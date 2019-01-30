В Приморье карьера "красного губернатора" закончилась, суды продолжаются

В Арбитражном суде Приморского края находится сразу два дела, так или иначе связанные с новостройками «Авроры» во Владивостоке и Находке.

Совпадение или нет, но практически каждый проект строительной кампании «Аврора-строй», возглавляемой депутатом ЗС Приморья Андреем ИЩЕНКО, сопровождается судебными разбирательствами.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», арбитражное разбирательство между строительной компанией Андрея Ищенко и подрядчиком по одному из строящихся домов началось еще в ноябре 2018 года. На крайние меры подрядная организация пошла после того, как СК «Аврора-строй» не отреагировала на требования выплатить задолженность 21 млн рублей по договору подряда на строительно-монтажные работы на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. Сафонова, 7 в г. Владивостоке». При этом 72,4 млн рублей подрядчик все же получил.

Рассмотрение дела состоялось в конце ноября без участия ответчика – представители СК «Аврора-строй» в суд не явились и не предоставили письменного отзыва. Арбитражный суд края удовлетворил требования подрядчика в полном объеме, обязав СК «Аврора-строй» выплатить 21,37 млн рублей основного долга, санкций и госпошлины. В первый рабочий день 2019 года, 9 января, компания подала апелляцию на решение Арбитражного суда края. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без движения из-за проблем в документах. На устранение недоработок дано три недели.

Добавим, что компания Ищенко продолжает судиться и с администрацией Находкинского городского округа, выступая в роли истца с требованием обязать власти Находки скорректировать арендную плату за земельный участок на Северном проспекте,32, где «Аврора-строй» возводит жилой дом.