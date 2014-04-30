Приморье встречает Первомай

Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Этот праздник мы всегда встречаем с особенным настроением. Первомай для нас — символ цветущей теплой весны, яркого солнца, мира и созидания. Он несет в себе мощный заряд позитивной энергии и объединяет нас общим стремлением видеть любимое Приморье экономически успешным регионом с высоким уровнем жизни.

С каждым годом наш край преображается. В регионе появилась современная инфраструктура, строятся жилые микрорайоны, спортивные и культурные центры, открываются новые производства. Все эти изменения стали возможными благодаря вам, дорогие приморцы. Каждый житель края на своем рабочем месте вносит личный вклад в развитие Приморья.

В этот праздничный день особые слова благодарности я хочу сказать старшему поколению приморцев, людям, которые своими руками заложили основу современной экономики нашего региона. Своим примером вы показываете нам, как необходимо трудиться, чтобы достигать таких высоких результатов.

В эти весенние дни я от всей души желаю вам, дорогие приморцы, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и благополучия!

Губернатор Приморского края В. Миклушевский