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В аппарате "белого дома" вновь меняют детали
Очередная волна обновления управленческой команды состоится в администрации Приморья на текущей неделе. С 1 февраля свои посты покидают вице-губернатор и руководитель аппарата администрации Алексей СУХОВ, а также вице-губернатор Геннадий СЫРОМЯТНОВ. Кроме того, свой пост покинул руководитель Государственной жилищной инспекции Приморья Сергей МАНДРЫКО.
Анонсированные еще на прошлой неделе отставки Алексея Сухова и Геннадия Сыромятнова де-факто знаменуют собой завершение почти стопроцентной ротации руководящего звена «белого дома». Единственным «вицеком» из команды Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, который продолжит работать под началом Андрея Тарасенко, остается Павел СЕРЕБРЯКОВ, отвечающий за здравоохранение, спорт и соцзащиту.
Уход Алексея Сухова символичен в том плане, что он проработал на посту вице-губернатора Приморья дольше остальных действующих заместителей главы региона (если, конечно, отсчитывать срок вице-губернаторства Александра КОСТЕНКО с ноября 2017 года). В «белый дом» Сухов пришел буквально через несколько месяцев после назначения губернатором Миклушевского - осенью 2012 года. К функционалу уходящего чиновника относились кадровые и организационные аспекты обеспечения деятельности администрации. Кроме того, Алексей Сухов является куратором департаментов бюджетного учета, госзаказа, информатизации и телекоммуникаций.
Ожидалось, что именно он будет курировать анонсированную Тарасенко реформу по преобразованию администрации в правительство. Однако теперь эта работа, по-видимому, ляжет на плечи не менее опытного в аппаратных делах Дмитрия БРАТЫНЕНКО.
Тем временем новый заместитель главы региона, Константин БОГДАНЕНКО, готовится официально приступить к своим обязанностям. На очередном заседании ЗС ПК 31 января его депутатские полномочия будут прекращены. В новой должности известный приморский бизнесмен станет отвечать за реализацию программ по ускоренному социально-экономическому развитию Приморья; кроме того, он намерен взять под свой контроль разработку Стратегии развития Приморского края до 2030 года.
Андрей СЕРОВ.
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