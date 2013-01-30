Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко записала в свой блокнот главные проблемы жителей Приморья

Во Владивостоке Валентина Матвиенко пообещала помочь приморцам в решении некоторых озвученных на встрече проблем. Так спикер СФ готова поинтересоваться, «в каком состоянии закон «Об аквакультуре». «Если нужно придать ему некоторое движение, мы со своей стороны примем меры», - сказала она.

Спикер ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ предложил подумать о расширении возрастных рамок для льготных авиаперелетов из Приморья в европейскую часть страны и обратно.

- Беда, конечно, если жители Дальнего Востока за сознательную жизнь не могут ни разу съездить в Москву, Петербург или другие регионы России. Это не является привлекательным условием для проживания (на Дальнем Востоке – прим. «ЗР»). Надо делать все для снижения тарифов, безумных, неоправданно высоких. Мы ваши союзники, будем вместе работать, - сказала Валентина Матвиенко.

Вопрос о развитии в Приморье малой авиации также попал в блокнот спикера СФ.

- Тема актуальная, многократно обсуждалась у нас и в правительстве, - согласилась Валентина Матвиенко. – К сожалению, мы (РФ – прим. «ЗР) не выпускаем самолетов, которые необходимы для малой авиации. Но понятно, что Россия не может эффективно развиваться без налаживания сообщения между регионами и малыми городами…

Валентина Матвиенко обещала депутату думы Владивостока Дмитрию СУЛЕЕВУ взять на заметку идею о расширении границ критериев малого бизнеса, депутату ЗС ПК Петру САВЧУКУ обещала узнать, можно ли вернуть дальневосточные надбавки к пенсиям.

Ольга ЖУРМАН, газета "Золотой Рог".