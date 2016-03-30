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Приморская "ОПОРА" выявляет болевые точки бизнеса края

30 Марта 2016, 16:30 | Приморье

В ходе рабочей поездки в рамках проекта «Опора бизнеса» представители ПКО «ОПОРА России» обнаружили множество разнообразных проблем в каждом из районов Приморского края, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Рабочая поездка ПКО «Опора России», которая началась 21 марта 2016 г., за два дня охватила четыре населенных пункта - Лучегорск, Дальнереченск, Новопокровку и Лесозаводск.

Как отметила зампредседателя ПКО «ОПОРА России» Лариса Бутенко, большой интерес к мероприятию проявили представители местной власти. Так, в частности, в Лучегорске на круглом столе присутствовали глава Пожарского района, мэр города и председатель думы, в Дальнереченске - исполняющий обязанности заместителя главы города, в Новопокровке - первый замглавы района и председатель думы, в Лесозаводске - глава городского округа. Что говорит о заинтересованности власти на местах в совместной работе с предпринимателями.

Вопросы на разных территориях - разные. В Лучегорске местные предприниматели жалуются на завышенную кадастровую стоимость недвижимости и земли. Причем, по мнению бизнеса, кадастровая стоимость земли завышена в 10 раз, объектов недвижимости - в 3-4.

В Дальнереченске - другая проблема, там местный бизнес испытывает трудности с получением и оформлением земельных участков для ведения сельского хозяйства.

Во время встречи в Новопокровке приехавшие из поселка Востока предприниматели пожаловались на ужасную дорогу. Также предпринимателей, занимающихся оборотом алкогольной продукции, беспокоит введение системы ЕГАИС: исполнять требования закона надо, а технической возможности нет. В Лесозаводске предприниматели обращают внимание на другое: в районе наблюдается явное ухудшение экономических условий и снижение потребительского спроса, что ставит бизнес на грань выживания из-за сильного влияния экономического кризиса.

Руководитель ПКО «ОПОРА России» Константин Богданенко отметил, что поездки представителей приморского краевого отделения по краю носят не только обучающий характер.

Одна из целей поездки - сбор реальных данных о том, какие в «глубинке» имеются проблемы, чтобы в дальнейшем выстроить диалог с властью. Ведь сегодняшние «болевые точки» бизнеса силами одного бизнеса можно и не решить, в этом в смысле очень важно частно-государственное партнерство.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: опора россии  малый бизнес  недвижимость 



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Комментарии

  • Табурет опоры 16:56, 30.03.2016#

    На этих клоунов из Опоры любо дорого смотреть. ЕздЮт разговаривють обищають и ничегошеньки ни помогут! И у каждого поселения свой куратор из вициков есть но те притихли -чуют уже времена настают другие как и ролик катиться надобно Б уже

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