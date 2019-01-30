www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.34 р. 100 JPY: 60.74 р.
EUR: 75.88 р. 10 CNY: 98.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В Приморье карьера "красного губернатора" закончилась, суды продолжаются

30 Января 2019, 15:39 | Приморье

В Арбитражном суде Приморского края находится сразу два дела, так или иначе связанные с новостройками «Авроры» во Владивостоке и Находке.

Совпадение или нет, но практически каждый проект строительной кампании «Аврора-строй», возглавляемой депутатом ЗС Приморья Андреем ИЩЕНКО, сопровождается судебными разбирательствами.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», арбитражное разбирательство между строительной компанией Андрея Ищенко и подрядчиком по одному из строящихся домов началось еще в ноябре 2018 года. На крайние меры подрядная организация пошла после того, как СК «Аврора-строй» не отреагировала на требования выплатить задолженность 21 млн рублей по договору подряда на строительно-монтажные работы на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. Сафонова, 7 в г. Владивостоке». При этом 72,4 млн рублей подрядчик все же получил.

Рассмотрение дела состоялось в конце ноября без участия ответчика – представители СК «Аврора-строй» в суд не явились и не предоставили письменного отзыва. Арбитражный суд края удовлетворил требования подрядчика в полном объеме, обязав СК «Аврора-строй» выплатить 21,37 млн рублей основного долга, санкций и госпошлины. В первый рабочий день 2019 года, 9 января, компания подала апелляцию на решение Арбитражного суда края. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без движения из-за проблем в документах. На устранение недоработок дано три недели.

Добавим, что компания Ищенко продолжает судиться и с администрацией Находкинского городского округа, выступая в роли истца с требованием обязать власти Находки скорректировать арендную плату за земельный участок на Северном проспекте,32, где «Аврора-строй» возводит жилой дом.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: арбитражный суд  ищенко 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru