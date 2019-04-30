Поддержать решения, необходимые краю

Исполнительная и законодательная ветви власти в Приморье обозначили цели совместной работы

Апрельская сессия Законодательного Собрания Приморья стала одной из самых продолжительных за последние месяцы. Решения, принятые депутатами, затронули все основные сферы жизни края. Задал тон заседанию ежегодный отчет о работе администрации Приморского края, который озвучил губернатор Олег КОЖЕМЯКО.

Кроме того, парламентарии внесли коррективы в бюджет Приморья на 2019 год, отразив в документе выделение федеральных средств на социально-экономическое развитие региона.

В своем выступлении перед депутатами глава региона Олег Кожемяко кратко обозначил итоги развития региона в 2018 году, выделил наиболее важные текущие проблемы региона и рассказал о том, какие предпринимаются шаги для их решения. Кроме того, глава Приморья ответил на вопросы парламентариев. Председатель комитета ЗС по социальной политике Игорь ЧЕМЕРИС поднял вопрос о перспективах возрождения птицеводческой фабрики в Артемовском городском округе, а зампредседателя комитета по экономической политике и собственности Алексей КОЗИЦКИЙ спросил, есть ли у Приморья возможность получить федеральное софинансирование на ремонт ветхих мостов.

Представитель комитета по продовольственной политике и природопользованию Николай СЕЛЮК поинтересовался планами реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. По словам Олега Кожемяко, рассматриваются разные варианты преобразований, однако администрация региона не допустит резкого увеличения тарифа для населения на утилизацию ТКО.

- Отчет губернатора - знаковое событие в общественно-политической жизни края. Он дает возможность депутатам услышать о том, что сделано исполнительной властью, обеспечить контроль за ее работой. А с другой стороны, на основе озвученных губернатором проблем объединить усилия для социально-экономического развития края, для повышения качества жизни населения, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК. – Сегодня губернатор подробно остановился на существующих проблемах и обозначил способы их решения, которые уже использует администрация Приморья. Уверен, что мы совместно будем решать эти проблемы.

Кроме того, Александр Ролик отметил увеличение доли софинансирования муниципальных программ со стороны краевого бюджета – это дает муниципалитетам возможность развиваться и проводить мероприятия, важные для территорий. Председатель ЗС ПК подчеркнул, что в решении важных для края вопросов губернатор может и впредь рассчитывать на поддержку Законодательного Собрания.

Очередная корректировка бюджета Приморского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, которую депутаты ЗС ПК провели в ходе заседания 23 апреля, в основном была связана с получением безвозмездных поступлений из федеральной казны. С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2019 год составят: по доходам – 120,1 млрд рублей, по расходам – 133,2 млрд рублей, дефицит – 13,1 млрд рублей. Изменения коснулись 12 из 20 государственных программ Приморского края.

Общая сумма доходов региональной казны в текущем году увеличена на 5,3 млрд рублей, основную часть которых составляют безвозмездные поступления из федерального бюджета на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста дальневосточных субъектов РФ. В целях реализации Плана в 2019 году будут выделены 600 млн рублей на ремонт существующей автодороги «Владивосток – Находка – порт Восточный». 1,3 млрд рублей направят на строительство жилья в Большом Камне для работников строящейся суперверфи «Звезда». Более 450 млн рублей будет израсходовано на строительство объектов инженерной инфраструктуры в ТОР «Надеждинский» и ТОР «Михайловский». Кроме того, в рамках корректировки перераспределены 122 млн рублей в пользу капитального ремонта зданий школ и детских садов по всему краю, а также благоустройства прилегающих к ним территорий.

- Комитет рассмотрел законопроект и рекомендует одобрить его в трех чтениях. Контрольно-счетной палатой Приморского края замечаний, препятствующих рассмотрению поправок в бюджет, не выявлено, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Приморские законодатели с решением комитета согласились и одобрили предложенную корректировку сразу в трех чтениях.

23 апреля приморские депутаты во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, который позволит ускорить проведение капремонта многоквартирных домов в Приморском крае. Действовавшая ранее редакция краевого закона о капремонте позволяла перераспределять средства, собранные на капремонт многоквартирных домов, только в пределах одного муниципального образования. Однако в Приморском крае есть ряд муниципалитетов, где собственники жилья в течение нескольких лет не могут накопить объем средств, достаточный для выполнения хотя бы одного вида работ по капремонту. Собранные в таких муниципальных образованиях взносы не используются и, накапливаясь на счетах, фактически обесцениваются.

Принятый краевыми законодателями документ территориальные ограничения убирает - поправки в закон, принятые на апрельской сессии ЗС, разрешат на возвратной основе расходовать накопленные взносы в пределах всего края.

- Поправки коснутся большинства жителей Приморья. Сегодня на счете регионального оператора находятся 580 млн рублей взносов, которые нельзя использовать за пределами муниципальных образований, где они были собраны. Мы расширяем общий котел до территории всего Приморского края. Это позволит ускорить проведение капитального ремонта и полностью использовать собираемые взносы, - обозначил суть изменений председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.

На фото: В своем выступлении перед депутатами глава региона Олег Кожемяко кратко обозначил итоги развития региона в 2018 году, выделил наиболее важные текущие проблемы региона и рассказал о том, какие предпринимаются шаги для их решения.

Фото пресс-службы ЗС ПК.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.