Дальнегорские единороссы против сити-менеджера

ПРИМОРЬЕ, 30 марта, ZRPRESS. Дальнегорские единороссы выступили с инициативой о возврате прямых выборов главы округа и отмены назначения Думой главы местной администрации так называемого сити-менеджера.

Депутатская фракция партии «Единая Россия» Думы Дальнегорского городского округа инициировала возврат прямых выборов главы Дальнегорского городского округа.

Напомним, в октябре 2011 года вступили в силу изменения в городском Уставе, заменяющие процедуру голосования за главу Дальнегорского округа на выборы из состава депутатов местной Думы. 19 марта группой депутатов глава Дальнегорска Григорий КРУТИКОВ был удален в отставку, а через четыре дня, 23 марта этой же группой главой был избран действующий председатель Думы Александр ТЕРЕБИЛОВ. Эти решения были опротестованы прокуратурой и оспорены судом, который признал решения об удалении главы Дальнегорска Крутикова в отставку и избрании главой Теребилова незаконными с момента издания. Кроме того, возмутились и местные жители, которых лишили права голосовать за руководителя города. Опрос, проведенный в двадцатых числах марта, показал, что подавляющее большинство дальнегорцев хотят сами выбирать мэра и не доверяют действующему составу Думы эту ответственную процедуру. Кроме того, восстановленный в должности судом глава Дальнегорска Г. Крутиков обратился к местному сообществу с заявлением, о том, что готов досрочно покинуть свой пост, при условии, что дума вернет прямые выборы главы.

29 марта, на заседании фракции партии «Единая Россия, которая ранее выступала против отмены выборов и в знак протеста против незаконных выборов главы из состава Думы покинула зал заседаний Думы 23 марта, принято решение выступить с инициативой о проведении внеочередного заседания Думы Дальнегорска на котором, в числе других вопросов, принять решение о возврате прямых выборов главы Дальнегорского округа.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».