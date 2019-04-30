"Дело Пушкарева": Здесь читайте, здесь не читайте, а здесь я рыбу заворачивал

«Дело Пушкарёва» буквально сквозит недоказанными фактами, подложными показаниями и откровенными несуразностями, но, похоже, суду «рекомендовано» не обращать внимание на такие мелочи…

Так уж сложилось, что люди… лгут. Много и по разному поводу. Лгут не только урожденные отъявленные врунишки, но и самые правдивые представители человечества. Лгут как сознательно, так и бессознательно. Лгут как со зла, так и из самых добрых побуждений. Чтобы, к примеру, не расстроить кого-то родного и близкого. Лгут даже во спасение! Лгут как детки в садике, так и политики в Госдуме и правительстве. Короче, 80% человечества, согласно исследованиям, уж извините, привирает каждый день.

Это не плохо и не хорошо - это обыденность нашей жизни. Такое уж существо – человек. Но есть одно «но». Если фантазии ребенка умиляют, а елейные речи политиков в худшем случае раздражают и возмущают, есть сферы, в которых лгать, я имею в виду здесь заведомую специальную ложь, категорически неприемлемо. Иначе - беда. Сломанные человеческие судьбы и жизни, как минимум. А это уже слишком дорого. Слишком.

Встать, суд не врет?!

Судебная система - из таких областей нашей жизни. Я бы даже сказал жестче - это одна из тех сфер, которые являются основой всего того, на чем зиждется современное человеческое общество. Любому из нас не хочется, чтобы суд не то что обманывал, но даже и слегка привирал. Да, судьи тоже люди и могут ошибаться, но говорить и уж тем более принимать какие-то решения, основываясь на заведомо ложных посылах - никогда! Без честного и максимально объективного суда страна не может считаться цивилизованной, а общество - здоровым. Так, бизнес российский сегодня просто вопит, требуя независимого суда. Потому что без такого правосудия никакого предпринимательства, кроме дикого и криминального, быть просто не может. Понятно, что нашему суду еще далековато до идеала, но всё же…

Завершившийся недавно жестоким приговором суд над братьями ПУШКАРЁВЫМИ и Андреем ЛУШНИКОВЫМ, буквально оглушил. По крайней мере, в своем окружении я не знаю ни одного человека, который остался хотя бы нейтральным. Некоторые даже, узнав итог многолетнего, как будто специально (?) затянутого мучительно процесса, даже закрывали глаза. Так переживают боль. «Какой кошмар!», «какой ужас!», «это же нечестно!», «это же неправда!» - слышал я от разных людей. Вот именно - неправда! Это, пожалуй, в данном деле больнее всего. Повторюсь: суд, в понимании любого здравого человека, не может основывать свою работу на неправде. Иначе это не суд!

Есть несколько особенно, скажем так, вопиющих моментов, которые изначально вызывали вопросы. Или выглядели сомнительно. А еще откровеннее - были очевидной ложью. Но все это еще можно было списать на тактическую хитрость обвинения, которую любой независимый судья с легкостью бы отмел. Тем более что на их несуразность четко и ясно указала защита. Как на очевидно высосанные из пальца. Но все эти «факты» выдержали многолетнее испытание процессом. Были приняты во внимание судом. И были поставлены во главу судебного угла. Обнародованная стенограмма это подтверждает.

Рейтинг несуразностей

Как человек, наблюдающий за процессом с первого дня, я сделал для себя своеобразный рейтинг откровенно несуразных фактов, документов и показаний, тем не менее озвученных и принятых судом в деле Пушкарёвых/Лушникова. Еще раз уточню: это лично мое мнение, но проверенное на условных «фокус-группах» из моего не самого необразованного и несведущего даже в юридических делах окружения. Для краткости изложения выделим условный ТОП-5 заведомых, на мой взгляд, несуразностей (назовем это так), которые, тем не менее, по какой-то причине не были отметены судом. Хотя таковых намного больше.

5-е место. Почетное место хочется отдать фактам, подготовленным экспертами Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве. Напомню, насчитал по заказу обвинения горе-эксперт, представляющий эту структуру, убытков для городского бюджета аж на 143,6 миллиона рублей. Якобы его нанесла компания «Востокцемент» МУП «Дороги Владивостока», продавая второму стройматериалы по завышенным ценам. Экспертиза получилась странная – она не учла половину позиций, а еще в общую кучу здесь свалены прайсы избранных коммерческих компаний вкупе с налогами. Но обвинению такой винегрет явно пришелся по вкусу. А вот эксперты, привлеченные защитой, из - внимание! - Минюста России, Санкт-Петербургского Центра по ценообразованию и даже авторитетнейшей конторы с именем «Моор Стивенс», суду показались неубедительными. Странное дело, приморский суд организаторам всего этого действа показался, мягко скажем, не готовым к таким процессам, а местный эксперт из заштатной региональной конторы - вполне себе ничего. Странная избирательность, вам не кажется?

4-е место. Привлечение к делу удивительного свидетеля - нынешнего директора МУП «Дороги Владивостока» Алексея ВОРОШИЛОВА. Человек, который заведомо не мог ничего видеть и ничего слышать о фактах, фигурирующих в деле, даже если во Владивостоке в те времена орудовал бы сам Аль Капоне. Просто потому, что Ворошилова и рядом не было. Ни с МУПОм, ни с мэрией, ни с Пушкарёвыми/Лушниковым. Назначен Ворошилов на новый пост в… ноябре 2018 года, то есть через два с половиной года, как Пушкарёва отстранили от должности. В Приморье, кстати, фамилия Ворошилова в свое время была очень даже на слуху, поскольку ныне эффективный менеджер некогда занимал важный пост в МВД, но оказался самым настоящим оборотнем в погонах, за что и был с позором вышвырнут из системы МВД и даже наказан судом! Но человек с такой репутацией кем-то и зачем-то (интересно, а он вообще разбирается в дорожной тематике?) был поставлен на пост руководителя очень важного МУПа и быстренько привезен в Москву в качестве свидетеля обвинения.

3-е место. Показания засекреченного свидетеля Аллы Шварц. Бедная (или бедный?) Аллочка. Несчастная и запуганная. Ясное дело, Игорем Пушкарёвым. Именно она выдала на-гора самое большое количество так нужной следствию обвинительной информации. И чего это Игорь Сергеевич ее невзлюбил?! Вопрос очень сложный, так как ни фигуранты дела, ни их защита до сих пор не в курсе, кто скрывается под псевдонимом Шварц. Алла, кстати, оказалась единственным свидетелем, который побоялся назвать себя, но который, вот совпадение-то, оказался самым эффективным очевидцем всех тех пакостей, которые творил экс-мэр. Кстати, в дело не вошла даже многолетняя «прослушка» Пушкарёва спецслужбами. Даже эти ребята не услышали в его речах ничего эдакого, что можно было бы приобщить к делу. А Шварц сработала эффективнее спецслужб! Вот удивительно…

2-е место. Взятка то ли родного брата Андрея Игорю Пушкарёву, то ли, да-да, мэра самому себе. Юридические нюансы так и не были четко описаны. И я понимаю, почему: и первое, и второе - очевидные глупости. Именно поэтому, уже ближе к концу судебного действа, изначально материальная взятка стала, скажем так, размазываться и видоизменяться. То она предстанет в виде полетов на вертолете, которым владеет семья Пушкарёвых, то в виде поездки на семейном же катере или на авто. Мэр, думаю, еще периодически и питался, заезжая в гости к брату. Домашняя жаренная картошечка в некоторых обстоятельствах может и на взятку потянуть. Кстати, очевидная абсурдность этих «фактов» была столь очевидна, что в суде обвинение ни разу не позиционировало Пушкарёвых как родных братьев.

1-е место. Вы как хотите, но главным обманом в этом деле автор этих строк назвал бы перенос подсудности места, в котором вершился «процесс века». И в нарушение, ясно дело, всех возможных российских законов. Факт крайне оскорбительный для всех приморских судей, которых скопом признали то ли продажными, то ли трусливыми, то ли необъективными и некомпетентными, или все это вместе. Но что не сделаешь для «беспристрастного разбирательства». Конституционный суд большинством (но не единогласно!) эту позорную практику утвердил, тем самым поделив российские суды на категории. Теперь ворота для заказных дел, выходит, открыты?

А еще здесь хотелось бы отметить как весьма сомнительные и, собственно, 120 томов уголовного дела, кропотливо собранных обвинением. Ну и что, спросите вы, люди же старались, какие тут несуразности?! Предлагаю даже не касаться собственно страниц, относящихся к делу. Дело в том, что среди тысяч листов оказалось огромное количество откровенного мусора. К примеру, копии официальных документов властей всех уровней, уставные документы банков, перечисление служебных обязанностей работников предприятий и прочее, что легко можно найти в том же интернете. Но для весомости «нарытого» и представления дела Пушкарёва чем-то из ряда вон выходящим - в самый раз! Апофеозом всего этого бумажного барахла стало… большое количество пустых, но при этом пронумерованных листов по всему делу. Любой юрист скажет, что обвинение так поступает, когда в деле катастрофически не хватает аргументов. Вот их позже и вставляют. Если найдут, конечно. А если не найдут, то могут и сфальсифицировать…

Андрей ПУШКАРЁВ,

не родственник, но от этого не ставший менее здравомыслящим человеком.

КСТАТИ

Виновны по месту рождения

Сразу после оглашения приговора в Тверском суде я посмотрел по одному из федеральных телеканалов репортаж о деле Пушкарёва. Завершал его некий московский эксперт, который резюмировал все собранное журналистами.

Речь примерно такая: «Понимаете, это регион такой. Портовый. Много серых денег. Вот и замазаны все в коррупции и криминале». Ну если уж место жительства становится весомым аргументом в обвинении, что тут добавить… Хотя нет, все-таки добавлю. Наша страна называется Россия, и она родная для всех, где бы кто ни жил. Увы, в российской судебной системе, если у кого-то черная душа и мысли, а еще достаточно власти и влияния, даже откровенный фарс можно легко превратить в трагедию. Но мы все-таки верим в Великую Российскую Справедливость больше, чем в ваше жалкое, ничтожное московское правосудие.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.