Бизнес-омбудсмен в Приморье сможет зарабатывать наравне с депутатами

Новый госслужащий появится в скором временив Приморском крае. После почти годичного обсуждения Законодательное Собрание региона приняло закон об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Таким образом, процедура назначения бизнес-омбудсмена может состояться в самое ближайшее время.

Как ранее сообщал ZRPRESS.RU, депутатам и краевой администрации удалось прийти к компромиссу относительно порядка назначения Уполномоченного. Парламентариям удалось добиться права согласовывать кандидатуру на пост бизнес-омбудсмена, предложенную губернатором. Кроме того, в законе теперь предусмотрены основания и для досрочного прекращения полномочий защитника прав предпринимателей – например, одним из таких оснований теперь может стать выражение недоверия со стороны губернатора или ЗС ПК.

Голосование за проект закона о бизнес-омбудсмене на сессии не вызвало серьезных возражений. Большинством голосов также была отклонена поправка депутата Евгения БОЧАРОВА, который предложил ограничить численность аппарата Уполномоченного шестью штатными единицами. Для принятия этой поправки не хватило всего четыре голоса.

Принятие закона дает «зеленый свет» для начала процедуры назначения первого бизнес-омбудсмена Приморья на постоянной основе. С декабря 2012 года эти функции на общественных началах выполняет Марина ШЕМИЛИНА, теперь же у нее появится шанс занять пост Уполномоченного официально и приобрести новые полномочия, оговоренные в федеральном и краевом законодательстве.

Кстати, как уточнил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК Галуст АХОЯН, будущий бизнес-омбудсмен сможет получать заработную плату на уровне депутатской (порядка 2,5 млн. руб. в год – прим. автора). Впрочем, пока средства в краевом бюджете-2014 на содержание нового госчиновника и его аппарата не предусмотрены. Комментируя «ЗР» принятие закона о бизнес-омбудсмене, Галуст Ахоян выразил уверенность в том, что выделение средств на функционирование новой структуры докажет свою эффективность.

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.