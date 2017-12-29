Лазовский район Приморья возглавил дорожник

На минувшей неделе новый глава появился у еще одного муниципалитета, включенного в состав Свободного порта Владивосток – Лазовского района. Им стал директор филиала «Партизанский» краевого АО «Примавтодор» Юрий МОСАЛЬСКИЙ.

Из шести подавших документы кандидатов конкурсная комиссия предложила для голосования районным депутатам двоих – компанию Юрию Мосальскому составил помощник главы Находки Роман АНТИШКО. Как и в столице края, решение по новому главе было принято местными депутатами единогласно – все народные избранники отдали свои голоса Мосальскому.

Напомним, что прежний глава Лазовского района Анатолий КУБАРЕВ в начале 2017 года был помещен под домашний арест и обвинен в превышении должностных полномочий, однако избежал наказания в связи с амнистией. На сентябрьских выборах в местную думу Кубарев победил в одном из одномандатных округов, сменив таким образом одну ветвь власти на другую.

Артем СТРОГИН.