Избирателей Приморья обвели вокруг урны

Вопрос с избранием руководителей целого ряда муниципалитетов Приморья будет закрыт еще до того, как краевой парламент примет закон, дающий городам и районам самим определять способ избрания главы.

На минувшей неделе конкурсные комиссии собирались в двух соседних с Владивостоком муниципалитетах - Хасанском и Надеждинском районах. Выбрать новых глав здесь планируют в первых числах февраля.

Если в Партизанске и Дальнегорске провести необходимые конкурсные процедуры в срок не удалось, то в более близких к краевому центру муниципалитетах кадровый вопрос наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Так, 25 января состоялся второй этап конкурса в Хасанском районе, по итогам которого местным депутатам рекомендовано выбрать главу из двух претендентов - бывшего муниципального депутата, предпринимателя Корнея САВЧЕНКО и главы поселка Хасан Ивана СТЕПАНОВА.

Заседание, на котором состоится рейтинговое голосование, намечено на 4 февраля. Если главу удастся избрать, то этот день может стать последним рабочим днем нынешнего руководителя территории Валерия АЛПАТОВА – из конкурса он выбыл еще на предыдущем этапе, 22 января, из-за неполного пакета представленных документов. Период, в течение которого Алпатов возглавляет Хасанский район, ознаменовался постоянными конфликтами между ним и депутатами районной думы. Предпринятая в 2018 году попытка избрать главу района успехом не увенчалась - тогда никто из предложенных комиссией кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов при голосовании в думе. Напомним, что постоянного главы у Хасанского района нет с момента отставки Сергея ОВЧИННИКОВА, которая состоялась в конце 2017 года по настоянию врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО.

23 января первый этап конкурса на замещение должности главы состоялся в Надеждинском районе Приморья. Ко второму этапу комиссия допустила девять человек, включая двоих заместителей главы района, Рустама АБУШАЕВА и Бориса КУЗЕНКО (нынешний и.о. главы Жанна АРКАДЬЕВА в конкурсе не участвует). Провести второй этап конкурса и заседание думы с голосованием по представленным комиссией кандидатурам в Надежинском районе планируют на день позже, чем в Хасанском - 5 февраля.