Развиваться сегодня, а не ждать завтра

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с отчетом о работе краевой администрации

2018 год, который вошел в историю Приморья как один из самых бурных в политическом плане, стал отправной точкой для важнейших преобразований в экономике и социальной сфере. Ряд проблем, не решавшихся годами, уже сдвинулся с «мертвой точки»; но впереди еще немало работы по созданию нового качества экономики и социальной сферы края.

В этой работе губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, на днях выступивший с отчетом передо Законодательным Собранием, призвал опираться на помощь федерального центра. А еще – максимально эффективно использовать собственные возможности и конкурентные преимущества региона.

Выступление перед Законодательным Собранием Олег Кожемяко начал с подведения итогов социально-экономического развития Приморья в 2018 году. Объем валового регионального продукта (ВРП) составил 861 млрд рублей, что почти на 60 млрд рублей выше уровня 2017 года. Основной вклад в рост приморской экономики внесли такие отрасли, как транспорт, связь и торговля. Объем инвестиций в основной капитал также увеличился и составил 142 млрд рублей. Продолжил снижаться уровень безработицы – к концу 2018 года он составил 0,9%. Среднемесячная начисленная заработная плата жителя Приморья достигла 42 тысяч рублей, увеличившись за год на 11%. В то же время, глава региона подчеркнул, что позитивные статистические данные – не повод расслабляться.

- Насколько ощутили эффект от этих достижений приморцы? Каждый житель края на себе должен почувствовать изменения к лучшему, - акцентировал губернатор.

Решая проблемы, развиваем регион

Свою работу в Приморье Олег Кожемяко начал с разработки новых мер поддержки социально незащищенных категорий граждан, а также с бюджетных инвестиций в образование и здравоохранение. В частности, количество действующих в Приморье мер социальной поддержки увеличено с 57 до 72, а объем средств, выделенных на их реализацию, вырос с 11 млрд рублей в прошлом году до 14 млрд рублей в 2019-ом. С ноября 2018 года действует краевой закон, который ввел статус «детей войны» для приморцев 1928-1945 годов рождения. Он предусматривает ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы и Дню окончания Второй мировой войны, компенсацию платы за услуги ЖКХ и капремонт, а также ряд других льгот. За это время новыми мерами поддержки воспользовались более 50 тысяч пожилых приморцев.

- С момента вступления в должность для меня очевидна необходимость усиления динамики развития социальной сферы. Многие вопросы требовали незамедлительных решений, и эти решения были найдены. Но данное направление, несмотря на ощутимые результаты последнего полугодия, нуждается в пристальном внимании, - подчеркнул Олег Кожемяко.

В ходе отчета в ЗС ПК Олег Кожемяко подвел итоги действия и других краевых законов, принятых по его инициативе в конце 2018 года. «Подъемные», доплаты к основному окладу, компенсации и льготы позволили привлечь новых специалистов в медицинские и образовательные учреждения Приморья.

Значительно ускорился процесс обеспечения жильем детей-сирот. Передача муниципалитетам полномочий по закупке квартир для данной категорий граждан, подкрепленная краевыми деньгами, позволила только в первом квартале 2019 года обеспечить жильем 227 приморских сирот. Кроме того, введена новая мера поддержки – жилищный сертификат, с помощью которого гражданин может сам приобрести жилье с использованием собственных или кредитных средств или материнского капитала. Кроме того, муниципальным образованиям теперь разрешено предоставлять сиротам квартиры из муниципального жилищного фонда.

Поэтапно решается проблема «обманутых дольщиков», которых в Приморье насчитывается около 4 тысяч. Три проблемных дома во Владивостоке были введены в 2018 году, еще два долгостроя должны принять жильцов до конца этого года. В ближайшее время планируется возобновить строительство домов в микрорайоне «Снеговая падь» и 12 других многоквартирных домов во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. Предстоит завершить реализацию мероприятий по расселению аварийного жилфонда в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ в Приморском крае» на 2013-2021 годы. На данный момент расселено свыше 7,5 тысяч человек, мероприятия выполнены на 97%.

- Моя принципиальная позиция такова: если у людей есть проблема, то ее нужно решать, а не хоронить под тоннами бумажных отписок. Да, собственно говоря, в решении волнующих людей вопросов и заключается наша первостепенная функция, - очевидно, что эти слова Олега Кожемяко касались не только обманутых дольщиков, но и в целом внимания власти к нуждам приморцев.

От решения острых жилищных проблем отдельных категорий граждан необходимо переходить к комплексному развитию жилищного строительства, убежден губернатор. В качестве приоритетов глава Приморья обозначил вовлечение в оборот земельных участков корпорации Дом.РФ и Минобороны, расширение программы льготной ипотеки.

- Депутаты давно не слышали такого честного и объективного отчета. Я обратил внимание губернатора на вопросы точечной застройки во Владивостоке, и он меня услышал. Приоритет на уровне края отдается комплексному освоению земель, строительству кварталов. Земли у нас достаточно, чтобы не забирать город у горожан, - отметил депутат Законодательного Собрания Приморского края Алексей КОЗИЦКИЙ.





- В отчете губернатора четко прозвучали вопросы, связанные с развитием бизнеса в Приморье. Но бизнес не живет сам по себе. Образование, медицина, жилье – это все то, что должно привлекать людей в наш регион. Поэтому в отчете был также сделан акцент на улучшение условий жизни в крае, - подчеркнул Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей в Приморском крае Роман ТИТКОВ.

ТОРы важны для будущего Приморья

В экономической части своего отчета глава Приморья позитивно оценил эффект от деятельности резидентов четырех созданных в Приморье территорий опережающего развития (ТОР). Поступления в консолидированный бюджет региона от создания ТОР по итогам трех кварталов 2018 года составили 1,2 млрд рублей – на 43% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Однако количество резидентов, число новых рабочих мест и объем налоговых поступлений могли бы расти быстрее, уверен Олег Кожемяко. Дорожная и инженерная инфраструктура для ТОРов, обязательства по созданию которой несет регион, строится с отставанием от графика, и это препятствует скорейшему развертыванию новых производств и повышению качества жизни в прилегающих муниципалитетах.

- Мною даны поручения по завершению к концу 2019 года строительства и ремонта объектов транспортной инфраструктуры. Профильным департаментом проиндексированы сметы, из-за некачественной проработки которых в прошлом году не состоялись торги на ряд этапов дорожных работ, - сообщил Олег Кожемяко. - Подрядчики, проводящие некачественные виды работ, из-за которых Приморский край сегодня срывает выполнение своих обязательства перед правительством РФ и резидентами ТОР, будут внесены в список недобросовестных поставщиков. В интересах Приморья - создать все условия для реализации проектов территорий опережающего развития!





- Отрадно, что значительная часть отчета губернатора касалась вопросов экономического развития Приморья. Речь шла о «работе над ошибками», о вещах, которые необходимо сделать. Обозначены важные «точки роста» нашего региона и основные показатели, которых необходимо достичь в будущем, - поделился впечатлениями от отчета руководитель краевого отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО.

В свою очередь, от бизнеса власти Приморья ждут социальной ответственности. В качестве примера Олег Кожемяко привел стартовавшую в ноябре 2018 года программу «Приморская рыба», благодаря которой напрямую от рыбодобывающих компаний через торговые сети края уже реализовано более 1,4 тысячи тонн рыбопродукции. Губернатор призвал и дальше расширять масштаб программы и ассортимент участвующей в ней продукции.





- Программа «Приморская рыба» важна для всех жителей края. Пока она только набирает обороты. Необходимо также обращать внимание, прежде всего, на ассортимент продукции, на ее качество, на доступность цены. Тогда она получит дальнейшее развитие, а те, кто трудится в море, получат возможность стабильного заработка, - убежден председатель общественного экспертного совета по рыбному хозяйству в Приморском крае Федор НОВИКОВ.

Бюджет приблизили к людям

В конце 2018 года в Приморье принципиально изменился подход к межбюджетным отношениям. Раньше для участия в краевых программах городам и районам необходимо было изыскивать финансирование в объеме 20% от стоимости проекта, но по решению Олега Кожемяко доля муниципалитетов снижена до уровня 0,5-5%. В 2019 году на 76% увеличен объем финансовой помощи из краевого бюджета городам и районам Приморья, и теперь они получили возможность начать строительство новых социальных объектов и ремонт существующих, привести в порядок дороги и объекты ЖКХ. Кстати, по итогам 2018 года краевой бюджет был исполнен с профицитом в 15,7 млрд рублей.

- Эти средства могли бы пойти на строительство дорог, жилья, социальных объектов. Но этого не произошло, что считаю большой недоработкой, - отметил губернатор.

Олег Кожемяко призвал максимально эффективно использовать заложенные в бюджете средства, а также поступления из федерального бюджета. Муниципальным чиновникам, которые не хотят или не могут справиться с этой задачей, губернатор посоветовал уйти с должности.

Почти в 1,5 раза увеличены инвестиции в дорожное хозяйство Приморья. В реконструкции сооружений край рассчитывает на помощь федерального бюджета – договоренность об этом была достигнута во время недавнего визита в Приморье главы Минтранса РФ Евгения ДИТРИХА.

Возможности, которые дает участие в федеральных проектах, наглядно демонстрирует участие Приморья в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». Только в 2019 году в рамках БКД капитально отремонтируют свыше 80 км краевых и муниципальных дорог, а за весь период действия проекта (до 2024 года) новый облик обретут 650 км трасс.





- Приморье имеет программу экономического развития, где прописаны все показатели, которых должен достичь регион. Но мы должны помнить, что Приморье – традиционно экспортно ориентированный край. Мы – мощнейший транспортно-логистический центр, и должны пользоваться теми преимуществами, которые способны дать региону наибольший эффект, - уверен председатель Общественной палаты ПК Борис СТУПНИЦКИЙ.

Кроме дорог, рост бюджетных инвестиций происходит и в сфере ЖКХ. Ключевой проблемой здесь является высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с чем на модернизацию и капитальный ремонт 140 объектов систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2019 году направят почти 800 млн рублей.

- Мы понимаем, что пласт нерешенных проблем еще очень велик. Вместе с вами мы приняли много нужных законов, - обратился Олег Кожемяко к краевым депутатам, завершая свой отчет. – Но законы мало принять – они должны работать. Мы обязаны подкреплять принятые решения своими действиями, поэтапно двигаться в соответствии с озвученными сегодня планами. Приоритетом для нас являются комфорт, безопасность и достойный уровень жизни приморцев.

Досье "Золотого Рога": На данный момент соглашения об осуществлении деятельности в ТОРах Приморского края заключены с 80 компаниями. Объем заявленных инвестиций по этим соглашениям составляет 984,3 млрд рублей, из которых уже инвестировано 54,3 млрд рублей. Планируется создание более 27 тысяч новых рабочих мест, 4 тысячи рабочих мест уже создано. Кроме того, ряд новых мер предпринят для развития малого и среднего предпринимательства. По инициативе руководства Приморья принят краевой закон, вдвое снизивший ставку налога по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных предпринимателей. В рамках проекта по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам создана региональная микрофинансовая организация, которая уже в мае должна начать выдачу займов по ставке, равной ключевой ставке Центробанка или даже ниже.

На фото: Отчет главы региона стал знаковым общественно-политическим событием.

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Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.