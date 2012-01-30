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Транспортный налог в Приморье повышать не будут, ночную продажу спиртного запретят
На ноябрьской сессии Законодательного собрания был снят вопрос о повышении транспортного налога, введено ограничение на продажу спиртных напитков, проведена корректировка бюджета на текущий год. В общей сложности депутаты рассмотрели 60 основных и около 10 дополнительных вопросов.
Вопрос по транспортному налогу снят
- Губернатор вчера отозвал законопроект по транспортному налогу. Предлагаю снять все связанные с ним вопросы с повестки дня, - предложил председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ, утверждая с коллегами повестку очередного заседания.
Депутаты единогласно поддержали спикера. В кулуарах стороны подробно пояснили свои позиции.
- Мы единогласно высказались за то, что повышения транспортного налога в Приморье не будет. И, видимо, поэтому сегодня губернатором было принято решение снять этот вопрос с рассмотрения, - сообщил лидер фракции "Единой России", имеющей квалифицированное большинство в Законодательном собрании, Владимир КУРИЛОВ.
Однако представители исполнительной власти дали иное объяснение.
- Администрация Приморского края представила два варианта данного законопроекта, но оба они требуют дальнейшей работы специалистов, - сообщил вице-губернатор Александр ШЕМЕЛЕВ.
Он подчеркнул, что двукратное увеличение транспортного налога пополнило бы краевой бюджет более чем на 600 млн руб.
- В Приморье задолженность по транспортному налогу превышает 500 млн руб. Так что увеличение ставки приведет не к повышению доходной части бюджета, а к ее уменьшению. В первую очередь надо работать над собираемостью налога. Повышать транспортный налог мы не будем, - заверил вице-спикер Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ.
"Комендантский час" для спиртного
Сразу во втором и окончательном, третьем, чтении депутаты приняли проект нового краевого закона о регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Приморского края.
Напомним, инициатором закона выступил губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН. В первом варианте законопроект ограничивал продажу алкоголя с 23 до 7 часов утра. Но после первого чтения законодатели создали рабочую группу по доработке документа. В результате запрет на продажу алкоголя во всех предприятиях розничной сети продлен и будет действовать с 22 ч. до 9 часов утра. Впрочем, "поднять градус" своего настроения в часы запрета можно будет в развлекательных заведениях, где продажа спиртного не запрещена, - в ресторанах, ночных клубах...
Учителям и врачам зарплату проиндексируют
Депутаты краевого парламента, учитывая дефицит бюджета на будущий год, приняли решение "заморозить" зарплаты госслужащих, в том числе и свои. Но учителям и врачам, как наименее обеспеченным бюджетникам, выплаты решили проиндексировать.
Такой подход предложила Федерация профсоюзов Приморского края. Депутаты поддержали этот вариант единогласно, зафиксировав его в проекте закона "О приостановлении действия отдельных положений некоторых законодательных актов Приморского края в части индексации оплаты труда", который приняли на ноябрьской сессии сразу во втором и третьем чтениях. Правда, теперь еще предстоит изыскать в бюджете 900 млн руб., которые необходимы для индексации зарплат учителей и врачей в 2010 г.
Депутаты скорректировали бюджет текущего года
Сразу в трех чтениях депутаты скорректировали параметры краевого бюджета на 2009 г. Поправки понадобились в связи с новыми безвозмездными поступлениями из федерального бюджета в размере 9 млрд руб. Из них 7,5 млрд руб. предназначены на строительство гостиниц в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Еще 1 млрд 308 млн руб. - по федеральной подпрограмме "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР".
Кроме того, дополнительные федеральные средства будут направлены на субсидии приморцам для оплаты жилья и ЖКХ, на поддержку малого и среднего бизнеса, на помощь отдельным категориям пенсионеров. В том числе поступят субсидии:
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 7,144 млн руб.;
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства - 12,260 млн руб.;
- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 15,666 млн руб.;
- на организацию дистанционного обучения инвалидов - 19,930 млн руб.
В результате корректировки параметры краевого бюджета на текущий год составят:
по доходам - 70,172 млрд руб. (по действующему закону - 61,112 млрд руб.),
по расходам - 78,900 млрд руб. (по действующему закону - 70, 611 млрд руб.),
размер дефицита - 8,727 млрд руб. (по действующему закону - 9, 499 млрд руб.).
Депутаты помогли обществу инвалидов.
Во время обсуждения изменений в бюджет 2009 г. вице-спикер, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Владимир МАСЛОВСКИЙ поднял тему финансовой помощи Приморскому краевому обществу инвалидов.
Напомним, в апреле 2009 г. при очередной корректировке бюджета на помощь данной организации было заложено 7 млн руб. Но до сих пор деньги общество инвалидов не получило.
- Были взяты определенные обязательства. Их нужно исполнять, - сказал Владимир Масловский. - Глава государства, президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ подчеркнул в своем Послании Федеральному Собранию, что необходимо менять отношение общества, власти к инвалидам. И мы не имеем права не оказать обещанной помощи.
Коллеги-депутаты одобрили предложение комитета по социальной политике и поддержке прав граждан. При корректировке бюджета на текущий год на финансирование мероприятий Приморского общества инвалидов заложено 7 млн рублей.
Повышен прожиточный минимум для пенсионеров
Сразу в трех чтениях краевые законодатели приняли Закон Приморского края "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2010 г.".
В соответствии с Законом величина прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2010 г. составит 5 тыс. 685 руб., для сравнения - в третьем квартале текущего года прожиточный минимум составлял 5 тыс. 55 руб.
В целом по Приморью это повышение увеличит расходы краевого бюджета примерно на 868 млн руб. Но в результате улучшится положение 60-ти тыс. пенсионеров края. В первую очередь тех, чья пенсия ниже прожиточного уровня.
Приемные и опекаемые дети получат дополнительно 4,5 млн руб.
Депутаты сразу во втором и третьем чтениях приняли законы, регламентирующие порядок и размеры выплаты ежемесячных денежных средств приемным родителям и опекунам (попечителям) на содержание детей, достигших 18-летнего возраста и заканчивающих обучение в общеобразовательных учреждениях.
В первом чтении эти законопроекты были приняты краевыми законодателями еще на сентябрьской сессии. Как известно, дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере, установленных законами субъектов Российской Федерации.
Коллизия возникла в связи с тем, что материальная помощь полагалась лишь несовершеннолетним детям. Но ведь некоторые подопечные обучаются в общеобразовательных учреждениях по программе одиннадцатилетней школы. Они достигают совершеннолетия еще до окончания школы. То есть они еще продолжали учебу в школе, но деньги сразу после празднования 18-летия переставали поступать, поскольку действующим краевым законом ранее не предусматривалось их финансирование. Комитет Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан предложил исправить ситуацию. Коллеги-депутаты поддержали инициативу.
- Поддержка опекаемых 18-летних учеников на год составит 3 млн 780 тысяч рублей, - сообщила депутат Оксана РЫБАЛКО. - В 2010 г. приемным родителям будет оказана финансовая поддержка в размере 720 тыс. руб.
Кроме того, депутаты ввели в текст законов новые понятия, такие как "бывший приемный родитель" и "бывший опекун (попечитель)" и приняли ряд поправок, предусматривающих дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях. Все эти поправки были поддержаны депутатским корпусом в ходе сессии.
Олег Костин, "Золотой Рог".
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