Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Избирателей Приморья обвели вокруг урны
Вопрос с избранием руководителей целого ряда муниципалитетов Приморья будет закрыт еще до того, как краевой парламент примет закон, дающий городам и районам самим определять способ избрания главы.
На минувшей неделе конкурсные комиссии собирались в двух соседних с Владивостоком муниципалитетах - Хасанском и Надеждинском районах. Выбрать новых глав здесь планируют в первых числах февраля.
Если в Партизанске и Дальнегорске провести необходимые конкурсные процедуры в срок не удалось, то в более близких к краевому центру муниципалитетах кадровый вопрос наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Так, 25 января состоялся второй этап конкурса в Хасанском районе, по итогам которого местным депутатам рекомендовано выбрать главу из двух претендентов - бывшего муниципального депутата, предпринимателя Корнея САВЧЕНКО и главы поселка Хасан Ивана СТЕПАНОВА.
Заседание, на котором состоится рейтинговое голосование, намечено на 4 февраля. Если главу удастся избрать, то этот день может стать последним рабочим днем нынешнего руководителя территории Валерия АЛПАТОВА – из конкурса он выбыл еще на предыдущем этапе, 22 января, из-за неполного пакета представленных документов. Период, в течение которого Алпатов возглавляет Хасанский район, ознаменовался постоянными конфликтами между ним и депутатами районной думы. Предпринятая в 2018 году попытка избрать главу района успехом не увенчалась - тогда никто из предложенных комиссией кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов при голосовании в думе. Напомним, что постоянного главы у Хасанского района нет с момента отставки Сергея ОВЧИННИКОВА, которая состоялась в конце 2017 года по настоянию врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО.
23 января первый этап конкурса на замещение должности главы состоялся в Надеждинском районе Приморья. Ко второму этапу комиссия допустила девять человек, включая двоих заместителей главы района, Рустама АБУШАЕВА и Бориса КУЗЕНКО (нынешний и.о. главы Жанна АРКАДЬЕВА в конкурсе не участвует). Провести второй этап конкурса и заседание думы с голосованием по представленным комиссией кандидатурам в Надежинском районе планируют на день позже, чем в Хасанском - 5 февраля.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Избирателей Приморья обвели вокруг урны
- В Приморье карьера "красного губернатора" закончилась, суды продолжаются
- Владивостоку век выборов не видать
- В Приморье переизбрали секретаря регионального отделения "Единой России"
- Ограниченная дестабилизация и "контрастный душ", или Как одолеть протестные настроения
- И город хороший, и конкурсы интересные
- Конкурс на пост мэра Владивостока начнется 28 января
- Путин заявил, что в ближайшие дни вызовет Кожемяко на ковер
- Олег Кожемяко: Я вернулся в свой родной край и буду делать всё для его блага
- Новый губернатор Приморья вступил в должность
Новости раздела
- Избирателей Приморья обвели вокруг урны
- В Приморье карьера "красного губернатора" закончилась, суды продолжаются
- Приморское отделение "Единой России" увеличило свой руководящий орган
- Владивостоку век выборов не видать
- В Приморье переизбрали секретаря регионального отделения "Единой России"
- Ограниченная дестабилизация и "контрастный душ", или Как одолеть протестные настроения
- В феврале власти Приморья введут новое понятие
- И город хороший, и конкурсы интересные
- Конкурс на пост мэра Владивостока начнется 28 января
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке огромное недостроенное здание признано крайне опасным
- Бывшим дальневосточным губернаторам нашли "теплые местечки"
- Приморцы ринулись скупать машины в Японии
- Миллионер из Владивостока рассказал правду о конкурсе "Лидеры России"
- До взлета доллара остались считанные дни
- Криминальные авторитеты уже проводят уроки в приморских школах
- Сбербанк убрал возможность перевода денег по номеру телефона на эти карты
- В Хабаровске открыт Азиатско-Тихоокеанский инвестиционный клуб
- В Хабаровском крае предприниматели выбирают патентную систему налогообложения
- В Приморье открыты первые Единые центры по оплате услуг ЖКХ