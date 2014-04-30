Администрация Приморья намерена купить самолет для выполнения рейсов на "севера"

Вопрос транспортной доступности северных районов Приморья неожиданно «всплыл» в ходе апрельской сессии Законодательного Собрания. Первоочередной задачей администрации сейчас является приобретение воздушного судна для выполнения пассажирских рейсов на север Приморья, сообщил первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО. А вот сроки покупки вертолетов марки «Bell», против которой выступали некоторые депутаты, судя по всему, серьезно сдвигаются.

Отвечая на вопрос депутата Игоря ЧЕМЕРИСА о том, были ли проведены конкурсы по закупке вертолетов, чиновник сообщил, что таких конкурсов не проводилось. Более того, сроки их проведения пока не известны.

По словам Александра Костенко, губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поставил перед ним задачу подготовить конкурс для приобретения пассажирского самолета. Дело в том, что грядущее банкротство авиакомпании «Владивосток Авиа» может привести к тому, что принадлежащий компании вертолет перестанет выполнять рейсы в Пластун и Кавалерово. Ранее на этой линии работал самолет Як-40, однако он уже выработал свой ресурс. Таким образом, в перспективе северные территории края могут остаться без воздушного сообщения с Владивостоком.

- В любой момент выполнение рейсов может прекратиться. Поэтому нам придется для этих целей либо нанимать самолет, либо покупать в лизинг, - сказал первый вице-губернатор.

На вопросы о сроках проведения конкурса и покупки воздушного судна Александр Костенко ответил весьма осторожно, выразив надежду, что эти процедуры завершатся к сентябрю текущего года. Кроме того, после покупки самолета предстоит определить структуру, которая будет его эксплуатировать. Для этого также необходима конкурсная процедура.

Напомним, что ранее администрация Приморья озвучивала планы по закупке самолета DHC-6 Series 400 Twin Otter для обеспечения авиасообщения с северными районами края и двух вертолетов Bell 407GX для нужд санитарной авиации и борьбы с лесными пожарами. При этом стремление купить американские вертолеты вызвало немало вопросов у депутатского корпуса – народные избранники сомневаются в том, что винтокрылые машины марки «Bell» смогут эффективно выполнять поставленные задачи.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.