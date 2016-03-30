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Козел и тигр могут стать в Приморье пропуском в Госдуму
Директор знаменитого Приморского сафари-парка, где содержатся тигр Амур и козел Тимур, Дмитрий Мезенцев подал во Владивостоке документы в региональный оргкомитет «Единой России» для участия в отборе кандидатов в депутаты Госдумы по округу № 63 Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Этот округ захватывает часть Шкотовского района, на территории которого располагается основанный Мезенцевым в 2007 году сафари-парк, пишут «Известия».
Директор Приморского сафари-парка получил всероссийскую известность благодаря двум своим питомцам — тигру Амуру и козлу Тимуру, неразлучной дальневосточной паре хищника и травоядного. Насколько велика заслуга директора в том, что два звена пищевой цепочки отказались от своих ролей, неизвестно. Но теперь они вполне могут оказать кандидату ответную услугу — благодаря им Мезенцеву не нужно работать над своей узнаваемостью.
Как и все участники предварительного голосования и потенциальные кандидаты в депутаты Госдумы от ЕР, хозяин сафари-парка обязан принять участие как минимум в двух дебатах. Дмитрий Мезенцев намерен участвовать в четырех. В своем комментарии «Известиям» он уточнил, что начнутся дебаты с темы «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика».
— Всегда готов к дебатам, в любое время дня и ночи, начнем дискуссии 3 апреля, последние состоятся в мае, перед праймериз, — заявил он «Известиям».
От ответа на вопрос, поможет ли популярность питомцев в продвижении политической карьеры самого Мезенцева, директор сафари-парка старается уходить, говоря, что время покажет.
Мезенцев понимает, что задачу перед собой он поставил непростую: вместе с ним о намерении участвовать в праймериз заявили уже 68 претендентов, 19 из которых планируют баллотироваться в Госдуму, в том числе семь — по округу № 63. Но такой «группы поддержки», как у Мезенцева, у них, разумеется, не будет. Словно в ответ на шутку о выдвижении козла и тигра в депутаты Госдумы Тимур и Амур сами «выдвинули» своего кандидата. И, надо признать, у него не самые маленькие шансы на победу.
Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.
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