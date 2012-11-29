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"Единая Россия" готовится к отчетно-выборной конференции
Людмила ТАЛАБАЕВА рассказала Сергею НЕВЕРОВУ о ходе отчетно-выборной кампании приморского отделения партии. В Москве прошла встреча секретаря генсовета партии Сергея Неверова с исполняющей полномочия секретаря приморского отделения партии «Единая Россия» Людмилы Талабаевой.
Как рассказала Людмила Талабаева, в ходе встречи Сергей Неверов высоко оценил успехи Приморского отделения партии в ходе проведения избирательных кампаний цикла «Осень-2012» и ознакомился с ходом подготовки к отчетно-выборной конференции, в ходе которой предстоит обновить региональный политсовет и избрать секретаря приморского отделения партии.
«Мы долго и обстоятельно говорили. Сергей Иванович Неверов отметил, что руководство партии высоко ценит нашу совместную работу с краевыми и городскими властями в ходе выборов 14 октября. Также он поддержал и одобрил то направление, которое нами было выбрано совместно в ходе избирательной кампании. По его словам, тот факт что «Единая Россия» почти в 2 раза улучшила результат на выборах по сравнению с предыдущей избирательной кампанией, говорит о том, что курс на обновление политической жизни страны, развитие внутрипартийной демократии, приход новых лиц на руководящие должности позволили повысить доверие к партии со стороны жителей Приморья. Также секретарь генсовета заслушал мой доклад о ходе отчетов и выборов в местных отделениях Приморского края. Он поставил задачу продолжить работу по обновлению приморского отделения «Единой России». В партию должны прийти новые лица. Я рассказала, что предстоит обновление руководства местных отделений. Сергей Иванович поддержал кадровое обновление местных политсоветов, состава секретарей и обновление регионального политсовета, а также одобрил наши решения по подготовке и проведению конференций в местных отделениях края и города», - рассказала Людмила Талабаева.
«Золотой Рог».
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