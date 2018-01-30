Мэр сказал всё, что думал

Глава Владивостока Виталий Веркеенко предложил владивостокцам свою жизненную философию

Период неопределенности относительно будущего Владивостока, начавшийся после ареста Игоря ПУШКАРЕВА, окончательно завершился в минувшую пятницу, 26 января. Новый глава приморской столицы Виталий ВЕРКЕЕНКО на встрече с журналистами «нарисовал» то, что принято называть образом будущего. Кроме того, мэр Владивостока признался, что хочет изменить мировоззрение горожан, ждущих, что все их проблемы решит власть… и пообещал за нее - власть - не цепляться.

Выбор места для диалога нового мэра Владивостока с приморскими СМИ вряд ли был случаен: залы краевого музея им. В.К. АРСЕНЬЕВА явно отсылали посетителей к эпохе становления города, когда много полезного для Владивостока делали не чиновники, а предприниматели. По сути, разговор стал первым программным выступлением для политика Виталия Веркеенко - не считать же таковым пятиминутный спич в ходе конкурса на замещение должности главы.

- Я пришел к управлению Владивостоком довольно неожиданно - в том числе, для самого себя. Однажды я понял, что можно наблюдать за развитием города со стороны, а можно строить свой город, - задал тон встрече Виталий Веркеенко.

Избавиться от бремени

В качестве одной из первоочередных задач новый глава обозначил снижение объема муниципального долга, который сейчас составляет около 4 млрд рублей. Заместить «дорогие» кредиты предполагается «дешевыми» деньгами - уже в феврале администрация объявит конкурсы среди кредитных организаций на получение займов по более низким ставкам. Если, конечно, банки-кредиторы Владивостока не согласятся с недавним предложением Виталия Веркеенко снизить ставки по имеющимся кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ.

В перспективе градоначальник ставит задачу удвоить доходы муниципального бюджета. Очевидно, памятуя о методах подобной работы в администрации одного из предшественников, Владимира НИКОЛАЕВА, новый глава тут же сделал оговорку - пополнять казну будут рациональными методами.

- Это не значит, что нужно собрать вдвое больше налогов с жителей и убить предпринимательство. Более того, я вижу направления, где нужно снижать налоги, - отметил Виталий Веркеенко.

Говоря о расходной части бюджета, мэр сообщил о намерении оценить целесообразность и эффективность расходования средств по разным направлениям. Анализ эффективности ждет и муниципальные предприятия Владивостока - это стало ясно из ответа Виталия Веркеенко на вопрос газеты «Золотой Рог» о будущем МУП «ВПОПАТ №1». Глава города привел в пример нашумевшую историю с поломкой двигателей муниципальных автобусов «Ман» из-за некачественного топлива - десятки автобусов встали на капитальный ремонт. По словам Веркеенко, сегодня они составляют только 10% от всех автобусов, что курсируют по дорогам Владивостока, а коммерческие перевозчики не всегда исполняют взятые на себя обязательства. Перспективы дальнейших судебных тяжб с управлением ФАС, усмотревшим на рынке автобусных перевозок сговор в пользу «ВПОПАТа», остаются неясными.

- Я глубоко вникну в этот вопрос и приму решение о том, каким образом дальше работать и с маршрутами, и с коммерческими перевозчиками, и с управлением МУПом. Допускаю, что МУП продолжит свою работу, но более эффективно, - отметил Виталий Веркеенко. - В идеале муниципальные предприятия должны приносить доход в бюджет города. Пока же созданные МУПы за 10 лет принесли чистый убыток в 5 млрд рублей.

Трамвай еще поколесит

Не списывает новый мэр со счетов и другой, ставший почти реликтовым, вид общественного транспорта - электрический. Однако тот же трамвай Виталий Веркеенко рассматривает скорее как туристический объект - градоначальник привел в пример Дрезден (город, где родился Веркеенко), колорит которому придают исторические здания, музеи и… трамвай. Нечто подобное может быть реализовано и во Владивостоке - в виде туристического маршрута от Дальзавода до Корабельной набережной.

- Я вижу возможность развития электрического транспорта, перевода большей части общественного транспорта на электричество. Рассмотрим возможность использования электробусов, но без фанатизма - нужно оценить эффективность такого варианта, - заявил Виталий Веркеенко.

Вообще, судя по первым заявлениям и шагам нового мэра, удельный вес туристической отрасли и международных отношений в жизни Владивостока будет только возрастать: напомним, что профильное управление мэрии теперь подчинено напрямую главе города. А в целом международные отношения сегодня имеют шанс сделать будущее столицы Приморья: видение пространственного развития Владивостока у Виталия Веркеенко во многом совпадает с мастер-планом, подготовленным японской компанией Nikken Sekkei. Речь идет о децентрализации административного и делового центров - вплоть до переезда мэрии Владивостока в другой район.

Нашлось место в картине будущего от Виталия Веркеенко и для проектов, инициированных предыдущим главой Владивостока Игорем Пушкаревым - Владивостокскую кольцевую автодорогу (ВКАД), как уточнил Веркеенко, начнут строить уже в ближайшие годы. Правда, в анонсированные планы по возведению мостовых переходов с Эгершельда на Русский по понятным причинам верится с трудом. Более приземленной, но в то же время более реальной представляется другая идея по расшивке узких мест в дорожной сети Владивостока - обеспечение сквозного проезда через территорию Владивостокского морского торгового порта, а также переход на движение грузовиков в порт и из него по разным дорогам.

Порядочность и порядок

Во многие вопросы городского хозяйства новый глава, по его собственному признанию, еще продолжает вникать - например, на изучение особенностей муниципального бюджета градоначальник тратит четыре часа своего рабочего времени ежедневно. Тем не менее, Виталий Веркеенко уже сделал вывод, что существующая структура мэрии Владивостока нуждается в изменении - ряд подразделений он намерен переформатировать и переподчинить. Актуальным механизмом станет проектное управление, которое предполагает более тесные «горизонтальные» коммуникации между чиновниками, а не привычную схему начальник-подчиненный.

Что касается подчиненных, то для мэра Веркеенко в первую очередь важна порядочность человека и только во вторую - профессионализм. Которого, как считает градоначальник, возможно достичь и с помощью образования. Третье - это ответственность за принятые решения; хотя в жизненной философии Виталия Веркеенко у сотрудников есть право на ошибку - что, думается, очень важно для чиновников, часто работающих по принципу «как бы чего не вышло». Наконец, четвертое качество - организованность человека, предполагающая порядок как на рабочем столе, так и в голове.

Говоря о собственной работе, глава города признался, что больше всего боится потерять мотивацию, почувствовать, что людям не важна работа, которой он занимается. Виталий Веркеенко категорично заявил, что никогда не будет держаться за власть, но проявит упорство в достижении поставленных целей и задач.

- Я не умею мыслить линейно, я ориентирован на результат. Мои решения могут быть разными и для многих неожиданными. Но я обязательно добьюсь результата, - заверил Виталий Веркеенко.

Александр САЛКОВ.

*Моттаинай (яп.もった い な い, [mottainai]) - старый буддистский термин, передающий чувство сожаления о ценном ресурсе (в том числе - времени), потраченном впустую. Слово mottainai также используется для обозначения моделей мышления, которые приводят к расточительным действиям.