Новые главы оказались хорошо известными старыми

В преддверии Нового года в нескольких районах Приморья состоялись выборы - а точнее говоря, конкурсы на замещение должности глав муниципальных образований. В двух из трех территорий действующие руководители, ранее побеждавшие на прямых всенародных выборах, продлили свои полномочия уже на конкурсной основе. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":

Наиболее многочисленным оказался конкурс в Черниговском районе, где желающих стать главой набралось сразу пятеро: помимо Владимира СЕМКИНА, который руководит районом с 2005 года, документы в конкурсную комиссию подали еще четыре человека, в том числе глава Черниговского сельского поселения Владимир ВОВК и председатель думы Черниговского района предыдущего созыва Николай КАЧУРА. По итогам второго этапа конкурса, состоявшегося 17 декабря, для голосования в думе были предложены кандидатуры Владимира Семкина и предпринимателя Кирилла Хижинского, который, кстати, приходится сыном прежнему главе района. Депутаты, собравшиеся на заседание 23 декабря, ожидаемо поддержали действующего главу: за Семкина проголосовали 10 народных избранников, дав ему возможность довести свой стаж руководства районом до 15 лет.

В Ханкайском районе в число претендентов на должность главы вошли действующий руководитель территории Владимир МИЩЕНКО, зампред думы района Игорь ЧЕРКАС и представитель уполномоченного по правам человека в Ханкайском районе Алексей РОЗЕНКО. По итогам собеседования конкурсная комиссия предложила местным депутатам кандидатуры Мищенко и Розенко. 22 декабря на своем заседании дума Ханкайского района большинством голосов утвердила Владимира Мищенко в должности главы еще на пять лет.

В четверг, 24 декабря, состоялся второй этап конкурса в Михайловском районе. К участию в нем допустили троих человек: и.о. главы Владимира АРХИПОВА (де-факто руководит районом с июля 2015 года, ранее являлся главой Ивановского сельского поселения), главу Сунятсенского сельского поселения Алексея ЗАБОЛОТНОГО и руководителя территориального подразделения УФМС Геннадия ЛУДАНОВА. Кандидатура пенсионерки из Новошахтинска Людмилы ВИШНЕВЕЦКОЙ была забракована как не соответствующая требованиям конкурсной документации. Еще одному из претендентов было отказано в приеме документов по причине не предоставления их в полном объеме. По итогам второго этапа на выбор районным депутатам комиссией были предложены кандидатуры Владимира Архипова и Геннадия Луданова. В тот же день, 24 декабря, в ходе заседания думы Владимир Архипов был утвержден в качестве нового главы территории.

- В ситуации кризиса край стремится выстроить рабочие отношения практически со всеми действующими главами территорий. Скамейка запасных на муниципальном уровне достаточно коротка, практика управления районом «по найму» еще не сложилась, поэтому при решении кадровых вопросов властям региона приходится ориентироваться на сложившийся статус-кво, - объясняет тренд к переназначению «старых» глав политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Однако назначенным сверху главам необходимо помнить, что их чрезмерная ориентация на вышестоящее руководство может обернуться конфликтом интересов в районе и, как следствие, неожиданным результатом на выборах 2016 года.

Еще на нескольких территориях Приморья конкурсы на замещение главы пока только объявлены. Так, в Кировском районе, где нынешним летом конкурс не состоялся из-за отсутствия минимально необходимого для его проведения числа кандидатов (два человека), очередную попытку выбрать главу сделают в конце января 2016 года. Также 17 декабря был объявлен конкурс на замещение должности главы в Пожарском районе Приморья. Причем здесь конкурсная процедура будет одной из самых длительных по времени: принимать документы от соискателей вакантного кресла планируется в течение всего января, а предложить двух кандидатов для рейтингового голосования конкурсная комиссия сможет до 9 февраля включительно. Кроме того, конкурсные процедуры, как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», продолжаются в Находкинском городском округе.

Добавим, что первыми по новой схеме в Приморье в 2015 году были переназначены главы Артемовского городского округа и Шкотовского муниципального района Владимир НОВИКОВ и Виктор МИХАЙЛОВ, а чуть позже компанию им составил глава Партизанского муниципального района Константин ЩЕРБАКОВ. Однако в большинстве из 34 муниципальных образований пока работают избранные на выборах, а не по конкурсу, главы - напомним, что, согласно принятому в начале 2015 года краевому закону, выборные мэры имеют право доработать до конца установленного срока полномочий.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.