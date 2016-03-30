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В Спасске-Дальнем шанс дадут всем

30 Марта 2016, 13:40 | Приморье

Регистрация кандидатов в муниципальные депутаты завершилась на днях в Спасске-Дальнем. К участию в досрочных выборах допустили всех выдвинувшихся кандидатов, однако для борющихся за места в думе партий исход противостояния мало что решает. Зато апрельские выборы могут стать своеобразным референдумом о доверии тем, кто в октябре проголосовал за решение о самороспуске думы Спасска: две трети депутатов прежнего созыва попытаются избраться вновь, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В пятницу, 25 марта, истек срок, в течение которого муниципальная избирательная комиссия должна была принять решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов. Ранее своих представителей в депутаты выдвинули три парламентские («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР) и две непарламентские партии («Союз труда» и «Российская партия пенсионеров за справедливость»). При этом ни одна партия не закрыла своими выдвиженцами каждый из 21 округа, а почти половину из 96 зарегистрированных кандидатов составляют самовыдвиженцы. Таким образом, в среднем конкурс на каждый депутатский мандат составит четыре человека на место, тогда как на предыдущих выборах в 2014 году на одно кресло в думе претендовало по семь-восемь человек.

Интересно, что две трети депутатов прежней думы Спасска-Дальнего, которая самораспустилась в октябре, надеются вернуться в представительный орган. В том числе такие  политические тяжеловесы местного масштаба, как экс-председатель думы Спасска Татьяна ТРУДНЕВА (в 2014 году избиралась от «ЕР», в декабре 2015-го баллотировалась от «Справедливой России»), а также один из топ-менеджеров «Спасскцемента» Александр ЧУГУЕВСКИЙ. Влияние на предвыборный расклад оказал раскол в местном отделении «Единой России»: только шесть бывших депутатов-единороссов на выборах-2016 вновь выдвинулись от «ЕР», а еще шестеро пошли в порядке самовыдвижения.

Как уже говорилось выше, на сей раз избирком Спасска подошел к регистрации кандидатов куда более либерально, чем осенью, когда за бортом избирательной кампании остались представители парламентских партий, включая «Единую Россию». Подобная «жесткая зачистка» и стала одной из причин отмены назначенных на 20 декабря 2015 года выборов: незарегистрированные кандидаты завалили жалобами Избирательную комиссию Приморского края, которая решила отменить голосование и прекратила полномочия ТИК Спасска-Дальнего.

Напомним, что досрочные выборы депутатов думы Спасска-Дальнего седьмого созыва назначены на 24 апреля. К моменту голосования город будет жить без представительного органа власти почти полгода.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы 



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