Дополнительные средства бюджета Приморского края направят в муниципалитеты

Корректировка краевого бюджета была рассмотрена сегодня, 30 апреля, на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья. Депутаты одобрили внесение изменений в краевой бюджет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

По словам первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко, внесение изменений связаны с необходимостью уточнения безвозмездных поступлений по доходам и расходам краевого бюджета.

Так, в 2014 году расходы краевого бюджета увеличены в целом на 2,6 миллиардов рублей за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

«Эти средства будут направлены на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, на лекарства и лечебное питание для детей-инвалидов, на восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения объектов дорожного хозяйства. Также будет оказана поддержка сельскохозяйственным производствам», - отметил первый вице-губернатор Приморья.

Также из этих средств более 920 миллионов рублей будет направлено на строительство водовода на остров Русский.

По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, изменения в главный финансовый документ края были досконально изучены на заседании и рекомендованы к принятию.

Александр Костенко отметил, что корректировка бюджета предусматривает дополнительную помощь муниципалитетам, особенно в части модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Так, муниципалитетам края предусмотрены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 176 миллиона рублей. Также в муниципальные образования поступят средства на строительство и реконструкцию общеобразовательных учреждений в сельской местности и строительство спортивных сооружений.

Кроме этого, корректировка бюджета позволит оказать помощь муниципалитетам на строительство подъездных дорог к земельным участкам для семей, имеющим двух и более детей, а также молодым семьям. На эти цели предусмотрено 149,8 миллиона рублей.

Дополнительно выделено 86 миллионов рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Еще на 32 миллиона рублей увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий компании «Экспресс Приморья».

«Субсидия необходима для возмещения недополученных доходов компании. Эта мера принята для сохранения регулярного движения пригородных электропоездов, которые востребованы у приморцев» - пояснил Александр Костенко.

С учетом предлагаемых изменений доходы краевого бюджета на 2014 год составят доходам – 74,6 миллиардов рублей, расходы – 83,7 миллиарда рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.