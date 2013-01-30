www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко записала в свой блокнот главные проблемы жителей Приморья

30 Января 2013, 21:57 | Приморье

Во Владивостоке Валентина Матвиенко пообещала помочь приморцам в решении некоторых озвученных на встрече проблем. Так спикер СФ готова поинтересоваться, «в каком состоянии закон «Об аквакультуре». «Если нужно придать ему некоторое движение, мы со своей стороны примем меры», - сказала она.

Спикер ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ предложил подумать о расширении возрастных рамок для льготных авиаперелетов из Приморья в европейскую часть страны и обратно.

- Беда, конечно, если жители Дальнего Востока за сознательную жизнь не могут ни разу съездить в Москву, Петербург или другие регионы России. Это не является привлекательным условием для проживания (на Дальнем Востоке – прим. «ЗР»). Надо делать все для снижения тарифов, безумных, неоправданно высоких. Мы ваши союзники, будем вместе работать, - сказала Валентина Матвиенко.

Вопрос о развитии в Приморье малой авиации также попал в блокнот спикера СФ.

- Тема актуальная, многократно обсуждалась у нас и в правительстве, - согласилась Валентина Матвиенко. – К сожалению, мы (РФ – прим. «ЗР) не выпускаем самолетов, которые необходимы для малой авиации. Но понятно, что Россия не может эффективно развиваться без налаживания сообщения между регионами и малыми городами…

Валентина Матвиенко обещала депутату думы Владивостока Дмитрию СУЛЕЕВУ взять на заметку идею о расширении границ критериев малого бизнеса, депутату ЗС ПК Петру САВЧУКУ обещала узнать, можно ли вернуть дальневосточные надбавки к пенсиям.

Ольга ЖУРМАН, газета "Золотой Рог".

 

Автор: Ольга Журман
Теги: транспорт  Валентина Матвиенко  аквакультура 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним10:12, 31.01.2013#

    Давно билет в Шепетовку не получала?

  • Быдло10:17, 31.01.2013#

    Записала в блокнот :)

  • Псевдоним11:36, 31.01.2013#

    Аха, а в следующий раз обведет кружочком. Маховик движется, мля. . .

  • Псевдоним18:15, 31.01.2013#

    И каждый раз перед сном будет перечитывать!

  • пчела11:01, 31.01.2013#

    когда будет смена режима эта тётя будет сидеть в тюрьме.

  • Псевдоним11:02, 31.01.2013#

    Помнится, в прошлый свой визит тоже что-то обещала, и что сделала?

  • Псевдоним13:05, 31.01.2013#

    Щас, в блокнотик посмотрит.

  • Федот11:40, 31.01.2013#

    Для того, чтобы возродить ДВ регион до уровня СССР в 1990 года необходимо немногое: 1) Запустить промпредприятия судостроения и судоремонта, глубокой переработки леса, переработки рыбы и марикультуры, возобновить добычу угля минерального сырья, возрождать село и всЁ !!! Это ТёТе Вале "Комсомольский Наказ !!!". Появится РАБОТА И РАБОЧИЕ МЕСТА. И тогда Люди потянутся на Заработки в Приморье и ДВ регион. И поедут молодые, квалифицированные кадры, а не тупое и безграмотное быдло из Средней Азии. А постройка одних только мостов не решит в корне проблему. И не надо ТёТе Вале ничего записывать в блокнот. Всё должно быть решено загодя, если Москва хочет не потерять ДВ регион В Природе нет Вакуума, он быстро заполняется. И будет как в поговорке ". . . Поздно пить нарзан, ТёТя Валя, когда почки отвалились. . . "

  • Псевдоним13:07, 31.01.2013#

    Сразу вспомнился Коллега из м-ф "Братья Пилоты", тот тоже в блокнот всё записывал. . .

  • maks13:24, 04.02.2013#

    точно шрека в тюрягу

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru