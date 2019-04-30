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Выпускникам детских домов покупают комфортные квартиры
Администрация Владивостока строго контролирует качество жилья, которое приобретает для сирот
Глава Владивостока Олег Гуменюк на минувшей неделе совершил очередной объезд по квартирам, которые городские власти приобретают для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На этот раз мэр осмотрел пять квартир. Одна из них находится в районе бухты Лазурной, три – в поселке Трудовое и одна квартира – на Садгороде.
Владельцы всех пяти квартир стали участниками электронных аукционов, которые провела администрация Владивостока. Теперь в помещениях проходят ремонтные работы, чтобы новые владельцы могли жить в них сразу после завершения процесса передачи. Именно о таких условиях не раз упоминал Олег Гуменюк, подчёркивая, что приобретаемые квартиры должны быть достойными и не требовать ремонта после заселения новых жильцов.
«Вы сами видите недостатки, прошу оперативно их исправить, - обратился он к владельцам помещений. – Нам необходимо летом передать все квартиры новоселам. И очень важно, чтобы нам не пришлось потом краснеть».
Напомним, в этом году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, квартиры впервые закупают муниципалитеты (раньше эту задачу выполняли краевые власти). Администрация Владивостока планирует в первом полугодии приобрести указанным категориям граждан 23 квартиры. Выделенная сумма из краевого бюджета – более 80 миллионов рублей.
К квартирам, которые покупает мэрия для выпускников детдомов, предъявляются жесткие требования. Многоквартирный жилой дом, в котором расположено жилое помещение, должен быть построен не ранее 1960 года, а общая площадь квартиры не может быть менее 30 квадратных метров. В квартире должны быть минимум одна комната, кухня, санузел или ванная комната и туалет, прихожая.
«Прежде чем передать квартиры людям, осмотрим все помещения. Пока не будут соблюдены все условия и технические требования, приемка квартир не состоится, - подчеркнул глава Владивостока. – Молодые люди из числа детей-сирот должны въехать в теплые, хорошие квартиры».
На фото: Глава Владивостока Олег Гуменюк предпочитает лично осматривать квартиры, которые городские власти приобретают для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Фото vlc.ru.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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