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Владивосток далеко. Очень далеко...
Большинство кандидатов в президенты не побалуют Приморье визитом
К концу января круг претендентов на пост президента РФ, чьи фамилии могут быть включены в избирательный бюллетень, практически определился. Впереди главный этап кампании - агитационный. Однако кандидаты в президенты РФ пока не торопятся нанести Приморье на карту своих предвыборных поездок. Работать на их рейтинг придется местным партийцам.
Единственный претендент, о чьем визите можно говорить более-менее уверенно, - ранее особо не засвеченный на федеральном уровне директор совхоза Павел ГРУДИНИН, выдвинутый в президенты КПРФ. Один из лидеров краевого отделения партии Артем САМСОНОВ уточнил, что приезд Грудинина в Приморский край может состояться в первой половине февраля. А вот непримиримый оппонент большевиков Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, по словам заслуживающего доверия источника в аппарате ЛДПР, перед выборами-2018 посещать Приморский край не планирует. И причина тому банальна - преклонный возраст Владимира Вольфовича, который уже не позволяет совершать агитационные турне по всей России. Впрочем, продвигать идеи и ценности Жириновского в Приморье помогут молодые и энергичные партийцы во главе с депутатом ГД РФ Андреем АНДРЕЙЧЕНКО, который по традиции принимает активное участие во всех выборных кампаниях ЛДПР в Приморье.
Что касается остальных претендентов, то вероятность их приезда во Владивосток, как представляется, сильно зависит от решения ЦИК РФ относительно их регистрации в качестве кандидатов. Напомним, что до 31 января включительно выдвиженцы от непарламентских партий должны передать в избирком не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, а самовыдвиженцы - не менее 300 тысяч подписей. На принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации у Центризбиркома есть 10 дней, то есть окончательный список кандидатов в президенты станет известен к 10 февраля.
- Борис Титов регулярно бывает в регионах с рабочими поездками. Что касается избирательной кампании, ответа на вопрос о его возможном визите в край пока нет. Однако мы очень надеемся, что подобный визит состоится, - сообщил руководитель приморского отделения «Партии Роста» Алексей ТИМЧЕНКО. Напомним, что в качестве лидера «Партии роста» Борис Титов побывал в Приморье в августе 2016 года, накануне выборов в Государственную Думу РФ и Заксобрание Приморского края, а осенью 2017 года принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Нет информации и о возможных поездках в край двух других кандидатов, чьи перспективы сильно зависят от итогов проверки подписных листов в Центризбиркоме – Григория ЯВЛИНСКОГО и Ксении СОБЧАК. Судя по информационному наполнению кампаний обоих политиков, пока что они явно концентрируются на крупных городах европейской части РФ и Сибири. Кстати, единственным памятным широкой приморской общественности мероприятием с участием светской львицы, тогда еще работавшей на проекте «Дом-2», по-прежнему остается вечеринка в одном из владивостокских клубов в далеком 2006 году.
Действующего президента Владимира ПУТИНА, который в последние недели заметно увеличил частоту поездок по российским регионам, ждать в Приморье пока вряд ли стоит. Каких-либо признаков подготовки к визиту в край главы государства до 18 марта нет, равно как нет даже неофициальной информации о готовящейся поездке. Ранее газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-секретаря штаба Путина Андрея КОНДРАШОВА сообщила, что график предвыборных вояжей кандидата пока не сформирован. Другой собеседник газеты заявил, что для визитов президента выбраны крупные, электорально значимые города, но такие поездки в штабе президента не относят к предвыборным.
Впрочем, Приморскому краю и без того грех жаловаться на внимание первого лица государства. Владимир Путин ежегодно посещает регион как минимум один раз – в начале сентября, принимая участие в мероприятиях Восточного экономического форума. Не исключено, что кампания действующего президента в Приморье может пройти по аналогии с выборным циклом 2011-2012 годов, когда роль главного агитатора «за все хорошее» де-факто взял на себя первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ: после смены губернатора федеральный чиновник стал более активно проявлять себя в регионе.
Артем СТРОГИН.
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Комментарии
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Люблю путина12:34, 30.01.2018#
Учитывая последствия путинского побоища 21 декабря 2008 года, владивостокцы очень бережно хранят добрую память о вожачке сечиных, чубайсов, шуваловых и других друзей народа, поэтому голосование будет правильным, 100% народ проголосует за Павла Грудинина, а путина на пенсию на 8 тыс. и в Норильск на чистый воздух.
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За Грудинина! Его обливают сейчас грязью, но она . . . просто не пристаёт. Ворьё, шавки и шестёрки сильно испугались и зашевелились. Наконец-то у стариков будет достойная старость. За Грудинина!