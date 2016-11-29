Владивосток начинает привыкать к "безмэрной" власти

Столица Приморья, а по совместительству Свободный порт, вот уже шесть месяцев живет без законно избранного главы

Вчера, 28 ноября, Басманный районный суд Москвы должен был рассмотреть вопрос о продлении срока содержания главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА под стражей. На момент сдачи номера в печать, итоги суда еще не были известны. Неопределенность относительно будущего столицы Приморья затягивается: город живет без мэра уже полгода, и признаков скорого завершения этого периода нет. А принятый бюджет города на 2017 год не предусматривает новых больших проектов, которые так любил опальный градоначальник, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В информационном поле Владивостока и Приморья, «кипевшем» после ареста градоначальника, акцент теперь смещен на второстепенные эпизоды большого «дела Пушкаревых» вроде инцидента с корреспондентом телеканала «Россия» Павлом БРЫКИНЫМ: его показания, напомним, суду удалось заслушать по видеосвязи далеко не с первой попытки. Добавим, что брат главы Владивостока Андрей ПУШКАРЕВ, арестованный в конце июня, по-прежнему продолжает содержаться под домашним арестом, а еще один фигурант уголовного дела экс-директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей ЛУШНИКОВ находится в СИЗО.

Деловая газета «Золотой Рог» решила подвести некоторые итоги первого в новейшей истории полугодия «без главы», поинтересовавшись у местных политиков и предпринимателей: ощущают ли они изменения в жизни Владивостока из-за отсутствия в городе законно избранного мэра?

Николай ГОЛОЯД, председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока:

- Любая система имеет запас прочности. Поэтому на первый взгляд город продолжает жить обычной жизнью, а чиновники продолжают делать свою работу. Однако стратегических решений, которые бы определили направление развития Владивостока, сейчас не принимается. Понимая сомнительность обвинений в адрес Игоря Пушкарева и опасаясь внимания со стороны контрольных или правоохранительных органов, рядовые чиновники начинают «дуть на воду», перестраховываться в менее значимых вопросах. Как следствие, смещаются сроки заключения муниципальных контрактов, а значит, и проведения работ, которые ими предусмотрены.

«Болезнь» всей системы госуправления в России состоит в том, что у нас мало людей, способных взять на себя ответственность за принимаемые решения. И когда такой человек уходит, система впадает в ступор. С этой точки зрения арест главы негативно отразился на жизни города.

Сергей МИТРОФАНОВ, первый вице-президент группы компаний «В-Лазер»:

- Улучшений в городе за полгода я не заметил. Чувствуется, что в городе нет начальника. Не назначен и «серый кардинал» - сильный управленец, который бы, несмотря на статус и.о., мог сказать: делайте так, а не эдак! Это при том, что Владивосток - бюджетообразующий для Приморья город, и если на его финансы будет кто-то претендовать, возразить будет некому.

Что касается городского хозяйства, то Владивостоку повезло, что зима в этом году пока не снежная: первая уборка снега в начале ноября меня не впечатлила. Кроме того, некоторые проекты, в которых Игорь Пушкарев применил волю, стали приходить в упадок - например, «тропа здоровья» на Эгершельде.

Виталий ВЕРКЕЕНКО, генеральный директор ООО «ТРК» Приморское кольцо»:

- Любой человек, лишаясь важных и близких для себя людей, постепенно учится жить в новых условиях. Аналогично и на уровне города: рано или поздно бизнес и жители города приспособятся к сегодняшней неопределенной ситуации. Но, безусловно, отсутствие главы города накладывает отпечаток на все активности, происходящие в городе, а также на его международные отношения.

Зная философию азиатских бизнесменов, для которых важен персональный фактор, я могу сказать: инвесторы, у которых были договоренности с Игорем Пушкаревым о начале новых проектов во Владивостоке, теперь с высокой долей вероятности эти проекты отложат. Поэтому важно, чтобы ситуация вокруг кресла главы Владивостока разрешилась как можно скорее, и главное - легитимным образом. Что касается судьбы арестованного мэра, то хотелось бы видеть в публичном поле больше информации о ходе следствия, поскольку уголовное дело в отношении Пушкарева изначально вызвало много вопросов.

Артем САМСОНОВ, депутат ЗС ПК от Ленинского района Владивостока, руководитель городского отделения КПРФ:

- Разницы между жизнью города до и после 1 июня я не заметил. Думаю, она незаметна и для большинства горожан. Мэр Пушкарев больше занимался политикой, а городским хозяйством управляли и управляют его подчиненные, которые остались на своих местах. Кроме того, в 2016 году Владивосток живет с бюджетом, утвержденным еще до ареста главы, поэтому отсутствие Игоря Пушкарева в городе не повлекло кардинальных перемен. Более того, я не жду таких перемен и в случае прихода на пост главы нового человека.

Юрий КОПЫЛОВ, мэр Владивостока с 2000 по 2004 годы:

- Арест главы - это всегда позор для города. Владивостоку еще нет и 160 лет, а он уже впитал в себя все коллизии, характерные для России-матушки. Глава города ни в коем случае не должен заниматься политикой, а Николаев и Пушкарев, которые пришли после меня, слишком в нее заигрались. Поэтому сегодня Владивосток отсутствия главы не замечает, а точнее - в городе ощущается застой. А выпавший месяц назад снег, слава богу, растаял сам…

В свое время мне удалось решить хозяйственные вопросы даже в условиях, когда город был весь в долгах. А сейчас бюджет Владивостока в несколько раз больше, но я еду за город по федеральной трассе и вижу, как рассыпается разделительный бордюр. Вот показатель качества работы команды нынешнего мэра. Если бы не саммит 2012 года, город бы совсем захирел!

Александр ЛАТКИН, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук:

- Честно говоря, я не увидел разницы в работе по благоустройству города до и после ареста главы Владивостока. Значит, созданная система управления городом способна работать и в сегодняшней ситуации. С другой стороны, владивостокцам, которые изначально привыкли не к лучшим условиям жизни, небольшие ухудшения могут быть незаметны.

В ноябре Следственный комитет вновь попросил Басманный суд продлить срок содержания Игоря Пушкарева под стражей. В случае, если суд удовлетворит данное ходатайство, градоначальник пробудет в московском СИЗО «Матросская тишина» как минимум до конца февраля 2017 года. Таким образом, нынешний глава Владивостока по длительности заточения вплотную приблизится к показателю своего предшественника Владимира НИКОЛАЕВА: он находился в СИЗО девять с половиной месяцев - с 6 марта по 24 декабря 2007 года, после чего получил условный срок.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.