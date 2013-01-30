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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко записала в свой блокнот главные проблемы жителей Приморья
Во Владивостоке Валентина Матвиенко пообещала помочь приморцам в решении некоторых озвученных на встрече проблем. Так спикер СФ готова поинтересоваться, «в каком состоянии закон «Об аквакультуре». «Если нужно придать ему некоторое движение, мы со своей стороны примем меры», - сказала она.
Спикер ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ предложил подумать о расширении возрастных рамок для льготных авиаперелетов из Приморья в европейскую часть страны и обратно.
- Беда, конечно, если жители Дальнего Востока за сознательную жизнь не могут ни разу съездить в Москву, Петербург или другие регионы России. Это не является привлекательным условием для проживания (на Дальнем Востоке – прим. «ЗР»). Надо делать все для снижения тарифов, безумных, неоправданно высоких. Мы ваши союзники, будем вместе работать, - сказала Валентина Матвиенко.
Вопрос о развитии в Приморье малой авиации также попал в блокнот спикера СФ.
- Тема актуальная, многократно обсуждалась у нас и в правительстве, - согласилась Валентина Матвиенко. – К сожалению, мы (РФ – прим. «ЗР) не выпускаем самолетов, которые необходимы для малой авиации. Но понятно, что Россия не может эффективно развиваться без налаживания сообщения между регионами и малыми городами…
Валентина Матвиенко обещала депутату думы Владивостока Дмитрию СУЛЕЕВУ взять на заметку идею о расширении границ критериев малого бизнеса, депутату ЗС ПК Петру САВЧУКУ обещала узнать, можно ли вернуть дальневосточные надбавки к пенсиям.
Ольга ЖУРМАН, газета "Золотой Рог".
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Комментарии
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Федот11:40, 31.01.2013#
Для того, чтобы возродить ДВ регион до уровня СССР в 1990 года необходимо немногое: 1) Запустить промпредприятия судостроения и судоремонта, глубокой переработки леса, переработки рыбы и марикультуры, возобновить добычу угля минерального сырья, возрождать село и всЁ !!! Это ТёТе Вале "Комсомольский Наказ !!!". Появится РАБОТА И РАБОЧИЕ МЕСТА. И тогда Люди потянутся на Заработки в Приморье и ДВ регион. И поедут молодые, квалифицированные кадры, а не тупое и безграмотное быдло из Средней Азии. А постройка одних только мостов не решит в корне проблему. И не надо ТёТе Вале ничего записывать в блокнот. Всё должно быть решено загодя, если Москва хочет не потерять ДВ регион В Природе нет Вакуума, он быстро заполняется. И будет как в поговорке ". . . Поздно пить нарзан, ТёТя Валя, когда почки отвалились. . . "
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