифинга в горадминистрации эти планы подтвердила первый вице-мэр Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ. Намерения мэрии спровоцировали острое недовольство сотрудников краевого предприятия – на минувшей неделе они вышли на краткосрочный митинг протеста. Хотя специалисты, которых предлагается разместить в бывших кабинетах «Примводоканала», еще не могут приступить к работе – проверки, которые каждый человек проходит перед трудоустройством на муниципальную службу, могут занять несколько месяцев.
По сведениям «Золото Рога», в последних числах апреля между руководством городской и краевой администраций состоялась серия консультаций по вопросу о будущем «месте дислокации» структур мэрии Владивостока, которые будут распоряжаться земельными участками. Окончательного решения пока не найдено. Тем не менее, КГУП «Приморский водоканал» освобождает часть кабинетов, которые не имеют критического значения для нормальной работы предприятия. Сотрудников краевого учреждения «уплотнили» еще до 1 мая, и после праздников в их бывших кабинетах смогут вести прием городские земельщики.
- «Примводоканал» остается на своем месте, переезжать нам некуда. Единое окно для граждан, лаборатория и диспетчерская остаются в тех же помещениях, что и располагались, - сообщила пресс-секретарь КГУП «Приморский водоканал» Ольга КУДРЯВЦЕВА. – Сотрудники администрации Владивостока займут часть кабинетов на втором этаже, а работавшие в них сотрудники «Примводоканала» пересядут в другие кабинеты. Мы сделаем все, чтобы это не повлияло на нормальную работу предприятия.
Александр САЛКОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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