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Выпускникам детских домов покупают комфортные квартиры

30 Апреля 2019, 15:40 | Приморье

Администрация Владивостока строго контролирует качество жилья, которое приобретает для сирот

 

Глава Владивостока Олег Гуменюк на минувшей неделе совершил очередной объезд по квартирам, которые городские власти приобретают для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На этот раз мэр осмотрел пять квартир. Одна из них находится в районе бухты Лазурной, три – в поселке Трудовое и одна квартира – на Садгороде.

Владельцы всех пяти квартир стали участниками электронных аукционов, которые провела администрация Владивостока. Теперь в помещениях проходят ремонтные работы, чтобы новые владельцы могли жить в них сразу после завершения процесса передачи. Именно о таких условиях не раз упоминал Олег Гуменюк, подчёркивая, что приобретаемые квартиры должны быть достойными и не требовать ремонта после заселения новых жильцов.

«Вы сами видите недостатки, прошу оперативно их исправить, - обратился он к владельцам помещений. – Нам необходимо летом передать все квартиры новоселам. И очень важно, чтобы нам не пришлось потом краснеть».

Напомним, в этом году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, квартиры впервые закупают муниципалитеты (раньше эту задачу выполняли краевые власти). Администрация Владивостока планирует в первом полугодии приобрести указанным категориям граждан 23 квартиры. Выделенная сумма из краевого бюджета – более 80 миллионов рублей.

К квартирам, которые покупает мэрия для выпускников детдомов, предъявляются жесткие требования. Многоквартирный жилой дом, в котором расположено жилое помещение, должен быть построен не ранее 1960 года, а общая площадь квартиры не может быть менее 30 квадратных метров. В квартире должны быть минимум одна комната, кухня, санузел или ванная комната и туалет, прихожая.

«Прежде чем передать квартиры людям, осмотрим все помещения. Пока не будут соблюдены все условия и технические требования, приемка квартир не состоится, - подчеркнул глава Владивостока. – Молодые люди из числа детей-сирот должны въехать в теплые, хорошие квартиры».

На фото: Глава Владивостока Олег Гуменюк предпочитает лично осматривать квартиры, которые городские власти приобретают для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото vlc.ru.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: жилье  недвижимость  сироты 



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