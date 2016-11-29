Депутаты Приморья решили кадровые вопросы

Во Владивостоке завершилась очередная сессия краевого Законодательного Собрания нового состава

Ключевые вопросы очередной сессии краевого Законодательного Собрания были посвящены формированию новых составов Избирательной комиссии и Общественной палаты Приморского края. Но если во втором случае речь шла об изменении принципов формирования совещательного органа - решение по персональному составу своих представителей в Общественной палате депутаты примут позднее, то формирование крайизбиркома вышло на финишную прямую: парламентарии выбрали семерых членов ИК ПК, сделав главным критерием профессионализм и опыт работы претендентов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Председатель краевого парламента Александр РОЛИК особо выделил вопрос, связанный с изменением порядка формирования Общественной палаты Приморского края. Второй созыв ОП ПК предстоит избрать в начале 2017 года: согласно новой процедуре формирования Общественной палаты, по 10 ее членов будут утверждаться губернатором Приморского края и депутатами Законодательного Собрания по представлению общероссийских и межрегиональных общественных объединений, а еще 10 представителей выберут сами члены Общественной палаты. Необходимые поправки в закон «Об Общественной палате Приморского края» парламентарии приняли 23 ноября во втором и третьем чтениях. Напомним, что ранее краевые депутаты и глава региона делегировали в состав ОП по пять представителей.

Кроме того, новая версия краевого закона «Об Общественной палате» уточняет порядок осуществления палатой общественного контроля: устанавливается, в каких формах он будет проводиться, а также - кто может быть инициатором проведения общественных экспертиз и общественных проверок. Наконец, закон уточняет, что заседание Общественной палаты будет правомочным в случае присутствия на нем более половины членов палаты, а не двух третей, как сейчас.

- Депутаты надеются, что Общественная палата сохранит свой профессионализм, но в ней появятся и новые люди с новыми амбициями. Ведь палата - это своего рода «голос» общества, на который мы должны реагировать. Комиссии Общественной палаты Приморья нынешнего созыва тесно работают с депутатами по многим вопросам, важно продолжать эту работу, - считает депутат Валерий КАН.

Председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ напомнил, что летом текущего года депутаты прошлого созыва ЗС ПК продлили полномочия Общественной палаты Приморского края до мая 2017 года, чтобы ее второй состав в рамках обновленного законодательства был сформирован уже краевым парламентом шестого созыва.

А вот формирование нового состава Избирательной комиссии Приморского края региональный парламент начал еще на первом заседании 5 октября. В рамках своей квоты Законодательное Собрание определяет семерых из 14 членов комиссии с правом решающего голоса. В течение установленного депутатами срока поступили предложения по 17 кандидатурам для включения в состав крайизбиркома, которые парламентарии рассмотрели в ходе ноябрьской сессии. Отметим, что в счетную комиссию, которая занималась подготовкой и проведением голосования по данным кандидатурам, вошли представители всех пяти политических партий, представленных в Законодательном Собрании шестого созыва.

При этом пять кандидатур являлись защищенными, то есть подлежащими обязательному утверждению. Это Виктор РЕВА, Андрей ДЕРГАБУЗОВ, Александр ПОПОВ и Наталья КОЛОДЗЕВА, выдвинутые партиями, представленными в ЗС ПК, а также секретарь действующего состава избиркома Роман ОХОТНИКОВ, чья кандидатура была предложена Центральной избирательной комиссией. Из остальных 12 претендентов депутаты по итогам рейтингового голосования решили делегировать в крайизбирком Ольгу БОНДАКОВУ и Ларису ОРЛОВУ, которые уже имеют опыт работы в комиссии.

Из остальных вопросов, рассмотренных депутатами на ноябрьском заседании, можно выделить поправки в краевой закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Принятые парламентом поправки уточняют порядок размещения на депозите свободных финансовых средств регионального фонда капремонта МКД, а также порядок расходования этих средств. Кроме того, теперь в законе уточнены требования к кандидатам на должность руководителя фонда (предусматривается, что люди на эту должность будут назначаться на конкурсной основе. – Прим. автора), а также к организациям, которые привлекаются для выполнения работ по капремонту многоквартирных домов.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.